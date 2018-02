12 très bons vins de moins de 20$

Sur les 8,810 vins du répertoire de la SAQ, 814 d'entre eux font partie de la catégorie des produits courants. Chacun de ceux-ci s'avère être généralement disponible dans 200 à 300 succursales en moyenne, sur les quelques 405 que compte le réseau de la SAQ.

Les 7,996 autres sont regroupés dans la catégorie des vins dits de spécialité. Ces vins sont le plus souvent placés dans le fameux Espace Cellier des succursales, où malheureusement beaucoup de clients n'osent presque jamais y mettre les pieds, croyant tort que tous les vins de cette section coûtent horriblement cher.

On peut pourtant y retrouver de très bons vins pour moins de 15$, et parfois même autour de 10$ (voir ici).

Lorsqu'un nouveau vin est sélectionné, il débute habituellement dans la sous-catégorie nommée Vin de spécialité, achat par lot. C'est le cas de la grande majorité des 7,996 vins de spécialité, soit 7,291 de ceux-ci.

Si les performances de ventes sont au rendez-vous, on en recommande de plus en plus souvent (du moins en principe).

Lorsqu'un tel vin a fait ses preuves, il peut ensuite passer à la catégorie Vin de spécialité, achat continu . Les commandes seront alors plus régulières et avec de plus grandes quantités. Exactement 705 vins se retrouvent dans cette situation.

Quoi qu'il en soit, vous aurez compris que tous les vins dits de spécialité sont distribués dans un nombre de succursales plus restreint que les vins courants. Et puisqu'ils sont presque dix fois plus nombreux que les vins courants, ceux-ci sont évidemment moins bien connus du grand public.

Dommage, car on y retrouve parfois des pépites qui valent le détour et qui proposent bien souvent des rapports qualité/prix avantageux.

L'AQAVBS

L'Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS) regroupe une soixantaine d'agences parmi les plus importantes qui œuvrent au Québec. C'est cet organisme qui entre autres choses, organise de concert avec la SAQ, l'un des plus grands événements viticoles de l'est du Canada, soit La Grande Dégustation de Montréal.

Mais cet organisme organise aussi 5-6 dégustations par année, avec chacune un thème particulier, à l'intention des journalistes, chroniqueurs et blogueurs en vin les plus actifs.

Ainsi, c'est au cours de l'une d'elles, soit le 13 février dernier, que j'ai pu déguster en compagnie d'une vingtaine de mes collègues, les 60 vins de spécialité de moins de 20$ dont il est question au début de ce billet.

Ma sélection

Vous pourrez prendre connaissance des 12 vins que j'ai personnellement retenus pour leur bonne tenue et leurs prix concurrentiels, dans la galerie-photos ci-dessous.

Pour chacun d'eux, il y a un lien qui vous indiquera leur disponibilité en succursales, ainsi qu'un autre lien situé à la dernière diapositive, lequel vous permettra de télécharger la liste de ces vins pour référence ultérieure.

Bonnes dégustations!

