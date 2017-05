20 rosés pour tous les goûts et tous les budgets

ADVERTISEMENT

Il fait de plus en plus... soif, ne trouvez-vous pas? Afin de l'étancher, vous devriez pouvoir trouver quelques vins rosés qui vous plairont parmi la vingtaine qui suit.

Loin d'être des vins insipides ou de second ordre, les vins rosés bien élaborés demandent des connaissances spécifiques ainsi qu'une grande maîtrise de la part de leurs producteurs.

Ce type de vin, dont l'origine remonterait à l'Antiquité, est de plus en plus prisé dans le monde entier. Même le Mexique est de la partie!

Mais ce n'est rien comparé à l'engouement que ces vins connaissent en France depuis quelques années. Un Français consomme en moyenne 23 bouteilles de vin rosé par année. Nos cousins ont compris que le rosé n'est pas seulement agréable sur le bord d'une piscine, mais que certains sont délicieux à table, permettant des accords qui sortent de l'ordinaire.

En fait, la France est le plus grand producteur mondial de vin rosé, représentant 28% de ce qui se consomme dans le monde.

39% de la production française vient de la Provence, région viticole où 90% des vins produits sont des vins rosés.

Même si cela vous paraîtra un peu surprenant, cette couleur est la deuxième la plus consommée en France après le rouge, le blanc passant à la troisième position.

Les lecteurs friands de statistiques pourront retrouver celles mentionnées ci-dessus, ainsi que plusieurs autres, sur le site internet du magazine du Bureau Veritas, leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification.

Au Québec, on aime ça aussi

La consommation de vins rosés est en nette progression dans la Belle Province, tendance qui s'est accentuée depuis les cinq dernières années, sans toutefois rejoindre celle des consommateurs français.

Contrairement à ces derniers toutefois, les Québécois ont encore tendance à consommer le vin rosé presque uniquement à l'arrivée de l'été. On ne peut guère les blâmer puisqu'on ne retrouve encore au Québec qu'une minime quantité de vins rosés en dehors de la période allant de la mi-mai à la mi-septembre.

Ainsi, le répertoire général de notre seul caviste attitré qui compte environ 1100 produits ne renferme qu'une trentaine de vins rosés, en théorie disponibles à l'année. Passons sous silence que certains d'entre eux ont été importés en vrac (sans mention à cet effet), ou ne conviennent pas à des personnes diabétiques compte tenu de leur teneur en sucre.

À l'inverse de plusieurs pays, il est ainsi plutôt difficile de trouver au Québec un bon rosé à Noël ou à Pâques.

Au moment d'écrire ces lignes, on dénombrait environ 160 rosés répartis inégalement entre les succursales et on en attend autant d'ici la fin juin.

Quels rosés boire?

Et bien cela dépend de vos attentes, de votre budget... et des circonstances!

C'est pourquoi j'ai divisé mes 20 suggestions de vins rosés (parmi ceux disponibles présentement), en deux galeries de photos distinctes.



Pour le moment on peut trouver tous ces vins raisonnablement facilement dans le réseau québécois. Cette sélection a été effectuée parmi les dizaines de vins rosés que j'ai eu le loisir de déguster depuis le début de la présente année.

Quelques-uns d'entre eux, comme vous pourrez le constater, ne sont pas encore apparus sur les tablettes. Dans un tel cas, après la mention SAQ, j'ai indiqué "à venir".

La première galerie ravira les personnes à la recherche de bons vins rosés en bas de 15$.

Malgré leurs bas prix, plusieurs produits de cette catégorie surprennent par leur bonne tenue et leur qualité d'ensemble. On trouvera un lien à la fin de cette galerie afin de pouvoir télécharger cette liste.

Il faut cependant être très vigilant ici. Plusieurs vins non retenus que j'ai dégustés dans cette catégorie de prix, sans être défectueux, ne sentent ni ne goûtent à peu près rien. Certains diront que 10-12$, c'est bien peu payé, mais c'est quand même trop si on a l'impression de ne boire que de l'eau légèrement colorée et un peu sucrée.

Ce vin m'a agréablement surpris compte tenu de son bas prix. L'une des belles découvertes de l'année. Détails: ici SAQ: ici

À boire pour lui-même ou avec de plats frais, simples et légers; un bon rapport qualité/prix! Détails: ici SAQ: ici

Un vieux routier du répertoire général, toujours fiable d'année en année, élaboré par Maurice Barnouin. SAQ: ici

Un vin rosé espagnol 100% Garnacha (Grenache) vinifié par la très performante coopérative Borsao, pour moins de 12$. SAQ: ici

Ce vin renferme une belle fraîcheur, d'agréables flaveurs, ainsi qu'une certaine longueur. Exclusivité SAQ Dépôt. SAQ: ici

Une autre belle surprise en ce qui me concerne. Bien fait, frais et long. Il devrait arriver très bientôt en succursales. À surveiller. SAQ: (à venir)

Parmi les vins rosés bio disponibles au Québec, celui-ci est le moins cher, ex-æquo avec un autre rosé français. Plaira à plusieurs. Détails: ici SAQ: ici

Vois désirez boire local mais ne voulez tout de même pas sacrifier la qualité pour autant? Ce rosé est donc pour vous. Détails: ici SAQ: ici

Dans la seconde galerie de photos, les prix varient entre 17$ et 26$ environ. Ils satisferont les personnes désirant un peu plus de profondeur et de longueur en bouche. Là aussi, un lien à la fin de cette galerie, permet de télécharger la liste de cette sélection.

Les vins rosés de cette catégorie sont en mesure de s'inviter à votre table, en compagnie de plusieurs de vos plats favoris.

Passablement aromatique, voici un vin rosé léger et charmeur. Puisque disponible à la SAQ Dépôt, il pourrait vous revenir à 14,58$. SAQ: ici

Ne vous laissez pas leurrer par cette robe saumon pâle; ce vin élaboré avec des raisins biologiques est très savoureux. SAQ: ici

Grenache, Syrah, Cinsault et Cabernet Sauvignon composent l'assemblage de ce délicieux vin rosé provençal élaboré par la talentueuse famille Quiot. SAQ: ici

Les vins rosés français de Pinot Noir de moins de 20$ sont plutôt rares. Celui-ci peut se mesurer à de la volaille rôtie. Détails: ici SAQ: ici

Servi suffisamment frais, ce vin au léger goût de fruits rouges est parfait en présence de pâtés et diverses charcuteries. SAQ: ici

Un vin exclusif aux succursales SAQ Dépôt; si vous bénéficiez du rabais de 15%, il vous reviendra à 15,81$. Très chic! Détails: ici SAQ: ici

Un classique parmi les classiques! Léger, floral et gourmand, ce vin rosé bio est en mesure d'accompagner une foule de plats. Détails: ici SAQ: ici

Quand c'est bon, je me dois de le dire. Et c'est le cas ici avec ce rosé aromatique et à la robe saumonée. Fruit croquant et gourmand. SAQ: ici

Ce rosé qui possède 30% de Cabernet Sauvignon dans son assemblage pourra tenir tête à une paella garni de queues de homards. Miam! Détails: ici SAQ: ici

Un vin rosé fin et délicat, digne d'accompagner vos meilleures recettes de crustacés (crevettes, crabe, calmar et homard). SAQ: ici

Peu vous parleront de ce bon vin rosé provençal pourtant faisant preuve d'une belle finesse et élégance. Et pourtant... Détails: ici SAQ: ici

Un rosé de pinot Noir d'appellation Sancerre! Sur un saumon gravlax ou à l'huile d'olive extra-vierge! SAQ: ici

