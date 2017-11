La vitalité, le dynamisme, la beauté et l'unicité de Montréal m'ont toujours attirée. La joie de vivre, la passion et l'ouverture des Montréalais et des Montréalaises m'ont toujours séduite. Il y a 20 ans, j'ai choisi de m'établir à Montréal et d'y élever mes enfants parce qu'on ne peut pas tourner le dos à un tel coup de foudre.

Mon amour pour Montréal m'a poussée à me lancer en politique avec Projet Montréal en 2013. J'avais alors la conviction que la ville que j'aimais pouvait être encore meilleure. Qu'elle pouvait mieux répondre aux besoins et aux aspirations de sa population et que mon dévouement pour notre belle ville pouvait inspirer des changements positifs.

Mon intuition m'a bien servie. En tant que conseillère de Sainte-Marie, je suis parvenue à faire avancer des projets qui me tenaient à cœur.

Quatre ans plus tard, après être devenue cheffe de Projet Montréal, j'ai été choisie par les Montréalais et Montréalaises pour guider la destinée de leur ville. Ce mandat, je le reçois avec beaucoup de joie et d'humilité.

Le fait d'être devenue la première mairesse de Montréal ajoute à la fierté que je ressens. Il aura fallu attendre 375 ans après l'arrivée de Jeanne-Mance pour que Montréal soit enfin dirigée par une femme. Cet honneur, je le chéris et je souhaite en faire un exemple afin que toutes les femmes et les jeunes filles de Montréal et d'ailleurs prennent conscience qu'elles sont aussi capables de réaliser leurs rêves, qu'elles ont un rôle important à jouer dans la société et que rien ne peut les empêcher d'atteindre leurs buts.

Mon but demeure d'ailleurs le même qu'il y a quatre ans. Je suis toujours aussi convaincue que notre ville peut s'améliorer, peut mieux répondre aux besoins des Montréalais et des Montréalaises, peut connaître un essor économique encore plus enviable et peut attirer encore davantage d'entreprises et de familles. Je suis d'avis que pour y arriver, il importe de développer notre réseau de transport collectif de manière à améliorer sensiblement le service.

C'est d'ailleurs pourquoi je souhaite être la mairesse de la mobilité. La congestion à Montréal ne se limite plus qu'aux routes. Elle atteint désormais le réseau de transport en commun et les pistes cyclables. Les Montréalais sont fatigués, frustrés de perdre leur temps dans les bouchons. Nous devons agir.

Au cours des quatre prochaines années, je compte faire du transport en commun une priorité, en ajoutant des autobus sur les routes, en aménageant des voies réservées et en travaillant avec Québec et Ottawa pour développer notre métro.

Je souhaite aussi développer notre réseau cyclable en ajoutant plusieurs kilomètres de voies protégées chaque année. Le temps de la peinture sur le sol est révolu. Nous devons offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des aménagements sécuritaires.

L'autopartage ne sera pas en reste. Je m'assurerai d'éliminer les dispositions qui freinent le développement des services d'autopartage à Montréal, particulièrement au centre-ville.

Je veux faire avancer Montréal et je ferai ce qui est nécessaire pour y arriver.

Je rêve d'une ville où circuler n'est pas synonyme de frustrations ou de danger.

Je rêve d'une ville à échelle humaine, où il fait bon vivre, travailler et s'amuser.

Je rêve d'une ville où les familles peuvent devenir propriétaires sans se ruiner.

Je rêve d'une ville où les start-ups peuvent se développer et prospérer et où les grandes entreprises viennent s'installer.

Cette ville, je veux la bâtir avec vous, Montréalais et Montréalaises.

Ma victoire, c'est aussi la vôtre. J'espère faire rêver les Montréalais et les Montréalaises, vous faire voir à quel point Montréal est belle et accueillante et le sera encore davantage, vous faire croire en un avenir meilleur et vous impliquer dans les décisions qui nous y mèneront.

Je souhaite être la mairesse rassembleuse que les Montréalais et les Montréalaises attendaient et mettre fin à la culture du secret qui régnait à l'hôtel de ville. Je souhaite offrir à la population une meilleure qualité de vie et de meilleurs services.

Montréal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère exaltante. L'avenir s'annonce prometteur, bien que rempli de défis. Je suis prête pour la tâche et je sens que Montréal est prête pour la suite.

Merci Montréal pour la confiance! Au boulot!