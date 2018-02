Récemment le phénomène d'achat de mention j'aime avec les clickfarms ont augmenté momentanément la notoriété de certains blogueurs/influenceurs. D'autre part, des programmes rémunérant les gens pour faire des revues positives en ligne ont aussi quelque peu brouillé les cartes pour le commun des mortels en quête de références. Pas surprenant que les recommandations d'amis et de membres de la famille demeurent la source la plus fiable, influençant jusqu'à 10 fois plus la décision d'achat de leurs proches qu'une promotion faite par une célébrité. (Extrait de l'étude Analyse de l'impact des nano-influenceurs sur des réseaux sociaux sur les intentions d'achats par Callosum, commandée par BICOM.)

Avec leurs 1000 abonnés et moins, ils créent du bouche-à-oreille précieux pour les marques.

Ces petits influenceurs du quotidien deviennent une inspiration et une valeur sûre à l'intérieur de leur cercle et se voient aujourd'hui baptisés « nano-influenceurs ». Avec leurs 1000 abonnés et moins, ils créent du bouche-à-oreille précieux pour les marques. Cinq points qui les définissent:

1. AUTHENTICITÉ

Loin des sessions de photo ultra léchée et des mises en scène élaborée, le contenu des nano-influenceurs reflète une réalité accessible dans laquelle il est facile de se projeter. Même s'ils présentent un contenu qui souvent les met en valeur ils n'ont pas peur de partager leur opinion et de conseiller leurs proches.

2. ENGAGEMENT

Chez les nano-influenceurs, les interactions avec leurs communautés, étant pour la plupart basées sur des relations personnelles existantes en dehors du monde virtuel, créent un environnement d'échange vrai. Le taux d'engagement sur Instagram diminue lorsque le nombre d'abonnés augmente : pour des publications non commanditées, les influenceurs avec 1000 abonnés ont un taux d'engagement de 8 %, alors qu'on parle de 4% pour ceux avec entre 1000 à 10 000 abonnés. (sondage de Markerly publié sur Digiday)

3. NICHÉ

Souvent, la communauté des nano-influenceurs est principalement formée d'un entourage direct et très niche, c'est-à-dire d'amis ou personnes avec qui ils partagent des intérêts et ont des goûts communs. De plus, ils sont souvent concentrés dans un lieu géographique ce qui permet aux marques de joindre un public ciblé.

4. LOYAUTÉ

Peu sollicités directement par les marques et les entreprises, les nano-influenceurs deviendront des ambassadeurs engagés et loyaux si les envois qui leur sont destinés sont liés à leurs intérêts. Il s'agit par ailleurs d'une nouvelle façon de communiquer avec le grand public et de promouvoir un produit. Avec la transformation des médias, les réseaux sociaux sont définitivement le nouveau terrain de jeux de la publicité et du branding.

5. VARIÉTÉ

Les influenceurs actuellement sollicités ont souvent des profils similaires ex. : millenniaux qui voyagent au Costa Rica, mangent des toasts à l'avocat et ressuscitent les Tommy et Fila de ce monde. Les nano-influenceurs sont partout : de la grand-maman qui jardine au passionné de Nintendo Switch, et ce, d'un océan à l'autre.

En conclusion

Célébrités et influenceurs vedettes n'ont certes pas fini de nous faire rêver. Nous continuerons de les suivre en enviant secrètement leur maison impeccable, leurs enfants jamais sales et leurs couples toujours souriants. De l'autre côté de l'écran, les gens ont maintenant une voix grandissante qui ne peut qu'être entendue. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux et l'impact des nano-influenceurs sur leurs entourages, ils détiennent le pouvoir de demain.