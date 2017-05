6 vins pour accompagner le foie gras

ADVERTISEMENT

Si l'on en croit les hiéroglyphes égyptiens, l'homme consomme du foie gras depuis plus de 4500 ans. Voici quelques vins qui sauront séduire les plus perplexes.

Comme ce fut le cas pour le vin, ce mets raffiné fut adopté par les Grecs et les Romains un peu plus tard.

Si autrefois les oies étaient celles que l'on gavait pour en produire, ce sont surtout les canards qui sont utilisés de nos jours.

Il faut cependant mentionner que la controversée pratique du gavage est interdite dans quelques pays, comme la Suisse, l'Argentine, et la Californie par exemple.

Je signale tout de même aux personnes qui, pour diverses raisons, n'en consomment pas que les vins suggérés ci-dessous, à l'exception du premier, sauront aussi créer un bel accord avec les fromages à pâte persillée (bleus).

Types de foie gras

Cet aliment se décline sous différentes formes: entier, en bloc, cru, mi-cuit, en terrine, en conserve, etc.

Il existe des recettes appropriées pour chacune d'elles. Vous en trouverez plusieurs ici.

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nos cousins français gastronomes en sont les plus grands consommateurs. En fait, c'est de ce pays que proviennent les trois quarts de la production mondiale de foie gras.

La courte vidéo qui suit vous en résume toutes les déclinaisons.

En progression ici

Selon Margot Thamié, gérante de la boutique Canards du Lac Brome au Marché Jean Talon à Montréal, le foie gras est de plus en plus consommé au Québec.

L'utilisation de plus en plus fréquente de ce noble produit par certains chefs québécois - qui n'hésitent plus à inclure le foie gras comme ingrédient dans leurs nouvelles recettes - a certes joué un rôle important dans la hausse de la consommation. On a qu'à penser à Martin Picard et à sa célèbre poutine au foie gras par exemple.

Il reste toutefois une certaine éducation à faire pour ce produit encore méconnu, surtout auprès des plus jeunes consommateurs. L'un des sites internet les plus complets sur le foie gras qui mérite le détour est celui-ci: http://lefoiegras.fr

Le foie gras mi-cuit de style torchon demeure sans doute l'une des meilleures variantes pour s'initier à cet ingrédient de grande classe. On pourra par la suite essayer certaines recettes on ne peut plus élaborées, tel le foie gras poêlé.

Il est intéressant de dire que j'ai fait essayer ce mets à plusieurs personnes qui n'avaient jamais mangé de foie gras auparavant et que toutes sans exception ont été très agréablement surprises. C'est maintenant à votre tour de découvrir ce mets raffiné.

Vins d'accompagnement

Les possibilités sont plus nombreuses que l'on pourrait croire. Vous trouverez ci-dessous six vins pour créer diverses alliances avec le foie gras.

Bien sûr, les vins de Sauternes vont bien avec le foie gras. J'ai ici par contre cherché à vous suggérer d'autres possibilités d'accords. Certaines suggestions pourraient même vous surprendre, mais elles fonctionnent bel et bien, car je les ai moi-même essayées à diverses reprises.

Les mordus d'informations n'auront qu'à suivre le lien associé à chacun de ces vins pour obtenir plus de détails à leur sujet.

La sélection proposée

Un type de vin auquel on ne pense pas toujours en premier lieu est le vin blanc tranquille et sec. Mais pas n'importe lequel. Il doit s'agir d'un vin blanc gastronomique et qui a connu un certain temps d'élevage sous bois. Non pas pour donner un goût fortement boisé au vin, mais plus pour lui conférer une structure plus ferme et droite. Ce type de vin, puisque non sucré, a l'avantage de se boire plus facilement à table et de ne pas saturer les papilles.

Ainsi, les grands vins blancs de Bourgogne (Puligny-Montrachet, Corton-Charlemagne, etc.), surtout s'ils sont âgés de quelques années, accompagnent merveilleusement bien le foie gras. Vous me direz, et avec raison, que ce n'est pas tout le monde qui a ce type de vin sous la main. Ne vous inquiétez pas, il en existe d'autres, à prix plus raisonnable, dont celui qui suit.

Château Montus, Alain Brumont, Pacherenc du Vic-Bilh, 2012, France, 24,90$

Voilà un grand vin blanc, déjà âgé de plus de quatre ans, élevé en demi-muids pendant une dizaine de mois. La complexité et la longueur de ce vin en font un bon compagnon du foie gras.

Plus de détails sur ce vin

Sauvignon Blanc, Late Harvest, Errazuriz, 2015, Chili, 14,95$ (375 ml)

Le format de demi-bouteille est pratique lorsque l'on est seul ou seulement deux personnes. Il existe également d'autres producteurs chiliens qui proposent des vins liquoreux dans ce format à prix intéressant, dont Concha y Toro et Luis Felipe Edwards.

Plus de détails ici

Poiré de glace, Coteau Rougemont, Québec 22,65$ (200 ml)

Élaboré ici à l'aide de la variété de poires Beauté Flamande, ce produit de notre terroir est tout désigné si vous accompagnez votre foie gras de poires caramélisées. Miam!

Plus de détails ici

Vous avez manqué le printemps? Ne manquez pas l'été!

Venez le célébrer en dégustant Les 10 Vins de votre été 2017

Détails et inscription

(merci de faire suivre les détails de cet évènement à tous vos contacts)

Le blogue personnel d'Yves Mailloux : Club des Dégustateurs de Grands Vins

Suivez-le sur Facebook et accéder à ses recommandations quotidiennes!

Pour vos commentaires, questions, suggestions, etc., écrivez-lui en privé à : clubdgv@gmail.com

VOIR AUSSI :