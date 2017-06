ADVERTISEMENT

Au cours des dernières semaines, plusieurs vins rosés additionnels ont fait leur apparition à la SAQ, lesquels sauront agrémenter vos repas cet été.

Les lecteurs qui lisent régulièrement cette chronique se rappelleront qu'à la fin mai, je vous recommandais une vingtaine de vins de cette catégorie (voir ici) .

66842048 - glass of rose wine and grapes isolated on white background from top view

Un chroniqueur vin n'a guère le choix de suggérer des vins rosés dès la fin mai. Pourquoi? Parce que dès l'arrivée des beaux jours, la demande pour ces vins explose. Voulant satisfaire leurs lecteurs, presque tous ceux et celles qui rédigent une chronique ou un blogue, s'empressent alors de faire part de leurs suggestions. Compétition oblige.

Mais comme je le mentionnais au tout début, à la fin mai, tous les vins rosés n'étaient alors pas encore arrivés au Québec. Au moment d'écrire ces lignes, on en retrouve plus de 179 dans le réseau et d'autres arriveront en juillet.

Du rosé avec de la nourriture?

Tout à fait! Il s'agit simplement de choisir des vins rosés bien secs. Ceux-ci vous offriront alors le meilleur des deux mondes, soit la fraîcheur d'un vin blanc, ainsi que des saveurs différentes de celles que l'on retrouve dans les blancs ou dans les rouges.

29018748 - two glasses of the rose wine in autumn vineyard. harvest time

Cela permet donc des accords mets/vins très intéressants. J'ai assisté récemment à un souper avec des amis où l'on m'avait demandé de m'occuper du vin (je me demande bien pourquoi!).

Le repas, dont j'avais préalablement reçu le menu, était constitué d'une multitude de services de tapas, rendant le choix des vins plus compliqué, voire presque impossible.

Je trouvai la solution parfaite en apportant quatre vins rosés. Personne n'avait déjà dégusté un repas avec uniquement des vins de cette couleur, mais tous furent ravis et enchantés par cette nouvelle expérience. Il faut dire que les vins rosés ont su s'harmoniser à merveille avec le menu proposé.

12103661 - four joyful people at the start of a posh dinner.

En voici six de plus

Je vous en suggère donc ci-dessous quelques-uns de plus, dont vous pouvez télécharger la liste . Les suggestions de plats qui les accompagnent sont à titre indicatif seulement. Chacun de ces vins rosés est en mesure bien évidemment de s'adapter une une foule d'autres recettes. Laissez aller votre imagination.

Bodega Villa d'Orta Rosado, Somontano, 2016, Espagne, 16,70$

Afin de titiller un peu votre curiosité, sachez qu'il s'agit d'un vin rosé espagnol bio, élaboré uniquement avec du Cabernet Sauvignon, par une maison appartenant à un Québécois, un montréalais pour être plus précis. Très polyvalent à table, ce vin peut même accompagner certaines viandes grillées (poulet, veau, agneau).

Photo: Côtelettes d'agneau grillées aux fines herbes

Les détails ici

Disponibilité SAQ

Astica, Malbec/Cabernet Sauvignon, Trapiche, 2016, Argentine, 9,95$

Qui a dit qu'il faille toujours payer cher pour bien boire? Ce surprenant vin rosé d'Argentine à la robe saumonée exhale des parfums de fraise, de pêche et de fleurs blanches. Il démontre un bel équilibre des saveurs qui s'expriment un bouche. Commercial certes, mais bien fait également.

Photo: Soupe froide de cantaloup épicé et crevettes marinées à la menthe

Disponibilité SAQ

Syrah, Georges Duboeuf, Pays d'Oc, 2016, France, 13,45$

Pour être franc, je ne m'attendais pas à grand chose avant de déguster cette Syrah rosé du Languedoc, élaboré par un producteur très connu du Beaujolais. Or, déjà avec sa couleur rose pâle légèrement bleuté, ce vin charme l'œil. Seconde surprise, ses arômes bien présents de rose et de poivre blanc. On est finalement épaté en bouche par sa poigne et sa bonne persistance. Un tel vin, s'il provenait de la Provence, coûterait sans doute un peu plus cher.

Photo: Calmars grillés sur melon d'eau garnis de morceaux d'olives noires

Disponibilité SAQ

Ces accords vous plaisent? Alors continuons.

