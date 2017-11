Je vais dès le départ vous avouer une chose: j'adore la blanquette de veau! Depuis le début de l'automne, j'en ai déjà mangé à deux reprises.

Et je ne compte plus les innombrables fois que je me suis délecté de ce mets au cours de ma vie, lequel fait partie de la tradition gastronomique française.

Plusieurs recettes

Il existe plusieurs variantes de recettes pour la blanquette de veau. Celle que j'aime tout particulièrement ressemble beaucoup à celle de Ricardo Larrivée. Pour ma part j'utilise deux jaunes d'œuf au lieu d'un seul, mais c'est une question de goût personnel.

Certaines personnes servent cette préparation sur un lit de riz. Sur des linguine tel que montrées sur la photo ci-dessus, c'est pas mal non plus!

Alors du blanc ou du rouge?

Voilà une question qui embête beaucoup de gens. Le veau est une viande plutôt blanche et comme le poulet peut s'accommoder des deux couleurs, dépendamment de sa cuisson et de la sauce qui l'accompagne.

La présence de la crème dans la sauce aurait tendance à nous diriger vers le vin blanc, mais pas n'importe lequel. Et puis, il y a la présence du jaune d'œuf pour compliquer un peu davantage l'équation.

Et le veau étant après tout une viande ne devrait-il pas plutôt être à son avantage en compagnie d'un vin rouge?

Comme vous le verrez très bientôt, la réponse n'est pas avec les deux, mais bien avec les trois!

Ce qui marche et ne marche pas

Puisque j'ai eu de nombreuses occasions d'expérimenter différents vins avec ce plat, voici ce que je vous recommande.

1) Des vins blancs un peu ronds et légèrement gras en bouche afin de créer une harmonie de textures avec la crème de la sauce. S'il a été élevé sous bois, il doit l'avoir été subtilement. Si vous optez pour cette couleur, vous pourrez ajouter le jus d'un demi-citron (1 cuillerée à table) à la crème et au jaune d'œuf, ce qui ajoutera un agent de liaison supplémentaire.

On recherchera donc surtout les vins blancs utilisant les cépages de Chardonnay, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Rolle, Viognier, Pinot Gris, etc. Les cépages plus droits comme le Riesling et herbacés comme le Sauvignon Blanc auront un peu de difficulté avec la richesse de la sauce (à moins que les raisins n'aient été cueillis avec une très bonne maturité).

2) Des vins rouges légers et fruités, tels sont élaborés avec le Gamay, Pinot Noir, Merlot, Sangiovese, Tempranillo, Frappato, etc., idéalement non boisés ou bien alors parcimonieusement. D'autres cépages qui sembleraient à première vue trop costauds peuvent aussi se marier avec cette recette si conçus sur le fruit (Grenache, Malbec, Cabernet Franc du Val de Loire, etc.)

On évitera ainsi les vins jeunes très tanniques qui ont passé un bon bout de temps en barriques de chêne, tels la plupart des grands vins de Bordeaux, de Chianti Classico, de la Rioja. Ce sont certes de délicieux et remarquables vins mais, qui écraseraient par leur puissance les délicates nuances de la blanquette de veau.

3) Des vins rosés secs gastronomiques! Si le blanc et le rouge peuvent s'accommoder de ce plat, il est donc logique que les vins rosés avec de la substance pourront également se marier avec celui-ci. Il suffit d'oser.

Quelques suggestions dans les 3 couleurs

En suivant ces grandes lignes, vous réussirez à trouver des dizaines et des dizaines de vins qui conviendront à ce mets.

En voici quelques-uns pour débuter. N'hésitez pas à suivre le lien Plus de détails sur ce vin pour avoir des informations additionnelles pour certains d'entre eux.

Vins blancs

Cuvée Tradition, Mas des Bressades, Costières-de-Nîmes, 2016, France, 17,40$

Un délicieux assemblage de 4 cépages rhodaniens avec des saveurs d'abricot, de pêche; quelle persistance en fin de bouche! Ce vin de spécialité commence cependant à se faire rare mais il vaut la peine de mettre la main sur une bouteille.

Château La Tour de L'Évêque, Côtes de Provence, 2016, France, 22,45$

Ce vin blanc bio (67% Rolle, 33% Sémillon) a selon moi tout ce qu'il faut pour votre recette de blanquette de veau préférée; il est non seulement légèrement suave avec ses notes mielleuses, mais aussi frais avec sa pointe citronnée reflétant sa belle acidité naturelle; assez facile à trouver, puisqu'une commande vient tout juste d'arriver; élaboré par Régine Sumeire qui fait le populaire vin rosé "Pétale de rose".

