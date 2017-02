Du «Chocolate Block» pour la Saint-Valentin

ADVERTISEMENT

Même si la Saint-Valentin approche, le Chocolate Block dont il est ici question n'est pas une boîte de chocolat, mais bien l'un des meilleurs vins d'Afrique du Sud.

C'est le produit phare du producteur sud-africain Boekenhoutskloof. Si l'on décortique ce mot néerlandais, nous avons boekenhout qui est le nom d'un arbre local avec lequel on fait des meubles, et skloof, qui signifie ravin. Ce nom signifie donc Le ravin où l'on trouve l'arbre Boekenhout.

L'origine de ce domaine remonte à 1776. Il est situé dans la jolie vallée de Franschhoek, qui signifie Le coin français. Situé dans la province du Cap occidental, cet endroit a en effet été développé dès 1688 par des huguenots français venu se réfugier en territoire protestant hollandais, lors de la révocation en 1685 par Louis XIV de l'édit de Nantes.

Qui est Marc Kent?



Marc Kent, le maître de chai de Boekenhoutskloof, jouit d'une bonne réputation internationale. Il a remporté divers prix dans son pays. Celui-ci a un faible pour le cépage Syrah. Il fréquente d'ailleurs plusieurs vignerons de la vallée du Rhône à qui il rend visite régulièrement.

Il possède 21 millésimes à son actif, le premier remontant à 1986. Environ 6000 bouteilles de Cabernet Sauvignon furent alors produites. De nos jours, la maison en élabore plus de 7 millions!

Parmi la gamme de ce producteur, on retrouve des marques connues d'un bon nombre d'amateurs québécois de vin, telles The Wolftrap, Porcupine Ridge et The Chocolate Block.

Mais revenons à Marc Kent, qui était de passage à Montréal le 13 janvier dernier. Quelques journalistes et chroniqueurs vin, dont moi-même, furent invités à le rencontrer. Marc nous réservait alors une belle surprise.

Pour seulement la deuxième fois, la première ayant été réalisé à Londres l'an dernier, nous avons pu déguster une verticale de 13 millésimes du vin de haute gamme de la maison, le Chocolate Block.

Je sais que ce vin est fort populaire au Québec, et ce, depuis le tout début en 2002. Plusieurs d'entre vous en ont peut-être dans leur cellier. Les notes de dégustations ci-dessous pour chacun des millésimes vous donneront un aperçu de quoi ils ont l'air aujourd'hui et aussi quand il serait préférable de les déboucher.

La gamme The Wolftrap

Mais avant, je m'en voudrais de ne pas vous parler de deux vins d'entrée de gamme de la maison qui ont aussi été dégustés ce jour-là.

Proposés à prix raisonnables, et encore davantage depuis les deux récentes baisses de prix du monopole, les vins blancs et rouges de la gamme The Wolftrap, méritent toute votre attention.

De plus, ces vins constituent une belle porte d'entrée pour s'initier à la qualité croissante des vins de l'Afrique du Sud. Les notes de dégustation de ces deux vins disponibles présentement peuvent être consultées ici.

Verticale de 13 millésimes

On pourrait penser, avec un nom comme The Chocolate Block, avoir affaire avec un vin très charnu et lourd, voire même un peu sucré. Or, rien de tel.

L'assemblage varie bien sûr d'une année à l'autre, mais il est généralement constitué d'une majorité de Syrah (60-70 %), complété de Grenache Noir, de Cabernet Sauvignon, de Cinsault et parfois d'un peu de Viognier. On élève ce vin 16 mois en moyenne dans des barriques de chêne français de deuxième et de troisième usage.

La verticale a débuté par le millésime 2015 (qui arrivera au Québec plus tard au cours de l'année), pour se rendre jusqu' à 2002, le premier millésime de ce vin. Seul le millésime 2006 était absent car il n'en reste plus, même à la propriété.

Notons que ce vin est maintenant offert à 38,85 $, alors qu'il dépassait la quarantaine de dollars dans le passé.

2015 : encore jeune, il arbore une robe rubis très foncé; parfums de fruits noirs, de fines herbes et de fumée; affiche présentement un style similaire à un Châteauneuf-du-Pape; équilibré; très beau potentiel; tiendra la route 10-12 ans au moins.

2014 : celui qui est présentement disponible dans 190 succursales (voir ici) ; couleur rubis foncé; au nez la framboise et le cassis dominent, suivis d'épices douces; déjà souple en bouche, il développe un beau fruité; il appelle de la nourriture; pourra se conserver jusqu'en 2025; servez ce vin cette année pour la Saint-Valentin; au lieu de manger du chocolat, buvez-le!

2013 : robe rubis foncé; nez relativement complexe mêlant fruits rouges, fines herbes, ainsi qu'une pointe animale (fourrure); la même complexité se retrouve en bouche, sans agressivité; un très beau vin à consommer entre 2020 et 2026.

Pour les millésimes de 2012 à 2002, cliquez ici







Pour ceux et celles qui n'auraient pas de Chocolate Block en cave, voici 8 suggestions de vins, soit 2 blancs et 6 rouges entre 15 $ et 22 $, de France, du Portugal, d'Australie, de Grèce et d'Afrique du Sud.

Pour télécharger la liste de ces 8 vins





12 bons vins entre 14$ et 15$

Les 5 premiers vins de cette galerie sont des vins blancs, et les 7 suivants des vins rouges. Ces deux catégories sont placées par ordre de prix ascendants.

Un original assemblage 50-50 de Macabeo (Macabeu) et de Chardonnay; fleurs, citron et miel sont au rendez-vous; polyvalent à table.

Majoritairement élaboré avec de l'Insolia, un cépage autochtone sicilien, auquel on a ajouté 30 % de Chardonnay; délicieusement différent.

Si vous recherchez de la fraîcheur avant tout dans votre vin blanc, celui-ci, en provenance des côtes de Gascogne, vous ravira; pour vos légumes et crustacés.

Si vous ne connaissez pas encore ce Chardonnay du Val de Loire d'une incroyable légèreté produit par les frères Couillaud, remédiez à cette situation!

On retrouve dans ce vin blanc élevé sur lies une belle acidité et des saveurs d'agrumes. Avec la récente baisse de prix, il vient de passer sous la barre des 15$.

Ce vin rouge, bien qu'il soit un vieux routier dans les succursales, propose de jolies saveurs fruitées; le vin d'appellation contrôlée le plus vendu en France.

Un vin rouge de Tempranillo fort satisfaisant pour un prix raisonnable; malgré qu'il existe depuis plus de 100 ans, il n'a pas pris une ride.

Le moins cher des Chianti au répertoire général de la SAQ; léger et souple, c'est le compagnon idéal de vos pâtes de milieu de semaine.

Cet assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre, est le 3è moins cher des 36 vins des Côtes-du-Rhône disponibles au Québec, mais pas le moins bon!

Un Malbec argentin au fruité gourmand; bien équilibré et pas trop boisé; à 50 cents de moins, il me semble meilleur que jamais!

Ce vin rouge portugais est élaboré avec les 5 principaux cépages utilisés pour le porto; bon goût de fruits mûrs rouges et noirs; parfait avec le boeuf.

«Duorum» signifie deux, car ce vin est élaboré par deux oenologues portugais renommés, José Maria Soares Franco et João Portugal Ramos. Un achat!

