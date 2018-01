Il faut tout d'abord spécifier que l'idée originale de ce billet est celle de Madeline Puckette, une jeune sommelière américaine habitant à Seattle, qui excelle depuis de nombreuses années à vulgariser les différents aspects du monde du vin.

Elle est la cofondatrice du site internet Wine Folly où depuis 2011 on peut retrouver des articles, des vidéos et des infographies sur le vin.

Récemment, j'ai lu l'une de ces publications dont le titre était The 10 Commandments of Wine, qui m'a fait presque regretter de ne pas y avoir pensé moi-même avant.

Trouvant le concept intéressant, j'ai demandé à Madeline la permission de reproduire cette idée ainsi que ses dessins, pour une publication dans la langue de Molière, et elle a gentiment accepté.

Une adaptation personnelle

Ce billet respecte l'esprit de l'article original. Le message de chacun des dix commandements que je vous livre est le même que celui publié le 16 mars 2015 sur le blogue de Wine Folly. La forme toutefois diffère quelque peu.

J'ai volontairement ici fait un parallèle avec le style et la syntaxe particulière des 10 Commandements de Dieu, que beaucoup de Québécois et Québécoises d'un certain âge ont appris à l'école dans leur petit catéchisme. Ce livre contenait 992 questions et réponses que l'on devait réciter à la lettre.

Précisons l'absence de toute intention de se moquer de la religion. Je crois en fait que si les principes mentionnés dans les dix commandements de Dieu étaient par tous suivis, notre monde se porterait sûrement mieux.

De vrais conseils

Vous trouverez un lien après la liste des commandements, vous permettant d'en télécharger le texte, plusieurs voulant probablement les garder à portée de main.

Car bien qu'ils soient amusants à lire, chacun d'eux renferme de sages instructions qui ont fait leurs preuves afin de profiter pleinement des joies que le vin peut vous apporter.

Après les 10 Commandements divins, voici donc les 10 Commandements du vin.

I

Son origine tu scruteras

Afin de l'apprécier parfaitement

II

Une grande variété tu boiras

Afin d'explorer joyeusement

III

Loin de l'ivresse tu seras

En consommant modérément

IV

Tous les vins point ne jugeras

Qu'en regard du prix uniquement

V

Les bons vins tu partageras

Pour plus de plaisir assurément

