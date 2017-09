Après l'un des divorces hollywoodiens les plus médiatisés, Brad Pitt et Angelina Jolie font de nouveau la une des journaux: à en croire la rumeur, ils se seraient remis ensemble. Selon le site people TMZ, des sources proches de l'ancien couple ont démenti toute réconciliation, rappelant les accusations de maltraitance lancées par l'actrice envers son ex-mari. À l'issue d'une enquête, Brad Pitt a été définitivement blanchi, mais il semble que la famille ne soit pas sortie indemne de cet épisode.

Mais qu'en est-il des autres couples en instance de divorce? Peut-on se retrouver après avoir vécu des choses suffisamment dures pour conduire à la séparation? Peut-être bien.

Même les conjoints les plus unis traversent des périodes difficiles, et Brad et Angelina ne font pas exception. Les raisons en sont très diverses: problèmes de travail ou d'argent, infidélité ou simple ennui. La capacité d'un couple à se retrouver après ce type de difficultés dépend en grande partie de la solidité de ses bases. Au plus fort de la crise, s'accrocher à ces fondamentaux peut être la seule manière de survivre. Alors si vous pensez à vous marier, que ce soit bientôt ou plus tard, soignez sans attendre les fondations de votre union, avant qu'il soit trop tard.

Mon rôle en tant qu'avocate ne se limite pas à aider mes clients à se défaire d'un mariage devenu invivable: je m'attache aussi à préparer l'avenir en leur enseignant les secrets d'une union plus forte et plus épanouissante. Malheureusement pour nous tous, les bonnes habitudes pour entretenir un couple n'ont rien d'intuitif. En d'autres termes, bâtir une relation qui permette aux deux conjoints de garder une part d'indépendance tout en avançant à deux n'est pas un don inné.

Les sources de stress additionnelles comme la nécessité de gérer ses finances ensemble et les tensions liées à la belle-famille feront remonter à la surface tous les problèmes sous-jacents.

Mon nouveau livre, The Pre-Marital Planner (To Stay Happily Married), aborde les points essentiels pour un mariage stable et épanoui, tout en proposant des exercices pratiques pour aider les futurs époux sur ce chemin. Si vous envisagez de convoler, la première chose à comprendre est qu'il est inutile d'essayer de changer l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à le prendre tel qu'il-elle est, alors partez sans attendre. Se passer la bague au doigt n'effacera pas votre insatisfaction, bien au contraire. Les sources de stress additionnelles comme la nécessité de gérer ses finances ensemble et les tensions liées à la belle-famille feront remonter à la surface tous les problèmes sous-jacents. Il faut s'y préparer dès le départ, d'où ce conseil:

Ne faites pas abstraction des signaux d'alarme. Notre intuition nous trompe rarement dans ces cas-là. Si la période précédant les noces est bien sûr empreinte d'espoir et d'excitation, ce n'est pas une raison pour perdre toute vigilance et oublier de défendre ses intérêts. Donner est une chose merveilleuse, mais si vous avez l'impression que votre conjoint profite de vous ou risque de le faire à l'avenir, si vous doutez de son honnêteté, il faut absolument clarifier les choses avant d'arriver devant l'autel. Faire passer l'autre en premier, oui, mais pas à votre détriment!

Pour savoir se protéger, il faut d'abord s'aimer. On ne peut se donner pleinement (ce qui est indispensable dans un mariage solide) qu'en étant capable de s'accepter sans condition, avec toutes ses faiblesses. Et si votre conjoint a tendance à vous critiquer ou à souligner tous les défauts qu'il vous attribue, c'est un autre signe d'alerte. Sachez garder de la distance vis-à-vis de ce que vous dit l'autre, et de ce que vous souffle votre petite voix intérieure.

De même, il est essentiel d'évoquer ouvertement le poids de son passé. Nous portons tous des valises, parfois depuis l'enfance: les principales viennent de notre passif amoureux et familial. Ne laissez pas ces souvenirs influencer votre relation. Abordez plutôt le problème de front. Parlez-en avec l'autre, ainsi qu'avec un psychologue si vous l'estimez nécessaire. Puis faites le point à deux sur votre état affectif et le chemin à prendre pour panser vos blessures. N'ayez pas peur de tout dire, de vous mettre à nu. Comme on le dit souvent, la vérité est libératrice.

Quant à Brad et Angelina... eux seuls connaissent leur vérité. Qu'ils décident finalement de divorcer ou de se remettre ensemble, je leur souhaite le meilleur, ainsi qu'à leurs enfants.

Ce blogue, publié à l'origine sur le HuffPost américain et le HuffPost France, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast For Word.