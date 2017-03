ADVERTISEMENT

Amusez-vous à découvrir vers laquelle des dix catégories suivantes vos motivations profondes à boire du vin semblent vous diriger.

Aucunement scientifique, puisque basé uniquement sur ma longue expérience personnelle, la nomenclature qui suit a comme but premier de vous divertir.

La variété de gens qui s'intéressent au vin est impressionnante et les raisons pour lesquelles ils le font sont tout aussi diversifiées. L'être humain étant complexe et parfois imprévisible, la consommation du vin n'échappe évidemment pas à cette réalité.

Notes préliminaires

Dans un but d'allègement, le masculin comprend le féminin. Il en va de même pour les photos qui s'adressent également aux deux sexes.

L'auteur ne dénigre aucune de ces catégories et ne considère aucune d'elles comme inférieure ou supérieure aux autres, plusieurs amateurs passant allègrement selon les occasions d'une catégorie à l'autre, et je n'y fais pas exception moi-même.

En fait, les consommateurs de chacune de ces catégories constituent l'ensemble du marché du vin qui est passablement éclaté et où chacun y joue son rôle.

Je me suis volontairement limité à dix types de buveurs de vin, car j'aurais pu évidemment, pour plus de précision, développer des sous-catégories.

La question qui tue

J'ai de plus ajouté après chacune des photos apparaissant pour chaque catégorie, une question typique souvent humoristique, susceptible d'être posée par les personnes qui en font partie.

Tenant de ce qui précède, voici les 10 catégories de buveurs de vin.

1. Le buveur occasionnel



Les personnes de cette catégorie représentent selon les sondages la majorité des buveurs de vin au Québec. Bien qu'elles aiment le (bon) vin, celles-ci n'en boivent pas nécessairement chaque semaine. Plusieurs n'en consomment même que lors de moments bien particuliers, comme la fête de Pâques, de Noël, lors d'anniversaires ou autres célébrations en famille. On aime bien le vin au Québec, mais sa consommation ne fait pas encore partie de la culture ou d'une routine régulière, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens.

Question typique : On a du vin, est-ce que c'est Noël?



2. Le buveur régulier

Régulier comme dans au moins une fois ou deux par semaine. Avec ce type de buveurs de vin, nous retrouvons des gens qui considèrent le vin comme un aliment, c'est-à-dire un produit de consommation courante. Ils ont une relation saine et conviviale avec ce produit et estiment que celui-ci augmente leur qualité de vie. Ils le consomment habituellement à table. Plusieurs aimeraient augmenter la fréquence de leur consommation, mais doivent se limiter pour des raisons budgétaires. Les récentes baisses de prix et celles qui suivront devraient en principe leur venir en aide.

Question typique : Qu'est-ce qu'on boit ce soir?

3. Le buveur social

Certaines personnes ont un sens social très développé. Elles adorent faire partie d'un groupe et ne négligent aucun effort pour s'y intégrer. Le vin étant une boisson de plus en plus populaire, il est normal qu'il y ait de plus en plus d'adeptes. Si la majorité de ses ami(e)s boivent du vin, le buveur social y adhérera volontiers. Bien qu'il aime le vin, celui-ci représente cependant avant tout pour lui un outil d'intégration ou d'appartenance à un groupe. Il n'hésitera pas au besoin, si le groupe modifie sa préférence, à opter dorénavant pour la bière d'épinette.

Question typique : Avec qui vais-je boire ce soir?



4. Le buveur à la recherche de l'effet

Bien que très minoritaire, on ne se le cachera pas, plus que pour les nombreuses et délicieuses saveurs contenues dans le vin, ce que certaines personnes préfèrent avant tout dans celui-ci, ce sont les effets procurés par l'alcool qu'il contient. Bien que de nos jours le vin soit plus socialement acceptable que les spiritueux, lesquels renferment une teneur alcoolique trois fois supérieure, on ne saurait trop vous rappeler que tout est une question de modération.

Question typique : Combien d'alcool y a-t-il dans ce vin?



5. Le buveur un peu snob

Il a plusieurs manières d'être snob avec le vin. Dans un livre publié à l'automne 2015 (Le vin snob), Jacques Orhon en a fait le tour. Pour certaines de ces personnes, le vin doit refléter le «standing» qu'elle désire projeter, alors que d'autres essaient de vous faire croire qu'elles en connaissent plus sur le vin que ce qu'elles en savent réellement. Ce snobisme ne se manifeste pas uniquement par des indices matériels (verres soufflés à la main et hors de prix, gadgets impressionnants, mais très inutiles, etc.), mais aussi par un air un peu détaché, voire blasé lors de la dégustation. En fait, le buveur snob aime davantage l'idée qu'il est en train de boire du vin (introuvable autant que possible), que le vin lui-même.

Question typique : Qui me regarde boire du vin en ce moment?



Suite du billet: pour les 5 dernières catégories, cliquez ici (Le buveur d'étiquettes, le spéculateur, le connaisseur, le collectionneur et le maniaque)



Mes cinq suggestions de vin pour vous cette semaine (deux blancs et trois rouges) proviennent d'Espagne, du Portugal, d'Italie, du Québec et de Bulgarie! Les prix oscillent entre 9,75$ et 25,85$. Le nom de chaque vin aun lien qui vous mènera à une foule d'informations sur chacun d'eux.

Vins blancs

LEVA, Vinex Slavyantsi, Vallée des Roses, 2015, Bulgarie, 9,75$

Quinta do Minho, Vinho Verde, 2015, Portugal, 15,40$

Vins rouges Versant rouge, Coteau Rougemont, Québec, 2015, Canada, 14,80$

Chianti Classico, San Felice, Toscane, 2014, Italie, 18,55$

Terra d'Uro Selección, Toro, 2009, Espagne, 25,85$

