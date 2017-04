Quelques bons vins à prix sensés pour la saison du crabe des neiges

ADVERTISEMENT

Les nombreux amateurs de ce crustacé garderont précieusement cette sélection de 8 bons vins à prix raisonnables afin de l'utiliser le moment venu.

Vous le savez probablement déjà, les premiers arrivages de crabe ont fait leur apparition à peu près partout au Québec. Dans quelques semaines, ce sera au tour du homard de nous faire signe, mais y reviendrons en temps voulu.

Selon Pêches et Océans Canada, notre pays est le plus grand fournisseur de crabe des neiges au monde avec deux tiers de la production totale. Environ les trois quarts sont exportés, principalement vers les États-Unis, la Chine et le Japon, pour une valeur moyenne de 450 millions de dollars.

Ce n'est que vers 1967 que les pêcheurs ont découvert cette ressource dans le fleuve Saint-Laurent, cette espèce vivant sur les fonds marins entre 70 et 240 mètres de profondeur. On pêche ce crustacé à l'aide de casiers. Il s'agit d'un travail rude et difficile mais qui est devenu l'une des pêches les plus lucratives du Québec, à laquelle participe plus de 800 pêcheurs et aide-pêcheurs.

Les ventes n'ont commencé à décoller que dans les années 80. Il est vrai que ce crabe subarctique fait partie de la famille des araignées de mer. Au début de sa commercialisation, on le désignait sous le nom de crabe araignée. Personne n'en voulait. Mais depuis qu'on le nomme crabe des neiges sa popularité n'a cessé de croître.

Un petit truc

La demande étant forte, le prix de ce crustacé est plutôt élevé. Si vous le dégustez nature, sans accompagnements, il vous faudra une quantité appréciable pour vous sustenter, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.

Je vous recommande de trouver des recettes où le crabe est un ingrédient important. Les recettes avec le crabe pullulent sur l'internet, vous permettant d'en trouver très facilement.

Ainsi, un risotto au crabe et aux légumes vous demandera moins de chair puisque le riz arborio et le fromage l'accompagneront.

Comment décortiquer le crabe

Je vous ai trouvé une petite vidéo de 4 minutes de la poissonnerie Capitaine Crabe, qui explique clairement comment procéder pour extirper facilement et rapidement toute la chair de ce crustacé.

Pour visionner cette instructive vidéo, cliquez ici





Oui mais quels types de vin pour le crabe?

La chair du crabe étant fine et légèrement salée, les vins qui lui conviennent le mieux sont un peu différents de ceux que l'on choisit pour accompagner le homard qui offre des saveurs légèrement sucrées.

Les variétés de cépages Sauvignon Blanc, Melon de Bourgogne (Muscadet), Xarel-lo, Assyrtiko, Chenin Blanc, Macabeo (Viura), Albariño, Riesling et Loureiro entre autres, surtout s'ils sont vifs et droits, font bon ménage avec le crabe des neiges. Si en plus ces vins procurent une sensation de salinité en fin de bouche, vous avez alors trouvé un vin idéal.

Puisqu'il a des exceptions dans tout, le Chardonnay non boisé peut aussi convenir mais s'il vient de climats frais, comme celui de Chablis par exemple et pourquoi pas, de la vallée du Niagara. Retenez que si un vin est bon avec les huîtres nature, il devrait l'être aussi avec notre ami le crabe.

On peut aussi marier le crabe au vin rosé, pourvu que ce dernier soit sec, léger et tout en finesse. La plupart de ces vins n'arriveront malheureusement que dans quelques semaines au Québec, mais gardez l'œil et surtout l'esprit ouvert à cette possibilité.

Ma sélection

Je vous invite donc maintenant à consulter la galerie de photos qui suit pour découvrir 8 bons vins pour le crabe des neiges, disponibles dans certaines des succursales de la Société des alcools du Québec.

À droite de chacune des photos, vous trouverez une description de ces vins expliquant leur présence dans cette sélection, ainsi que leur disponibilité dans le réseau des succursales de la SAQ.

Le prix de la matière première étant déjà en soi assez onéreux, j'ai pensé que vous aimeriez accompagner votre crabe de vins dont le prix demeure raisonnable. La plupart des vins que je vous suggère coûtent 16$ en moyenne.

Pour ceux et celles qui voudraient imprimer la liste des vins recommandés afin d'y référer ultérieurement, vous pourrez le faire en suivant ce lien .

Vous retrouverez de même celui-ci à la toute fin de la galerie de photos.

Tous les vins de cette galerie sont des vins blancs et apparaissent par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie vous permettant de télécharger la liste complète de ces vins.

Viura est le nom que l'on donne en Rioja pour le Macabeo; ce vin aux arômes d'agrumes (citron, pamplemousse) est parfait pour le crabe. Détails: ici Disponibilité SAQ: ici

Ce vieux routier de la SAQ est meilleur que jamais dans ce millésime; son nouveau prix réduit le rend de plus très attrayant. Détails: ici Disponibilité: ici

Un Vinho Verde hors-norme 100% Loureiro; accompagne bien tout ce qui sort de l'eau, spécialement de la mer. Détails: ici Disponibilité: ici

Un autre délicieux vin blanc portugais, de la région du Dão cette fois, majoritairement composé d'Encruzado. Détails: ici Disponibilité: ici

Du bon Sauvignon Blanc de l'appellation Touraine en Val de Loire; sa finale un peu citronnée conviendra bien au crabe des neiges. Détails: ici Disponibilité: ici

Pourquoi pas un vin effervescent espagnol bio avec votre crabe? Le Macabeo, le Parellada et le Xarel-lo qui le composent vont bien avec ce crustacé. Disponibilité: ici

Incroyable comment ce vin droit, pur et salin, vous en donne pour votre argent! Détails: ici Disponibilité: ici

Le Chardonnay est ici sublimé par le terroir de Chablis; il devient léger et aérien pour créer une belle harmonie avec le crabe des neiges. Disponibilité: ici

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2oDDr95

