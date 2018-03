Une récente étude récemment dévoilée dressait non seulement un portrait global de certains aspects économiques du monde du vin, mais livrait également des prévisions sur ce que pourrait être la situation de ce marché en 2021.

Les acteurs

Ce rapport a été compilé et élaboré par l'International Wine & Spirits Research (IWSR) de Londres, à la demande de Vinexpo, dont le siège social est basé à Bordeaux en France.

IWSR est spécialisé dans les recherches et études économiques dans le domaine des boissons alcoolisées. Vinexpo, le commanditaire de cette étude, organise depuis plus de 35 ans des événements à l'intention des professionnels de l'industrie du vin et des spiritueux.

Cette dernière coordonne maintenant des salons dans cinq villes situées sur trois continents, en plus de Vinexpo Explorer, un évènement itinérant.

Des chiffres et du vin

Le rapport prévoit que la consommation mondiale de vin devrait atteindre la valeur de 224,5 milliards de dollars américains en 2021. Sur une période de dix ans, soit depuis 2011, cela représentera une croissance de 40%.

Les chiffres et les tableaux de ce billet proviennent de l'étude mentionnée ci-haut et sont reproduits avec l'autorisation de Vinexpo au bénéfice de mes lecteurs et lectrices. Ils sont en anglais, mais très faciles à comprendre, grâce aux explications que je vous fournirai.

Consommation des vins tranquilles et mousseux

Tableau comparatif par pays de la consommation réelle de 2016 avec la consommation estimée pour 2021, exprimée en millions de caisses (9 litres):

La majeure partie de la croissance mondiale de la consommation proviendra des deux principales puissances économiques du monde, soit des États-Unis (moyenne de + 1,4% par année sur 5 ans), mais surtout de la Chine (moyenne de + 3,4% par année sur 5 ans).

La consommation des pays traditionnels européens (France, Italie, Allemagne) régressera très légèrement, mais celle de l'Espagne croîtra quelque peu.

Croissance de la consommation par pays

Tableau comparatif par pays de l'augmentation estimée de la consommation des vins tranquilles, pour la période de 2016 à 2021, exprimée en millions de caisses (9 litres):

Avec une moyenne cumulative de + 3,3% par année, la Chine connaîtra la plus forte croissance mondiale de la consommation de vin. Les Chinois boiront ainsi en 2021, 29 millions de caisses de vin de plus qu'en 2016.

Les États-Unis, avec une croissance de leur consommation moyenne en volume de 1% par année, représentent le second pôle mondial de croissance pour le marché du vin, avec 16 millions de caisses de plus en 2021 comparativement à 2016.

Les autres marchés toujours en croissance sont respectivement la Russie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Brésil, le Canada, l'Australie, le Chili et la Géorgie.

Les marchés mondiaux les plus importants

Tableau comparatif de la variation estimée du marché du vin par pays (en % et en dollars US), pour la période de 2017 à 2021:

La valeur en dollars US du marché du vin aux États-Unis était de 36,08 milliards en 2017, soit 19,15% du marché mondial; grâce à une croissance de 25,74% de la valeur de ce marché d'ici 2021, ce pays conservera le premier rang avec une valeur estimée à 45,36 milliards de $ US.

Avec une croissance de plus de 39,97% de la valeur du son marché du vin qui le portera à 22,97 milliards de $ US d'ici 2021, la Chine passera devant le Royaume-Uni et deviendra le second marché du vin le plus important dans le monde.

Pays importateurs

Tableau des 5 plus grands marchés d'importation pour le vin en millions de caisses (9 litres), pour la période de 2011 à 2016:

Certains pays ont beau produire du vin, mais ils en consomment également d'autres pays. Peu de gens savent que l'Allemagne est le pays qui importe le plus (128 millions de caisses) de vin de pays étrangers.

Avec une augmentation de 14,8% de ses importations de 2011 à 2016, la Chine devient avec 54 millions de caisses de vin achetées de l'extérieur, le 5e marché d'importation pour cette denrée, contribuant ainsi de manière significative à la hausse de la demande mondiale. À ce jour, la Chine a sans doute déjà devancé la France qui occupait le 4e rang en 2016.

Pas d'inquiétude pour le moment

Pour ceux et celles qui craignent que les Chinois s'accaparent de tous les vins produits dans le monde, sachez que l'on a planté beaucoup de vignes dans ce pays depuis les dernières années, mais qu'elles ne sont pas encore en production.

Déjà, avec quelque 800 000 hectares de vignes, la Chine représente le second vignoble mondial, derrière l'Espagne, mais devant la France. De quoi étancher bientôt une bonne partie de la soif des gens de ce vaste pays pour le nectar de Bacchus.

Les bulles en effervescence!

Tableau comparatif par pays de la consommation réelle des vins mousseux de 2016 avec la consommation estimée pour 2021, exprimée en millions de caisses (9 litres):

Parmi les différentes catégories de vin, celle qui bénéficie présentement de la plus grande croissance, est celle des vins effervescents On prévoit une croissance mondiale annuelle d'au moins 2% jusqu'en 2021. Une véritable ébullition!

L'Italie est le pays qui en consomme le plus (44 millions de caisses en 2021), mais sa croissance est plutôt faible avec 2,4% d'augmentation annuelle en moyenne. Les États-Unis sont en seconde place pour le volume (34 millions de caisses en 2021), mais en première place pour la croissance avec une augmentation annuelle moyenne de 6,4%.

Suggestions de vin pour cette semaine:

Cette semaine, je vous recommande cinq vins, (2 blancs, 3 rouges) en provenance de trois pays, soit de la France, de l'Espagne, et de l'Uruguay, à des prix variant de 11,90$ à 26,50$.

Télécharger la liste

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!