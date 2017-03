La cave à vin: quelques conseils pour éviter les faux pas

ADVERTISEMENT

Si vous possédez un jour une cave à vin, un cellier d'appartement ou même une petite réserve personnelle, ces quelques conseils vous faciliteront la vie.

Avoir à portée de main un endroit où l'on conserve quelques bouteilles, autant pour une garde courte que prolongée, est une très bonne idée.

Afin de démystifier la garde du vin à domicile, mon billet du 28 août 2014 (Comment conserver du vin chez soi) exposait quelques critères simples à respecter. Le lire ou le relire ne pourra que vous être très utile.

Pour les gens qui se sentent maintenant prêts à passer à l'action, voici quelques points à ne pas négliger, afin d'éviter certaines malencontreuses erreurs.

La taille



Que vous décidiez d'opter pour un cellier d'appartement ou une cave à vin, vous aurez à prendre une décision quant à leur capacité de stockage.

Alors que les personnes qui achètent un cellier (ou un refroidisseur à vin) ont tendance à le prendre trop petit (12-24 bouteilles), celles qui se font construire une cave à vin se retrouvent habituellement avec un espace pouvant contenir 1,000 bouteilles, parfois plus.

Afin de ne pas avoir à le remplacer dans 1 an ou 2 parce que déjà rempli, je vous recommande d'acquérir un cellier d'appartement pouvant contenir au moins 50 bouteilles. De même, à moins que ne soyez en train de planifier l'ouverture d'un restaurant, une cave à vin d'une capacité de 200 à 500 bouteilles, suffit habituellement à combler les besoins de la plupart des familles.

La localisation



L'endroit où ira votre cellier d'appartement importe peu. Ces appareils contrôlant non seulement la température mais également le taux d'humidité, ceux-ci peuvent être situés un peu partout dans la maison.

Par contre, le meilleur emplacement pour la cave à vin demeure bien entendu... la cave! La température plus fraîche des lieux et l'absence ou quasi absence de lumière naturelle, en font un emplacement logique et idéal.

Évitez les caves de type tape-à-l'œil tel que l'on voit dans certains restaurants, c'est-à-dire tout en verre et que l'on expose bien à la vue dans la salle à manger ou parfois même le salon. La chaleur ambiante, la lumière, sans compter les rayons du soleil qui peuvent parfois l'atteindre, mèneront la vie dure à vos vins, ainsi qu'à votre compresseur. Ce n'est pas en plein hiver que celui-ci vous laissera tomber, mais habituellement plutôt en juillet, en pleine canicule.

Le fla-fla inutile

Tout particulièrement dans le domaine des caves à vin, il existe plein de "fausses bonnes idées". Par exemple, si vous faites affaires avec un designer ou un décoratrice, ceux-ci vous convaincront peut être de prendre presque la totalité de votre sous-sol pour aménager une cave à vin avec une table et des chaises pour y tenir vos dégustations. Après tout, cela est du plus bel effet dans une revue de décoration. Bonne idée? Non!

Vous allez me faire croire qu'au lieu de boire cette précieuse bouteille que vous avez conservée 12 ans en cave à table avec un bon plat qui lui convient, vous préférerez la boire dans votre cave à vin? N'oubliez que la température de celle-ci tourne autour de 12-14° Celsius. Il vaudra mieux alors apporter votre tuque et une bonne paire de mitaines.

Les 4 premiers vins de cette galerie sont des vins blancs et les 11 suivants des vins rouges. Ces deux catégories sont placées par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie qui vous permettra de télécharger la liste de ces 15 vins.

Ce vin coûtait 10 $ en septembre 2015 Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a 9 mois, vous deviez payer 10,15 $ pour ce vin. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce vin coûtait 9,80 $ il y a 3 ans et demi. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a un an, on devait payer 13,85 $ pour ce vin. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il était déjà bon à 9,20 $ il y a deux ans. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un vin dont le prix était de 9,45 $ il y a 3 mois à peine. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Coût en 2014: 13,40 $ Toute une différence! Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

On payait ce vin 10,25 $ il y a un an. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a 5 mois, on demandait 10,35 $ pour ce vin. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Prix il y a 2 ans : 10,25 $. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a un an, son prix était de 10,20 $. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Le prix de ce vin était de 10,55 $ il y a 2 ans. Assemblage d'Aragonez (Tempranillo), Castelao et Trincadeira Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Incroyable mais vrai : en février 2015, ce très bon vin se vendait 14,25 $. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

On a introduit il y a 2 ans ce produit à 10,95 $ Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a 3 mois à peine, vous auriez payé ce vin 11,35 $. Description: ici Disponibilité SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (23.02.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Je vous recommande cette semaine 5 vins (2 vins blancs et 3 vins rouges), de 12,90$ à 21,45$, de la France et de la ... Géorgie!

Vins blancs

Viognier, Domaine de Gourgazaud, Languedoc, 2015, France, 15,45$

Chardonnay, Bourgogne, P.L. & J.F. Bersan, Côtes d'Auxerre, 2015, France, 21,45$

Vins rouges

Sirius, Merlot/Cabernet, Famille Sichel, Bordeaux, 2014, France, 12,90$



Grenache, Le Paradou, Famille Chaudière, 2015, France, 15,95$

Saperavi, Teliani valley, 2015, Géorgie, 18,15$

Pour télécharger cette liste de vins





