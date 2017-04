Une dizaine de bons vins entre 10$ et 11$ (oui il y en a!)

ADVERTISEMENT

Nous poursuivons cette semaine nos recherches afin de répertorier quelques uns des meilleurs vins vendus à bons prix, disponibles dans les SAQ.

Ceci fait suite au billet du 23 février dernier par l'entremise duquel une quinzaine de bons vins de moins de 10$ vous étaient recommandés. Vous aviez été d'ailleurs plusieurs milliers à télécharger cette liste ( Chute de prix à la SAQ: 15 bons vins de moins de 10$ ).

Rien de très surprenant toutefois car plusieurs de mes collègues qui se sont mis récemment eux aussi à parler de vins à petits prix m'ont avoué avoir également eu beaucoup de succès avec de tels articles. Comment l'expliquer?

Tout simplement que même les amateurs de grands vins coûtant évidemment plus cher, ont parfois aussi besoin de connaître des vins beaucoup plus abordables et qui tiennent la route. Que voulez-vous? On ne sert pas du Château Lafite-Rothschild avec le pâté chinois du mardi soir, ou de la Romanée-Conti avec la pizza du jeudi!

Pas convaincu?

Pour plusieurs personnes, plus un vin coûte cher, meilleur il devrait être. Malheureusement, la qualité d'un vin n'est pas toujours proportionnelle à son prix. Vous aurez beau dépenser 30$, 40$ ou 50$, il n'y a aucune garantie qu'il soit très bon. À moins bien sûr qu'il vous ait été recommandé par votre chroniqueur vin chouchou!

Mais il est aussi vrai qu'il faille aussi être prudent avec les vins bon marché car la qualité peut varier beaucoup d'un vin à l'autre. Ainsi, sur les quelques 78 vins entre 10$ et 11$ disponibles à la SAQ au moment d'écrire ces lignes, j'ai pu en dénicher 10 qui devraient sans peine faire votre bonheur.

Ma sélection



Je vous invite donc maintenant à consulter la galerie de photos qui suit pour découvrir 10 bons vins entre 10$ et 11$ disponibles dans la plupart des succursales de la Société des alcools du Québec. Il pourrait bien sûr, selon les goûts, y en avoir d'autres, car ce ne sont pas toutes les agences qui font parvenir des échantillons de leurs produits.

À droite de chacune des photos, vous trouverez les détails de la plupart de ces vins justifiant leur présence dans cette sélection, ainsi que leur disponibilité dans le réseau québécois.

On télécharge et on partage

Pour ceux et celles qui voudraient imprimer la liste des vins recommandés afin d'y référer ultérieurement, vous pourrez le faire en suivant ce lien que vous retrouverez également à la fin de la galerie-photos.

Sachant que j'ai les plus généreux lecteurs qu'un chroniqueur puisse souhaiter avoir, je suis convaincu que vous n'hésiterez pas à partager cette liste avec tous vos ami(e)s.

Bonnes dégustations!

Close  Une dizaine de bons vins entre 10$ et 11$ sur  

Les 3 premiers vins de cette galerie sont des vins blancs et les 7 suivants des vins rouges. Ils apparaissent par ordre de prix ascendants dans leur catégorie respective. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie vous permettant de télécharger la liste complète de ces vins.

Un abordable et délicieux Moscatel de Setúbal qui fera votre bonheur à l'apéro comme avec les crustacés. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Voici un Chardonnay léger, élevé en fûts que partiellement. Difficile à battre à ce prix. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Il y a 3 ans, je vous recommandais ce vin blanc portugais alors qu'il coûtait 12,00$. Disponible aux SAQ Dépôt, il pourrait vous revenir à 8,88$. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Particulièrement agréable et fruité si servi un peu frais, ce vin de Tempranillo a été vinifié et élevé en cuves inox. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Du Chili nous vient ce vin composé à 85% de Cabernet Sauvignon et à 15% de Syrah. Pas mal avec des brochettes de boeuf, sauce au poivre vert. SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Même si cela n'est pas tout à fait mon style, je reconnais certaines qualités à ce vin qui plaît à beaucoup de monde. Prix abordable. SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ue vin équilibré, gouleyant comme un Beaujolais et prêt à boire; servir frais pour mettre en valeur son bon goût de fruits rouges. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

C'est en apprenant que les petites roches qui parsemaient son vignoble étaient appelées de la "garnotte" au Québec que ce producteur nomma ainsi ce délicieux assemblage de Syrah, Grenache et Carignan! SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce vin de l'Argentine démontre qu'il n'y a pas seulement que du Malbec qui pousse dans ce pays. Santa Julia est la marque pour les vins d'entrée de gamme du producteur Zuccardi. SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Voici un vin idéal pour vous initier au cépage grec Agiorgitiko car celui-ci en renferme 100%. Pas cher en plus. SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (27.04.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2oNSjy8  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Le blogue personnel d'Yves Mailloux : Club des Dégustateurs de Grands Vins

Suivez-le sur Facebook et accéder à ses recommandations quotidiennes!