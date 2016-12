Cette sale année qui s'achève

ADVERTISEMENT

S'il est encore une personne qui croyait au progrès inéluctable de l'histoire au début de l'année, il est indéniable que le réel lui a offert une réfutation solide. 2016 a été l'année d'accession au pouvoir de Duterte aux Philippines et de Donald Trump aux États-Unis. Ce fut aussi l'année du Brexit, amorce d'une réduction du seuil migratoire britannique, d'une tentative de coup d'État en Turquie qui a renforcé considérablement l'autoritarisme d'Erdogan et d'une élection législative russe qui confère une écrasante majorité au parti de Poutine. En somme, l'autoritarisme, la xénophobie et le culte de la personnalité font une réapparition spectaculaire dans l'histoire de l'humanité.

Alors que les inégalités socioéconomiques progressent et que l'environnement se dégrade, un milliardaire qui nie les changements climatiques se fait élire à la Maison-Blanche. Alors que les scandales de viols sur les campus aux États-Unis et au Canada se multiplient grâce aux dénonciations, les chroniqueurs populistes s'attaquent à la crédibilité des victimes. Quand les femmes autochtones dénoncent les agressions sexuelles commises par des policiers, c'est à coup de commentaires racistes qu'elles sont accueillies par cette même chroniquaille. Ces « dissidents » qui s'attaquent courageusement à la doxa dominante par le biais des médias dominants s'évertuent plutôt à expliquer qu'en 2016, le seul problème d'inégalité entre les hommes et les femmes est du côté d'une infime minorité de femmes musulmanes qui portent le voile.

Sur le plan de la politique plus institutionnelle, les politiques d'austérité vont bon train aux dépens d'une bonne partie de la population et des générations futures. Mais ce n'est pas sur ce terrain que les affrontements se font puisque deux des trois partis d'opposition se battent entre eux dans une surenchère identitaire qui est visiblement électoraliste. Quant à Québec solidaire, son discours peine à être entendu et comme le reste de la gauche en 2016 et ses positions sont grossièrement caricaturées par les commentateurs et les commentatrices. Le concept d'« islamogauchisme » tend à se démocratiser comme une insulte sans que soit rappelée sa troublante ressemblance avec le fameux « judéobolchévisme » dont étaient accusés les socialistes à une certaine époque assez sombre.

Si 2016 fut une année particulièrement désespérante, qu'est-il possible d'anticiper de 2017? En premier lieu, tout porte à croire que le Front national se retrouvera en tête du premier tour des élections présidentielles françaises, ce qui risque encore une fois de causer une vague de populisme au Québec. Par ailleurs, c'est en 2017 que commencera officiellement le règne du Trump et par conséquent, d'autres remous sont à prévoir au sud de la frontière. Un nouvel axe mondial risque également d'émerger si jamais la complicité entre le milliardaire américain, Poutine et Erdogan se concrétise.

Quoi qu'il en soit, ces prévisions n'ont aucune valeur réelle et doivent être prises avec un grain de sel. L'important, c'est de comprendre l'étendue du gâchis possible sans se résoudre à l'inaction. Tout est possible pour autant que les bonnes luttes soient menées. Avec un peu de chance, 2017 pourrait être une bonne année.

Ni le bouton à quatre trous.

A-t-il voulu dire la «prérogative» ou le «purgatoire»? Un peu des deux?

Oui, mais ça signifie aussi qu'un enfant conçu par fécondation in vitro coûte deux fois plus cher aux parents...

On dit même qu'elle serait la REINE de l'endroit...

Le conseil de la ministre de la Condition féminine aux jeunes femmes est le suivant: «Tu veux prendre ta place? Faire ton chemin? Let's go, vas-y!».

Sylvain Gaudreault n'aime vraiment pas les pipelines...

Au mois de février, les esprits se sont échauffés au Salon bleu entre Bernard Drainville et Jean-Marc Fournier. Assis aux côtés de Bernard Drainville, le chef péquiste a alors lancé cette pointe pour rappeler l'emploi passé du leader parlementaire chez SNC-Lavalin, qui oeuvrait en Libye.

Le ministre de la Santé n'a pas apprécié d'être comparé au célèbre personnage de Molière par Pierre Karl Péladeau.

Un petit lapsus de Bernard Drainville, candidat défait à la chefferie du PQ.

Sam Hamad s'expliquant sur les allégations de trafic d'influence.



L'ex-premier ministre commentant l'arrestation de Nathalie Normandeau et les soupçons de trafic d'influence et de financement illégal par Sam Hamad.



Saint-Philippe, priez pour nous.

Le ministre Barrette a invité, à sa façon, Amir Khadir à participer à sa dégustation de repas de CHSLD.

Comme quoi, il faut toujours bien choisir son adverbe...

Non, il ne faut pas...

Le ministre s'est depuis excusé.

Le ministre Barrette tentait de justifier les toilettes à la serviette dans les CHSLD.

Après avoir remis un rapport du MTQ tronqué aux élus, le ministre des Transports a blâmé... le logiciel Microsoft Word.

Le ministre Coiteux a voulu faire un clin d'oeil à l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, impliqué à la fois dans l'industrie du taxi et le milieu culturel.

Une déclaration-choc qui a mené à l'expulsion du député Gerry Sklavounos du caucus libéral.

La ministre Stéphanie Vallée a justifié ainsi le fait que le tchador n'est pas inclus dans son projet de loi sur la neutralité religieuse.

Le premier ministre n'aime vraiment pas les positions de la CAQ en matière d'identité et d'immigration.

Le ministre Laurent Lessard avait tout une analogie pour expliquer le modèle d'affaires d'Uber.

Jean-François Lisée... dont la maison vaut 1 million$. Quand on vit dans une maison de verre, vaut mieux ne pas lancer des roches.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le chef de la CAQ a adopté un discours anti-élite. Pourtant, il est lui-même un homme d'affaires à succès et siège à l'Assemblée nationale depuis près de deux décennies.

Durant la course à la chefferie du PQ, Jean-François Lisée a évoqué l’idée que des islamistes pourraient cacher des mitraillettes ou des bombes sous leurs burqas.

Le péquiste Maka Kotto n'a pas apprécié les sorties de Jean-François Lisée sur les questions identitaires durant la course à la chefferie.

C'est sur ces mots que PKP a annoncé qu'il quittait la tête du PQ.

Voilà qui est mieux...

Pour souligner le départ du chef intérimaire Sylvain Gaudreault, à la veille de l'élection du nouveau chef péquiste, Philippe Couillard s'est essayé à la poésie au Salon bleu.

Devant le tollé soulevé par sa déclaration voulant qu'elle ne soit pas féministe, la ministre de la Condition féminine a rectifié le tir..  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

