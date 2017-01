Cinq cépages à essayer qui vous donneront beaucoup de plaisir

ADVERTISEMENT

Du plaisir non seulement en bouche, mais aussi dans votre tête, puisque vous apprendrez ainsi les attributs de cépages plus confidentiels.

Vous connaissez certainement le Cabernet Sauvignon et le Chardonnay, les cépages rouges et blancs les plus populaires de la planète. Mais qu'en est-il des 5 cépages qui suivent?

L'un des plus grands plaisirs de la dégustation du vin est de découvrir de nouveaux vins, de nouvelles saveurs, de nouvelles émotions.

Acheter le même vin semaine après semaine revient, selon moi, à toujours bûcher sur le même arbre alors que l'on a une forêt entière à sa disposition. L'uniformité crée à la longue l'ennui. Or, je déteste m'ennuyer.

Voici donc 5 cépages à essayer, ainsi qu'un vin suggéré pour chacun d'eux. Je vous invite à consulter le lien apparaissant à la suite de leurs noms pour accéder à plus de détails.

Pour télécharger une copie de la liste des 5 vins suggérés à titre d'aide-mémoire, c'est ici.

Le Tempranillo Blanco

Tout le monde ou presque a entendu parler du cépage Tempranillo puisqu'il est l'un des plus répandus en Espagne. On l'utilise pour produire des vins rouges. Or, il existe une variété moins connu de ce cépage en blanc, issu d'une mutation de ce dernier. En effet, en 1988, un vigneron de la Rioja a aperçu un sarment de raisins beaucoup plus pâles sur une vigne de Tempranillo. On en a greffé les bourgeons pour le reproduire.

Le vin ci-dessous fut, à ma connaissance, le tout premier vin dans le monde à être commercialisé avec ce nouveau cépage.

Tempranillo Blanco, Inspiración, Bodegas Valdemar, Rioja, 2015, Espagne, 20,30 $



Tous les détails au sujet de ce vin ici.





Le Poulsard (ou Ploussard)

Cultivé dans la région française du Jura où il représente 20 % des surfaces cultivées en vignes, on le nomme aussi Ploussard. J'aime bien ce dicton local qui déclare «Poulsard ou Ploussard, pourvu qu'on en boive!».

La robe de ces vins est rubis très claire. Il se boit comme de l'eau et est donc très désaltérant. Il possède de plus une petite touche intrigante animale de fourrure mouillée, ainsi qu'un certain potentiel de vieillissement.

Ploussard, Les Parelles, Juravinum, Arbois, 2014, France, 20,50 $

Tous les détails au sujet de ce vin ici.





La Mondeuse

Appelée Refosco en Vénétie (Italie), les vins élaborés avec de la Mondeuse constituent de parfaits vins rouges de soif, ce qui est idéal pour se désaltérer en toute saison.

Amateurs de vins aux tanins joufflus et/ou à haute teneur en sucre résiduel, abstenez-vous. Par contre, les personnes qui apprécient un vin aux saveurs et aux arômes purs et frais se régaleront.

Mondeuse, French Alpine, Jean Perrier et fils, Savoie, 2015, France, 17,40 $

Tous les détails au sujet de ce vin ici.

Pour les deux cépages italiens, cliquez ici.





Pour être certain de ne rien manquer, suivez-moi sur les réseaux sociaux

Du nouveau à chaque jour!

Facebook et/ou Twitter

Le blogue personnel d'Yves Mailloux : Club des Dégustateurs de Grands Vins

Pour vos commentaires, questions, suggestions, etc., écrivez-moi en privé à : clubdgv@gmail.com

À voir également :

Close  12 bons vins entre 14$ et 15$ sur  

Les 5 premiers vins de cette galerie sont des vins blancs, et les 7 suivants des vins rouges. Ces deux catégories sont placées par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie qui vous permettra de télécharger la liste de ces 12 vins.

Un original assemblage 50-50 de Macabeo (Macabeu) et de Chardonnay; fleurs, citron et miel sont au rendez-vous; polyvalent à table. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Majoritairement élaboré avec de l'Insolia, un cépage autochtone sicilien, auquel on a ajouté 30 % de Chardonnay; délicieusement différent. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Si vous recherchez de la fraîcheur avant tout dans votre vin blanc, celui-ci, en provenance des côtes de Gascogne, vous ravira; pour vos légumes et crustacés. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Si vous ne connaissez pas encore ce Chardonnay du Val de Loire d'une incroyable légèreté produit par les frères Couillaud, remédiez à cette situation! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

On retrouve dans ce vin blanc élevé sur lies une belle acidité et des saveurs d'agrumes. Avec la récente baisse de prix, il vient de passer sous la barre des 15$. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce vin rouge, bien qu'il soit un vieux routier dans les succursales, propose de jolies saveurs fruitées; le vin d'appellation contrôlée le plus vendu en France. Infos: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un vin rouge de Tempranillo fort satisfaisant pour un prix raisonnable; malgré qu'il existe depuis plus de 100 ans, il n'a pas pris une ride. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Le moins cher des Chianti au répertoire général de la SAQ; léger et souple, c'est le compagnon idéal de vos pâtes de milieu de semaine. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Cet assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre, est le 3è moins cher des 36 vins des Côtes-du-Rhône disponibles au Québec, mais pas le moins bon! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un Malbec argentin au fruité gourmand; bien équilibré et pas trop boisé; à 50 cents de moins, il me semble meilleur que jamais! Infos: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce vin rouge portugais est élaboré avec les 5 principaux cépages utilisés pour le porto; bon goût de fruits mûrs rouges et noirs; parfait avec le boeuf. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

«Duorum» signifie deux, car ce vin est élaboré par deux oenologues portugais renommés, José Maria Soares Franco et João Portugal Ramos. Un achat! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (24.11.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2g57rmT  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter