De bons vins à prix sensés pour votre agneau pascal

Vous êtes un peu embêtés lorsque vient le temps de choisir un vin qui conviendra à votre recette préférée d'agneau? Vous trouverez, dans la galerie de photos de ce billet, une sélection de bons vins à prix raisonnables pour accompagner l'agneau.

Puisque Pâques arrive très bientôt, il est possible que de l'agneau se retrouve dans votre assiette. En effet, la tradition de l'agneau pascal remonte aux sources du judaïsme et du christianisme. On commémore l'exode et la traversée de la Mer Rouge pour les juifs, alors que l'agneau pour les chrétiens symbolise Jésus, victime innocente sacrifiée pour racheter l'humanité.

Quoiqu'il en soit, même une personne pas religieuse pour deux sous comme moi, est en mesure d'apprécier la viande d'agneau pour elle-même. Car s'il existe une viande légère, savoureuse et raffinée, c'est bien celle-ci. Un simple conseil, évitez de trop la faire cuire. Idéalement la chair de l'agneau doit, au moment d'être servie, être légèrement rosée. Au-delà, celle-ci se durcit et perd ses saveurs délicates.

À ce propos, je vous ai trouvé quelques courtes vidéos qui expliquent comment cuire différentes parties de l'agneau (voir ici) .

Réticences?

Certaines personnes hésitent à manger de l'agneau car elles ont entendu dire, souvent par leurs parents, que cela goûte... la laine! Ces derniers n'ont probablement pas mangé d'agneau, mais plutôt du mouton. Cela revient un peu à manger de la vache enragée au lieu du veau.

Si vous optez pour un gigot, il est utile de savoir que l'os de celui-ci est plutôt bizarre et difficile à désosser. Achetez alors un gigot déjà désossé, plus facile à cuire, ou demander à votre boucher de le désosser pour vous.

Une tonne de recettes

Des manières d'apprêter l'agneau, il en existe une multitude selon la partie de l'animal que vous avez choisie. On en trouve sans problème en faisant des recherches sur l'internet. Afin de vous faciliter un peu la vie, je vous ai mis un lien qui vous mènera à plus de 58 recettes différentes élaborées par Ricardo Larrivée (voir ici) .





D'accord, mes quels vins choisir?

Afin d'accompagner cette viande délicate, je préfère pour ma part des vins un peu moins tanniques, un peu plus légers et fruités, et pas trop boisés autant que possible.

Certains livres d'accords mets/vins ou sites internet recommandent parfois des vins de Bordeaux avec l'agneau (car on en mange aussi là-bas). Il est vrai que les vins de Bordeaux peuvent convenir, mais selon mon expérience, pourvu qu'ils aient passé plusieurs années en bouteilles, histoire d'assouplir leurs tannins.

Si vous avez la chance d'avoir sous la main des vins rouges d'un certain âge de la Bourgogne (Beaune, Pommard, Vosne-Romanée, etc.), ce sera le pied. Sinon, les vins qui indiqués ci-dessous feront l'affaire, tout en coûtant beaucoup moins cher.



Ma sélection

Je vous invite donc maintenant à profiter de la galerie de photos qui suit pour découvrir 8 bons vins pour l'agneau dont le prix moyen tourne autour de 19$, disponibles dans la plupart des succursales de la Société des alcools du Québec.

À droite de chacune des photos, vous trouverez la description de ces vins justifiant leur présence dans cette sélection, ainsi que leur disponibilité afin de savoir où les trouver dans le réseau des succursales de la SAQ.

Pour ceux et celles qui voudraient imprimer la liste des vins recommandés afin d'y référer ultérieurement, vous pourrez le faire en suivant ce lien .

Joyeuses Pâques!

Tous les vins de cette galerie sont des vins rouges et apparaissent par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie vous permettant de télécharger la liste complète de ces vins.

Le Tannat en Uruguay livre un vin beaucoup plus souple et léger que lorsque cultivé dans le sud-oust de la France. Essayez-le! Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce Malbec non boisé est vinifié en cuves de béton et élevé en cuves inox pour préserver son fruité et sa pureté. Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Voici un délicieux vin non boisé de l'Afrique du Sud, 100% Cinsault, de vignes de plus de 50 ans. Quelle fraîcheur! Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Le cépage Nerello Mascalese, souple et fruité, est délicieux avec l'agneau. C'est un accord inusité à essayer! Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Est-ce parce que ce vignoble était un ancien pâturage de moutons que ce vin convient si bien bien à l'agneau? Un coup sûr. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Voici un surprenant Pinot Noir du Chili qui se déploie tout en souplesse pour moins de 20$. Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a dix crus en Beaujolais et la plupart sont délicieux avec l'agneau, surtout si servi bien rafraîchi (14° C). Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Cet assemblage de Syrah et de Grenache, avec ses parfums de garrigue, rendra votre agneau inoubliable. Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (13.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2opWr87

