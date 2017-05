Lettre d'un solidaire aux membres d'Option nationale

ADVERTISEMENT

Chers et chères onistes,

Comme vous le savez, Québec solidaire a voté lors de son dernier congrès pour une éventuelle fusion avec votre parti. Dans les mois qui suivent, vous devrez donc vraisemblablement prendre position sur cette question. Je sais que ce débat est difficile et complexe et je souhaite avant tout que votre parti prenne le temps de bien y réfléchir sans se déchirer. Étant officiellement membres des deux partis, je m'intéresse à l'actualité de chacune des formations et je tenais à me prononcer sur le sujet, car lors du congrès solidaire j'ai voté pour une démarche visant à unifier QS et ON pour plusieurs raisons que je vais exposer.

Tout d'abord, la question de l'indépendance et la façon d'y accéder qui est au cœur de votre parti est traitée quasiment de la même manière par Québec solidaire. Mis à part quelques différences mineures sur lesquelles le débat entre nous sera de mise, nos préoccupations sont les mêmes. Je crois, en toute sincérité, que votre apport serait hautement bénéfique pour nous aider à approfondir la question. Option nationale lutte depuis le début pour que le camp du oui reconnaisse qu'il n'existe pas qu'une seule façon de réaliser l'indépendance, mais que plusieurs stratégies étaient possibles outre les campagnes référendaires.

Sur une grande majorité des points, nos partis se rejoignent et vous remarquerez qu'évidemment le programme de QS ne peut pleinement se réaliser que dans un Québec indépendant.

Ensuite, l'arrimage des programmes serait très facile à résoudre étant donné les différences encore une fois très mineures qui existent entre nous. Sur une grande majorité des points, nos partis se rejoignent et vous remarquerez qu'évidemment le programme de QS ne peut pleinement se réaliser que dans un Québec indépendant. Bien sûr, nous ne hiérarchisons pas nos enjeux, mais cela n'est pas par négligence de la souveraineté. Nous croyons simplement qu'il y a une interdépendance des luttes et que d'une manière ou d'une autre, le Québec ne pourra se déprendre définitivement des problèmes environnementaux, du sexisme et du néolibéralisme qu'en passant par la souveraineté. Nous ne sommes pas un parti provincialiste.

Finalement, la façon de faire de la politique autrement nous rapproche probablement plus que tout le reste. Comme nous, vous êtes un parti des urnes et de la rue et comme vous, notre parti est rempli de jeunes militants et de jeunes militantes. Vous remarquerez également que les candidatures atypiques de nos partis respectifs concordent. Si nous pouvons être fiers et fières d'avoir Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, vous pouvez vous enorgueillir de compter dans vos rangs Catherine Dorion et Sol Zanetti. Option nationale et Québec solidaire partagent cette volonté de renouveler la scène politique en y infusant de la sincérité, de l'intégrité et surtout pour qu'enfin on en finisse avec un establishment bleu-rouge qui monopolise le pouvoir.

Parce que le Parti Québécois a failli à nous amener à l'indépendance et à concrétiser un état de fait progressiste. Parce que nous en avons soupé de la condescendance de ce parti envers les autres forces du mouvement souverainiste. Parce qu'ensemble nous partageons les mêmes aspirations. Finalement, parce qu'ensemble nous pourrons réellement prendre d'assaut le fédéralisme, le néolibéralisme, la destruction de notre environnement, le racisme, le sexisme et toute autre forme de discrimination, je vous tends la main et je vous invite à embarquer dans notre bateau, mais surtout, à nous aider à le rendre plus fort en l'enrichissant de vos réflexions. À Québec solidaire vous serrez chez vous.