La piscine de la discorde

Il m'arrive peu d'avoir l'envie de communiquer via les journaux. D'autant plus, qu'Ă l'Ăšre de l'information en continu, il nous arrive de perdre un peu nos repĂšres, de perdre contact avec la vĂ©ritĂ©, de nous sentir en dĂ©sĂ©quilibre sur ce cĂąble lĂąchement tendu entre deux mensonges. Comme le soulignait M. Antoine Robitaille (Le Devoir, 16 juillet 2016), nous sommes maintenant dans «l'Ère post-factuelle ... dans les dĂ©bats publics de nos dĂ©mocraties, le consensus sur les faits ne serait plus vraiment important pour les acteurs politiques de mĂȘme que pour les Ă©lecteurs».

Toutefois, depuis la fin de l'année 2015, les élu(e)s de Beloeil ont éveillé certaines cordes sensibles du citoyen que je suis. Mon éveil s'explique essentiellement par la proposition de la Mairesse, Mme Lavoie, et du conseil de ville relativement à la réalisation d'un projet majeur d'éducation et de santé publique. Je crois maintenant qu'il lui arrive à la fonction de dissoudre la raison, de dissoudre cette capacité de reconnaitre la vérité.

À l'automne 2015, le Conseil de ville de Beloeil a prĂ©sentĂ© un nouveau projet pour ces citoyens, la construction d'une piscine municipale dans un parc INDUSTRIEL, Ă moins de 250 mĂštres de l'autoroute 20 et plus de 2,7 kilomĂštres de l'Ă©cole la plus prĂšs. De lĂ , mon total renversement. Je suis bouche bĂ©e. Nous sommes trĂšs largement en accord avec cette nouvelle piscine. Deux conditions essentielles, un projet rĂ©pondant adĂ©quatement Ă nos besoins et le droit Ă la vĂ©ritĂ©.

Toutefois, avec cette «piscine industrielle», les unanimes du conseil de ville ont eu l'audace de prĂ©senter un projet que personne n'avait anticipĂ©. Fort heureusement, les citoyens ont trĂšs justement rĂ©agi, en rejetant ce projet ignoble. Au passage, nous avons Ă©tĂ© dans la ligne de mire des membres du conseil de ville. À titre de citoyens, nous avons acceptĂ© des coups Ă la limite de la dĂ©mocratie, mĂȘme sur le site Facebook de la ville. Nous Ă©tions des extraterrestres. Bravo pour le droit Ă la libertĂ© d'opinion et le refus de l'intimidation.

Bien évidemment, nous sommes entrés en contact avec le journal local. Il s'est avéré pratiquement impossible de communiquer et de transmettre des faits aux citoyens. Le journal local semble entretenir une relation trop étroite avec le conseil de ville. Il y a des limites à la volonté d'informer, nous nous doutons qu'il s'agit de contraintes de rentabilité. Cette situation est dramatique dans le contexte du droit à l'information et au droit de débattre.

Quelques faits: À l'automne 2015, la mairesse affirmait qu'un seul terrain Ă©tait disponible pour ce projet. Trois annĂ©es de recherche, un seul terrain disponible ! Odieux mensonges. Ce dossier tĂ©moigne de plus de cinq annĂ©es de dĂ©sinformations stratĂ©giques. À l'automne 2016, la ville propose un nouveau site, sur un terrain faussement gratuit. La stratĂ©gie des Élu(e)s de la ville de Beloeil s'appuie sur deux mensonges : 1) inventer de toutes piĂšces un conflit avec la Commission scolaire, et 2) faussement prĂ©tendre que le terrain de 6 500 mc. est gratuit (coĂ»t rĂ©el, beaucoup plus que 500 000 $). Curieusement, ce projet d'investissement public de l'ordre de 17 M$ n'a aucunement Ă©tĂ© proposĂ© Ă la Commission scolaire.

Pourquoi ?

C'est que nous n'avons pas encore l'envie de cautionner les apĂŽtres de la collusion, sous une forte odeur nausĂ©abonde de corruption. Entre novembre 2015 et fĂ©vrier 2017, nous avons multipliĂ© les dĂ©marches auprĂšs de la radio, de la tĂ©lĂ©vision et des journaux. Nous avons aussi Ă©changĂ© Ă de nombreuses reprises avec le MinistĂšre des Affaires municipales et avec le MinistĂšre de l'Éducation. Ils se sont montrĂ©s trĂšs attentifs, ils nous Ă©coutaient avec respect.

Avec un soutien usuel du MAMOT et du MEQ (Monsieur Coiteux et Monsieur Proulx, nous avons besoin de vous), il est temps de rĂ©aliser mieux, dans le plus grand intĂ©rĂȘt de la rĂ©alisation d'un projet public de qualitĂ© Ă la ville de Beloeil. Cette nouvelle piscine municipale doit s'inscrire dans le cadre de la rĂ©alisation d'un projet de revitalisation urbaine, en accord avec les orientations d'amĂ©nagement du Gouvernement. Ce qui d'autant essentiel, considĂ©rant que cette nouvelle piscine municipale reprĂ©sente un geste dĂ©terminant de santĂ© publique et qu'elle habite en elle, un immense potentiel Ă©ducatif Ă dĂ©velopper.

Nous ne sommes aucunement des lanceurs d'alerte, simplement de trĂšs nombreux citoyens et citoyennes outrĂ©s de la place prĂ©dominante de la dĂ©sinformation dans notre municipalitĂ©. Au cƓur de la ville de Beloeil, la dĂ©mocratie municipale se porte vraiment trĂšs mal. À l'image de la rose dans la Belle et la BĂȘte, ma ville manque d'amour. À l'Ăšre post-factuelle, «Le mensonge et le dĂ©sengagement semblent devenir, la pierre d'assise de notre nouvelle sociĂ©té».

