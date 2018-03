10 producteurs de vin avec lesquels il fait bon s'enivrer

On dit souvent que le vin est une belle opportunité pour échanger nos impressions avec autrui. Ceci est encore plus pertinent lorsque les autres personnes en question sont soit le viticulteur, l'œnologue, ou le responsable de l'exportation du producteur du vin que l'on déguste.

L'une des facettes de mon activité de chroniqueur vin que j'apprécie particulièrement, est le privilège qu'il m'est donné de rencontrer chaque année, plusieurs dizaines de propriétaires ou de représentants de domaines viticoles qui passent à l'occasion par Montréal.

Ces tête-à-tête offrent évidemment plusieurs avantages, dont ceux de pouvoir poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, ainsi que de mieux comprendre la philosophie animant les personnes qui élaborent les vins que l'on trouve ou retrouvera éventuellement sur le marché québécois.

47060459 - ripe wine grapes on vines in tuscany, italy. sun shining through leaves

Lors des périodes les plus achalandées de l'année, soit de février à avril et de septembre à novembre, il est ainsi possible d'échanger avec plusieurs de ces personnes chaque semaine, pour peu que l'agence qui les représente nous invite à le faire.

Vous retrouverez donc ci-après 10 vins qui méritent votre attention. Ils ont été sélectionnés suite à des rencontres individuelles d'au moins deux heures, et testés généralement avec des plats appropriés.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Mais tous sont équilibrés et gastronomiques. Bien qu'au cours de chacune des ces dégustations plusieurs vins aient été dégustés et analysés, je n'en ai retenu ici qu'un seul pour chaque producteur.

Le nom des vins est un lien qui vous mènera à la fiche-produit de la SAQ afin d'en connaître la disponibilité.

Vous trouverez de plus un autre lien à la fin de billet qui vous permettra d'en télécharger la liste.

Rencontre avec: Alois Clemens Lageder (fils du propriétaire)

Date: Le 23 octobre 2017

Lieu: Hôtel William Gray

Gaun, Chardonnay, Alto Adige, Südtirol, 2016, Italie, 27,50$

Un vin qui porte le nom du vignoble d'où il provient (Gaun), lequel est cultivé en biodynamie; peut se garder en cave de 4 à 5 ans; à essayer sur un filet de saumon ou votre recette de pétoncles préférée!

Rencontre avec: Ana Fabiano (Ambassadrice de l'appellation Rioja - Amérique du Nord)

Date: Le 5 décembre 2017

Lieu: Les enfants terribles

Nous avons dégusté beaucoup de bons vins mais plusieurs ne sont pas disponibles au Québec. Heureusement, celui-ci l'est.

Marqués de Riscal Reserva, Rioja, 2013, Espagne, 24,40$

Cet assemblage de 90% Tempranillo, 7% Graciano et 3% de Mazuelo se révèle plus léger et équilibré que ce à quoi l'on pourrait s'attendre; il sera parfait avec des côtelettes d'agneau aux fines herbes.

Rencontre avec:: Alberto Chiarlo (fils du propriétaire)

Date: Le 30 janvier 2018

Lieu: Agence Univins

Le Orme, Barbera d'Asti Superiore, Piémont, 2014, Italie, 14,95$

On reconnaît le sérieux d'un producteur par la qualité de ses vins d'entrée de gamme dit le dicton; ce vin vous démontrera la fraîcheur et la polyvalence à table du cépage Barbera; à servir suffisamment frais.

Plus de détails ici

Rencontre avec: Alain Rogier (œnologue et directeur général)

Date: Le 6 février 2018

Lieu: Restaurant La Colombe

Terrasses de Mayline, Languedoc, Saint Chinian, 2016, France, 13,55$

Tous les vins de la Cave de Roquebrun sont fort recommandables selon moi; celui-ci, un assemblage de 4 cépages répandus dans le Languedoc, sera un bon compagnon de vos plats simples de milieu de semaine.

Rencontre avec: Charles Smith (propriétaire)

Date: Le 19 février 2018

Lieu: Maison Boulud (Ritz-Carlton)

CS, Cabernet Sauvignon, Wine of Substance, État de Washington, 2015, É.U. 19,80$

Plusieurs seront surpris par la fraîcheur et l'équilibre de ce nouveau produit courant à la SAQ; des notes de framboise, mûre, cassis et tabac créent un ensemble fin et long; un filet de porc sauce aux canneberges le mettra en valeur.

Plus de détails

Rencontre avec: Pedro Poças Pintão (directeur des ventes)

Date: Le 22 février 2018

Lieu: Restaurant La Chronique

Coroa D'Ouro (blanc), Douro, 2016, Portugal, 12,50$

Plusieurs connaissent ce vin en rouge, mais peu la version blanche, laquelle rassemble avec légèreté et élégance 4 cépages blancs; cette entreprise familiale célèbre cette année son centenaire.

Rencontre avec: Alvaro Palacios (œnologue et propriétaire)

Date: Le 27 février 2018

Lieu: École des Métiers de la Restauration de Montréal

Pétalos, Bierzo, 2015, Espagne, 24,00$

Ce vin, que je connais depuis son arrivée au Québec, il a environ 7 ans, est meilleur que jamais; il est élaboré uniquement avec le cépage Mencia, issu de vieilles vignes; il en émane des notes florales et de petits fruits rouges et noirs; il s'accommodera des mêmes plats que pour les bons vins de Pinot Noir.

Rencontre avec: Sarah Triggs (fille des propriétaires)

Date: Le 28 février 2018

Lieu: Resto Les Héritiers

Hypothesis, Colombie-Britannique, Okanagan, 2013, Canada, 43,75$

Cet assemblage en proportion égale de Merlot, Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc est pourvu de finesse et d'une bonne longueur en fin de bouche; peut se garder 6 à 8 ans; parmi l'élite des vins canadiens.

Rencontre avec: Federico Polacco (directeur export de la maison)

Date: Le 8 mars 2018

Lieu: Resto Les Héritiers

Soave DOC, Vénétie, 2016, Italie, 13,25$

Voici un savoureux vin blanc aux flaveurs de pêche et d'abricot, qui peut être vôtre dès ce soir pour une chanson! À découvrir, de la même maison, Le Valpolicella Ripasso Tenuta Novare, et le tout nouveau vin Governo, les deux à 18,95$.

Rencontre avec: Raffaella Guidi Federzoni (directrice export de la maison)

Date: Le 13 mars 2018

Lieu: Ristorante Beatrice

Brunello di Montalcino, Toscane, 2012, Italie, 48,50$

Élaboré par la famille Colombini, ce vin plaira aux amateurs de Brunello de style classique; il vous comblera si vous avez la patience de l'attendre 4 à 5 ans; servez-le alors avec une viande goûteuse de qualité.

Téléchargez la liste de ces 10 vins

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!