ADVERTISEMENT

Beaucoup de personnes vont dire que ce billet sonne faux ou que mon discours est trop généralisant. Ça l'est, peut-être, mais c'est ma perception pour l'instant. De toute façon, comme dit le dicton : «Si le chapeau te fait, mets-le!»

Je ne vais plus répéter qu'il faut être tolérant, inclusif, ouvert à l'autre... Beaucoup d'encre a coulé là-dessus. J'aimerais plutôt parler du dogmatisme (incluez là-dedans la haine de l'autre) et son influence destructive sur l'âme humaine. Je voudrais qu'on se mette tous devant nos contradictions et incohérences, pour ne pas dire hypocrisie.

Nul besoin de démontrer comment on s'est mis, sunnites et chiites (sauf exception), l'un contre l'autre. Comment on s'est souhaité la mort l'un de l'autre. Comment seulement celui dans notre camp mérite notre empathie... mais pas l'autre. Qu'il meurt, l'autre. Il ne mérite que notre sarcasme, notre indifférence, pour la seule et unique raison qu'il n'adhère pas à notre camp politique!

Donald Trump et la crise syrienne

Illustrons cette polarité par un exemple. Donald Trump a clairement déclaré qu'il faut appuyer le régime syrien afin d'éliminer Daesh et Al-Nosra, les groupes terroristes qui ont détourné la rébellion syrienne. À partir de là, on a vite choisi notre camp. Notre opposition ou appui à M. Trump fut déterminé selon qu'on était anti ou pro régime syrien. Or, étant donné que l'Arabie saoudite (symbole du sunnisme politique) est anti régime syrien et l'Iran (symbole du chiisme politique) pro régime, les sunnites se sont opposés à Trump et les chiites l'ont appuyé.

Pour ceux qui se sont opposés à Trump, ils ne l'ont pas fait parce qu'il est raciste ou misogyne, non. C'est surtout, voire seulement, parce qu'il est pro régime syrien. Et de l'autre côté, malgré le fait qu'il soit raciste/pervers/narcissique/misogyne/tout-le-reste, on met notre féminisme et bonne foi de côté et on l'appuie, parce qu'il est pro régime syrien.

Vous voyez maintenant le résultat du dogmatisme et la haine de l'autre? Je n'ai pas encore terminé!

La crise syrienne et les médias sociaux

C'est d'une tristesse comment les deux camps s'accusent l'un l'autre pour tout ce qui se passe en Syrie. L'un publie des vidéos et des articles illustrant le massacre des enfants et des femmes, peu importe leur authenticité, pour montrer la barbarie du régime syrien (et ses alliés). Et l'autre publie toutes sortes de commentaires pour remettre en question l'authenticité de ces vidéos, pour montrer que le camp opposé ment et que le régime syrien est le héros.

C'est drôle comme on n'apprend jamais de nos erreurs. L'inverse est arrivé il n'y a pas très longtemps, lors de la chute du tyran de Bagdad, Saddam Hussein, et l'invasion de l'Irak par les Américains et les Britanniques.

Petit rappel : Saddam était le chef du parti Baath irakien, qui est l'exact même parti Baath syrien présidé par les Assad. Alors, comme Saddam était sunnite et contre l'Iran, l'Arabie saoudite était contre l'invasion de l'Irak, les sunnites s'opposant en général à sa chute et voulant le protéger, malgré le fait qu'il était un dictateur, un criminel de guerre. De l'autre côté, comme les chiites étaient opprimés, chassés et torturés sous son régime, l'Iran était en faveur de l'invasion et les chiites aussi, naturellement. Et ce, bien que les États-Unis étaient et demeurent toujours le «grand Satan» à leurs yeux. Mais, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, n'est-ce pas?

Pour résumer, dans le cas du régime syrien, ce sont les sunnites qui étaient et sont toujours opprimés, chassés et torturés, mais comme l'Iran l'appuie, les chiites l'appuient aussi. Dans le cas de l'ancien régime irakien, c'étaient les chiites qui ont été opprimés, chassés et torturés, mais comme l'Arabie saoudite l'appuyait, les sunnites l'ont appuyé également.

Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Des personnes innocentes meurent des deux côtés. Des femmes deviennent veuves. Des enfants deviennent orphelins. Des familles disparaissent! Et nous, on s'attarde à nous questionner si les victimes sont dans notre camp. On s'en fout, sinon. Ils méritent leur sort et au diable notre humanité.

Ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'ennemi éternel de ces deux camps, Israël «le petit diable», comme certaines personnes aiment l'appeler, a ouvert ses hôpitaux pour toute personne blessée peu importe sa religion ou allégeance politique. Je me demande qui est le diable dans cette histoire!

Je termine sur une note plus légère en vous souhaitant joyeux Noël et une bonne année. S'il vous plaît, n'oubliez pas les enfants de la Syrie. Prions pour toutes les personnes opprimées dans ce monde.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter