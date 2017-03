L'eau est une affaire de famille

ADVERTISEMENT

Sur la planète, l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène s'est amélioré. Malgré cela, 663 millions de personnes n'ont pas accès à des sources d'eau adéquates. Ashley Gilbertson, de VII Photo, s'est rendu dans sept pays pour faire des portraits de familles et mettre en image leur utilisation quotidienne de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, nous vous présentons quelques-uns de ces portraits.

© UNICEF/NYHQ2015-1862/Gilbertson VII

Fouré Moussa (au premier plan) puise les 80 litres d'eau que sa famille utilise quotidiennement dans un puits situé à deux kilomètres de chez elle, au Niger. Pour éviter les files d'attente, elle y va la nuit. Il faut 30 minutes pour y aller et 30 minutes pour en revenir, ainsi que 15 minutes pour remplir un jerrycan.

© UNICEF/NYHQ2015-1908/Gilbertson VII

René Visalla (troisième à partir de la gauche) et sa famille, des Guaranis de Bolivie, utilisent 140 litres d'eau par jour. Il dit que l'eau courante et les toilettes leur ont apporté la sécurité et les protègent des serpents lorsqu'ils font leurs besoins.

© UNICEF/NYHQ2015-1838/Gilbertson VII

La famille de Rhoda January puise les 100 litres d'eau dont ils ont besoin à un nouveau puits, au Malawi. Auparavant, leur eau provenait de puits de surface. « L'eau était de mauvaise qualité. Nous devions ajouter des produits chimiques pour la purifier, mais nous n'en avions pas les moyens », dit-elle.

© UNICEF/NYHQ2015-1884/Gilbertson VII

La famille d'Abu Ibrahim (deuxième à partir de la droite), du groupe ethnique des Bédouins, va d'un lieu à un autre dans les déserts de la Jordanie, suivant l'accès à l'eau et à la nourriture pour ses 700 brebis. Chaque jour, elle utilise 8 000 litres d'eau : 200 litres pour la famille et 7 800 litres pour son troupeau.

© UNICEF/NYHQ2015-1861/Gilbertson VII

Au Niger, la famille d'Hamidou Hama (au centre) a trois moyens d'obtenir les 100 litres d'eau qu'elle utilise chaque jour : dans les étangs insalubres créés par les eaux de pluie, en l'achetant à un point d'eau voisin seulement ouvert à certaines périodes, ou dans un puits loin de leur demeure.

© UNICEF/NYHQ2015-1936/Gilbertson VII

Somashree Saha (au centre), sa sœur et sa mère puisent leurs 80 litres d'eau quotidiens grâce à une pompe manuelle. Comme elle contient beaucoup de fer, l'eau prend une couleur trouble au contact de l'oxygène, diffuse une odeur nauséabonde et peut provoquer des problèmes de digestion.

© UNICEF/NYHQ2015-1955/Gilbertson VII

Au Myanmar, Nyo Oo, une couturière, son mari, Kyaw Soe, et ses trois filles utilisent 100 litres d'eau par jour, puisés principalement au puits local. Pour faire des économies pendant la saison des pluies, ils utilisent aussi l'eau d'un étang pour se laver malgré les risques de contamination.

© UNICEF/NYHQ2015-1968/Gilbertson VII

Aux États-Unis, le photographe Ashley Gilbertson (à gauche) et sa famille utilisent 1000 litres d'eau par jour. « Je suis choqué par la quantité d'eau que ma famille utilise à New York. Je me doutais que ce serait supérieur à celle des familles dans les pays où j'ai voyagé, mais pas autant que cela », déclare-t-il.