Tom Regan : ce grand théoricien des droits des animaux

Tom Regan, philosophe américain décédé 17 février dernier, a livré tout au long de sa carrière, un vif plaidoyer en faveur de la reconnaissance des droits des animaux non humains. Auteur de l'ouvrage The Case for Animal Rights, publié en 1983, et théoricien des droits des animaux, Regan a livré une œuvre dont l'influence sur les débats en éthique animale contemporaine est immense. Dans cet article, en guise d'hommage à l'apport important de Regan aux discussions contemporaines sur la condition des animaux non humains dans nos sociétés, nous effectuerons un bref retour sur les idées proposées par Regan.



Les animaux sujets d'une vie comme fins en soi

Tout d'abord, Tom Regan a proposé une thèse de la valeur inhérente des animaux, qu'il entend « comme un genre de valeur possédée par certains individus, sur le mode [...] des individus existant comme fins en soi » (Les droits des animaux, traduit de l'américain par Enrique Utria. Paris, France : L'avocat du diable, p. 476). Un individu doté d'une valeur inhérente possède cette valeur en lui-même et cette valeur n'est pas dépendante d'une fin extérieure ou d'une utilité que ce dernier peut servir. Plus précisément, selon Regan, les êtres qui possèdent cette valeur inhérente sont les « sujets d'une vie », qu'il définit ainsi :

[L]es individus sont sujets d'une vie s'ils ont des croyances et des désirs ; une perception, de la mémoire, et un sens du futur, y compris de leur propre futur ; une vie émotionnelle ainsi que des sensations de plaisir et de douleur ; des intérêts en rapport aux préférences et au bien-être ; la capacité d'initier une action en vue de leurs désirs et de leurs buts ; une identité psychophysique au cours du temps ; et un bien-être individuel [...] (Les droits des animaux, p. 479)

Toutefois, Regan soutient que même pour les animaux qui ne sont pas actuellement considérés comme sujets d'une vie (tels les poissons ou certains oiseaux), les êtres humains doivent tout de même leur accorder un certain bénéfice, car les différences entre les animaux sujets d'une vie et ceux qui ne le seraient pas demeurent ambigües. Par prudence morale, il incombe donc aux êtres humains d'accorder ce statut de sujet d'une vie aux animaux non humains dont l'appartenance à ce statut n'est pas encore entièrement et assurément déterminée par les récentes recherches en éthologie.

Par ailleurs, tous ces animaux sujets d'une vie (que l'on peut associer généralement aux mammifères âgés d'au moins un an, selon Regan) ont une valeur inhérente égale. Regan s'oppose donc aux thèses gradualistes de la valeur qui pourraient accorder une valeur inhérente moindre aux êtres humains déficients ou aux animaux non humains. Au contraire, malgré leurs différences cognitives notables, les sujets d'une vie possèdent tous la même valeur inhérente en tant que fins en soi.



Les droits des sujets d'une vie

Dans un même ordre d'idées, selon Regan, parce que les sujets d'une vie possèdent tous une valeur inhérente égale, il incombe aux êtres humains de respecter cette valeur inhérente, conformément au principe de respect hérité du philosophe Emmanuel Kant qui postule que les êtres possédant une valeur inhérente ne doivent jamais être traités comme de simples moyens qui garantissent les meilleures conséquences, mais toujours en même temps comme fins en soi. (Les droits des animaux, p. 421) Ainsi, selon Regan, parce que les animaux non humains doivent être traités de manière à ce que cette valeur inhérente soit respectée, ils possèdent également deux droits fondamentaux : (1) le droit au respect, qui est absolu et (2) le droit de ne pas subir de dommage, qui découle du premier droit et qui est prima facie. (Les droits des animaux, p. 533) Plus précisément, ces dommages pouvant être infligés aux animaux non humains se distinguent en deux types : (1) le dommage par infliction, qui implique la douleur et (2) le dommage par privation, qui implique une perte d'avantages qui élargissent les sources de satisfaction d'un individu. (Les droits des animaux, p. 549)

Selon Regan, parce que l'exploitation animale viole les droits des animaux considérés comme fins en soi dotées d'une valeur inhérente, cette dernière est immorale et doit être fermement condamnée.

Il va sans dire que la perspective amenée par Regan est résolument abolitionniste, car elle condamne moralement toutes formes de dommage causé aux animaux non humains. Or, même si ces deux droits peuvent être outrepassés sous certaines conditions (comme nous le verrons sous peu), Regan offre une perspective s'opposant radicalement à l'exploitation animale qui implique la perpétuelle violation des droits des animaux non humains, en tant qu'elle permet le confinement, la castration à froid, la mise à mort, etc. Ainsi, selon Regan, parce que l'exploitation animale viole les droits des animaux considérés comme fins en soi dotées d'une valeur inhérente, cette dernière est immorale et doit être fermement condamnée.

Il nous apparaît toutefois important ici de mentionner que la théorie de Regan permet de rendre compte de quelques cas exceptionnels dans lequel il est moralement acceptable d'outrepasser le deuxième droit des sujets d'une vie, c'est-à-dire le droit à ne pas subir de dommage : (1) en cas de légitime défense de l'innocent (Les droits des animaux, p. 551) ; (2) pour punir un coupable, non pas pour maximiser les conséquences bonnes que pourrait produire sa punition, mais pour le punir d'un dommage qu'il a préalablement causé (Les droits des animaux, p. 555) ; (3) lorsque des sujets d'une vie innocents sont utilisés par des criminels en guise de boucliers, par exemple dans le braquage d'une banque, il est alors possible d'outrepasser le droit de ces boucliers innocents à ne pas subir de dommage, si cela permet de neutraliser ledit criminel et de sauver davantage d'innocents (Les droits des animaux, p. 556) et (4) dans le cas de menaces innocentes (par exemple, un enfant brandissant un pistolet, sans avoir conscience de son geste), il est permis d'outrepasser le droit à ne pas subir de dommage des dites menaces innocentes, sans toutefois user de force excessive (Les droits des animaux, p. 559). Il est donc permis, selon Regan, d'outrepasser l'un des deux droits inviolables des sujets d'une vie, celui du droit à ne pas subir de dommage, dans certaines circonstances. Or, le droit au respect des sujets d'une vie doit, quant à lui, doit être absolument respecté, même lorsque le droit de ne pas subir de dommage lui, est outrepassé ; nous pouvons, par exemple, punir un criminel tout en le considérant comme fin en soi et jamais simplement comme un simple moyen pouvant servir à l'atteinte d'une fin autre.

Dans un même ordre d'idées, dans certains cas extrêmes, Regan soutient que nous devons privilégier la vie humaine à la vie des animaux non humains, non pas parce que ces vies seraient inégales sur le plan objectif de la valeur, mais parce la vie humaine a généralement plus de valeur subjective, c'est-à-dire pour le sujet humain qui la possède, que l'aurait une vie animale non humaine pour l'animal en faisant l'expérience. C'est ce qui fera dire à Regan que « jeter n'importe lequel des humains par-dessus bord, ce qui le condamnerait à une mort certaine, causerait plus de tort à cet individu que n'en subirait le chien que l'on jetterait par-dessus bord. » (Les droits des animaux, p. 610) La théorie des droits des animaux ne s'oppose donc pas à plusieurs intuitions morales généralement admises par la population.

La théorie des droits des animaux de Regan : un apport majeur à l'éthique animale

En conclusion, si la théorie de Regan comporte certains défauts, comme celui de ne laisser place à aucune obligation positive que les êtres humains auraient à l'égard des animaux domestiqués et vivants dans nos villes (faiblesse à laquelle répondent d'ailleurs Will Kymlicka et Sue Donaldson dans leur récent ouvrage Zoopolis), son apport à l'éthique animale est immense. En effet, Regan, avec sa théorie des droits des animaux, a fourni un vif plaidoyer contre l'exploitation animale, pour l'instauration d'une société plus juste et plus pacifique à l'endroit des animaux non humains.