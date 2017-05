Entrevue exclusive avec Nicolas Milliard du Château Pesquié

ADVERTISEMENT

Chose plutôt rare, les vins de ce domaine sont susceptibles de convenir tant à l'amateur de vins abordables, qu'à celui de vins de plus haute gamme.

Sans compter qu'ils représentent tous d'excellents rapports qualité/prix/plaisir, comme vous pourrez bientôt vous en rendre compte.

Il y a deux ans, j'avais fait une description de ce domaine d'une centaine d'hectares situé au pied du Mont Ventoux dans la vallée du Rhône.

Les lecteurs désirant en savoir davantage pourront lire ou relire cet article intitulé "Le parfait équilibre des vins du Château Pesquié".

Vous apprendrez de nombreuses choses sur les sols du vignoble, le climat qui y règne, l'histoire de la région, ainsi que les pratiques viticoles de la maison.

Rappelons que le Château Pesquié appartient à la famille Chaudière qui, au début des années 70, l'a acquis d'un descendant du célèbre écrivain provençal Alphonse Daudet.

Très récemment, soit le 25 avril dernier, j'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue exclusive avec monsieur Nicolas Milliard, directeur commercial du Château Pesquié.

Nous en avons profité pour déguster ensemble les 6 vins de cette maison référencés au Québec, dont leur vin rouge Prestige qui vient d'accéder au répertoire général de la SAQ.

Les deux premiers vins sont commercialisés sous la marque Le Paradou qui a été créée pour leurs vins d'entrée de gamme. Il s'agit d'un mot provençal qui désigne le moulin à eau en faisant référence à l'ancien moulin du domaine qui a été transformé en chambre d'hôte.

Le Paradou, Viognier, Vin de Pays, 2015, France, 17,90$

Issu de vignes poussant à une altitude moyenne de 200 mètres, la vendange est égrappée et foulée et mise en cuves inox et maintenue pendant 15 heures en macération pelliculaire. Pressurage et débourbage à basse température. Pas de fermentation malolactique pour préserver l'acidité naturelle et pas d'élevage sous bois.

Robe jaune doré clair et arômes de fleurs blanches, d'abricot et de miel; la bouche est souple, laissant découvrir des goûts de noyaux d'amande, d'abricot (pas trop mûr); belle fraîcheur et belle longueur; pour les plats de fruits de mer un peu consistant, tel le risotto de crevettes ou le homard.

Le Paradou, Grenache, Vin de Pays, 2015, France, 15,95$

Produit à l'aide de vignes poussant entre 200 et 250 mètres d'altitude sur des sols calcaires assez caillouteux. La vendange est foulée et éraflée. Le moût macère en cuves de béton de 10 à 15 jours. Extraction lente. Pas d'élevage sous bois.

La preuve que l'on peut faire de vins monocépages avec le Grenache qui soient rafraîchissants! Jolie robe rubis avec quelques reflets violets; arômes exclusivement fruités de cerise, de fraise, de framboise et de myrtille; bouche souple, fraîche et très agréable; bonne persistance en finale; à boire jeune et frais; ce vin polyvalent pourra être utilisé un peu à toutes les sauces selon votre bon plaisir; ne le boudez pas!

Château Pesquié, Prestige, Édition 1912m, Ventoux, 2015, France, 15,55$

"Édition 1912m" réfère à l'altitude en mètres du Mont Ventoux. Ce vin a été élevé 12 mois en fûts de chêne, 20% neufs, et le reste en fûts de 2è, 3è et 4è usage. Assemblage de 70% de Grenache, 30% de Syrah. Bien que cela puisse vous paraître quelque peu incroyable, ce vin maintenant un vin régulier des succursales, était auparavant proposé à 19,90$ dans les SAQ Dépôt.

Si vous avez lu ce billet jusqu'ici, voici votre récompense! Ce vin affiche une robe rubis soutenue un peu violacée; gourmands arômes de framboise, violette et de poivre blanc; un vin léger mais non dénué de profondeur; beaucoup de vin pour le prix!

