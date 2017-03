Tu peux prendre un crayon de force... pas ma fille!

ADVERTISEMENT

Bonjour petit garçon. Écoute, il faut que je te parle deux minutes. Allez, assois-toi avec moi. On se croise tous les matins à la garderie... Oui, c'est moi le papa de ton amie. La petite fille avec qui tu aimes lire des histoires avant la sieste d'avant-midi.

Bon, je sais que tu es jeune et que ça fait pas très sérieux discuter de ça sur un banc de garderie beaucoup trop bas pour mes genoux qui commencent déjà à craquer. Mais il faut qu'on en discute. Pour l'instant, ma fille est ta bonne copine, c'est une amie avec qui tu aimes jouer. Un jour, tu comprendras que les garçons et les filles ont souvent des sentiments l'un pour l'autre. Parfois, c'est seulement un des deux, et d'autres fois c'est des sentiments bien différents. Bref, tu vois, c'est vraiment compliqué!

Beaucoup plus compliqué que de choisir le bon bleu pour dessiner le ciel de ton bricolage. Parfois, tu as un ami qui peut prendre le crayon de cire bleu que tu voulais utiliser et ça je le comprends, c'est très fâchant. Tu as envie de te fâcher et arracher le crayon de force! Tu pourrais choisir une autre couleur, mais toi, c'est cette couleur que tu veux, pas une autre! Et là, tu lui arraches des mains et le crayon se brise.

Un jour, tu vas faire face à ce genre de situation, mais cette fois-là, ce ne sera pas pour un crayon, mais pour une petite fille comme ma princesse. Et encore là, je dis ça, mais ce sera peut-être aussi pour le petit Nicolas, mais le principe restera le même.

Tu vois, moi, ce qui m'effraie le plus au monde, c'est qu'un jour, une personne fasse du mal à mes filles.

Tu vois, moi, ce qui m'effraie le plus au monde, c'est qu'un jour, une personne fasse du mal à mes filles. Rien au monde ne m'effraie plus... même le dentiste me fait moins peur que ça! Tu imagines! Ça me fait peur, parce que je ne sais pas qui sont tes parents et s'ils t'expliqueront ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un va t'expliquer un jour que, contrairement au crayon de cire, tu ne peux pas te fâcher ou faire du mal pour qu'une personne t'aime. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer comme tu vas désirer qu'elle t'aime.

Je ne sais pas si tu auras des amis à qui parler, te confier. Parce que, crois-moi ces situations, tu vas les rencontrer souvent dans ta vie. J'espère juste que quand ça arrivera, tu seras devenu un homme qui comprendra, et non pas un homme qui frappe ou pire encore, qui tue.

Tu vois hier aux nouvelles, il y a un garçon, qui a envoyé au ciel une princesse comme la mienne. Il a décidé que comme elle ne l'aimait plus, plus personne n'avait le droit de l'aimer. Que parce qu'elle ne voulait pas l'aimer comme elle le voulait, son cœur ne méritait plus de battre pour personne d'autre.

Alors lorsque tu dessineras ton ciel aujourd'hui, rappelle-toi qu'il ne sera pas toujours du bleu que tu désires. Il sera parfois gris, parfois très nuageux, mais de grâce, n'y dessine jamais de princesse.