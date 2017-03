Tu sais que ton enfant est devenu un ado quand...

ADVERTISEMENT

Vous êtes à peine sortie des couches et vous avez brillamment survécu la période du terrible two. Vous avez donc bien fait de profiter d'un petit répit plutôt merveilleux. Ce temps béni ou l'enfant découvre l'école, y apprend à enfiler son manteau et à boucler ses lacets sans vous. Oh joie! Certes, le soir vous attaquez le 2e round de votre journée mais vers 20h, les enfants sont couchés et vous pouvez re-la-xer. À vous les séries sur Netflix devant un plateau-repas et les soirées en amoureux.

Et puis, sans vraiment crier gare, l'adolescence pointe le bout de son nez. Assez insidieusement. Certes vous percevez malgré tout quelques signes, quand vers 10-11 ans, il/elle commence à lever les yeux au ciel alors que vous osez demander si sa journée s'est bien passée. Pas drôle.

Alors oui, vous avez bien quelques bons copains qui ont "des grands". Ils vous ont d'ailleurs lancé plusieurs perches... profite tant qu'ils sont si petits, le nôtre fait la gueule un jour sur deux... Mais non, chez vous tout se passera bien, vous le sentez. Faut dire que vous avez participé à plusieurs ateliers menés par Isabelle Filliozat, alors la parentalité positive ça vous parle. D'ailleurs, honnêtement, ça n'était pas si compliqué, surtout depuis que vous avez dévoré "Chacun son caractère, comprendre le tempérament de son enfant"...

Mais... (oui, il y a un mais) un beau jour, vous êtes bien forcée de vous rendre à l'évidence. L'ado qui partage votre espace vital est devenu super chiant. Appelons un chat, a cat. Vous envisagez donc sérieusement les incantations mystiques, l'appel à un ami et même le vote du public...

Pour traverser cette zone de turbulences, il me semble bon d'avoir à l'esprit quelques caractéristiques de l'ado.

• L'ado va prendre une quinzaine de centimètres en 18 mois. Il est donc fatigué. Faut le comprendre. Raison pour laquelle il est évaché en permanence sur votre canapé, sa chaise, son lit. L'ado est crevé, tout le temps.

• L'ado version 2017 ne s'embarrasse jamais du mode d'emploi. Il cherche une vidéo d'explication sur YouTube. Rapide. Efficace.

• L'ado pense que dans le lave-vaisselle, il y a plein de petites mains prêtes à réceptionner son assiette, son verre et même ses couverts. C'est pourquoi il n'ouvre qu'au minimum la porte du-dit lave-vaisselle. Ça épuise...

• L'ado a faim. Très faim. Vous avez acheté de bons légumes bio au marché hier matin, vous préparez donc un merveilleux tian de courgettes, tomates et citron vert avec amour quand vous l'entendez s'interroger "C'est ça qu'on mange? " (l'ado n'a pas encore découvert les phrases complexes avec sujet-verbe-complément ET formule de politesse, mais ça viendra...)

• L'ado ressemble à son papa. Malade, il est proche du trépas, comptant les jours, affalé sur votre canapé. Il appelle 37 fois par minute pour réclamer un verre d'eau/ des kleenex/un massage... car il n'a "plus de force, vraiment, te moque pas, c'est terriiiiible".

• L'ado n'a jamais froid l'hiver. Il a réclamé un manteau de marque dispendieux mais finalement, il ne le met pas. Enfin, pas maintenant. Ne perdez pas espoir, il risque de le sortir en mai... avec le bonnet qui va avec.

• L'ado (qui n'a jamais froid) ne met pas de chaussettes l'hiver... D'ailleurs il/elle remonte malicieusement ses bas de jeans histoire d'avoir les chevilles à l'air. C'est ça la mode!

• L'ado n'a pas sommeil le soir. Vous si... Vous avez bien pensé à lui conseiller un bon bouquin, mais il refuse. "J'vois pas c'que ça va faire... Pis j'aime pas lire..."

• L'ado possède un téléphone intelligent dernier-cri, pourtant il ne téléphone pas. Non, il envoie des messages à ses amis sur Snapchat et il s'exprime par monosyllabes.

Toute ressemblance avec des personnages ou des faits existants ne serait PAS pure coïncidence... Cette petite liste n'est bien sûr pas exhaustive, aussi je me suis dit que j'allais vous mettre à contribution. Racontez-moi donc les perles de vos ados, qu'on rigole un peu! Et n'oublions pas, nous aussi, au siècle dernier, nous étions ados...

href="https://www.facebook.com/huffpostquebecartdevivre"> src="http://big.assets.huffingtonpost.com/FBLOGO_0.png">

target="_hplink">Abonnez-vous à notre page sur

Facebook

href="https://twitter.com/hpqcartdevivre">

target="_hplink">Suivez-nous sur Twitter

class="ethanmobile" />