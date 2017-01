ADVERTISEMENT

Mardi soir 17 janvier, une foisonnante discussion a accaparé le mur Facebook de Renart Pascal Léveillé : sans surprise, son énoncé sur la difficulté d'aborder la question du féminisme a engendré un (autre) dialogue de sourds.

On y lisait des gars évoquant le fait que de discuter féminisme, c'est s'aventurer dans un champ de mines ; des femmes indiquant se reconnaître bien peu dans la dérive du féminisme pur et dur qui tient le pavé. Et des féministes radicales dans leurs chars d'assaut.

Surtout, un autre cas frappant d'outrecuidance : une éditrice féministe radicale, flanquée de quelques laudatrices béates l'applaudissant, qui rabâche à chacun le même argument d'exclusion («vous parlez de sujets que des femmes étudient depuis des décennies et connaissent infiniment mieux») et qui rajoute, lorsqu'on évoque un fait, un sentiment, une opinion, des perles de condescendance comme: «attendez-vous encore qu'on vous prenne par la main, qu'on ménage votre ego, qu'on fasse semblant d'être d'accord ?»

De fait, on ne peut jamais rien dire : il y a une armée de Judith Lussier qui est toujours là pour trouver la bête noire, l'angle tordu, le raccourci malhonnête, l'interprétation détournée de ce qu'on peut dire ou écrire. On ne veut pas entendre ce qu'on peut avoir à dire, on nous rabroue sans aménité dès qu'on ouvre la bouche.

Et ça demande aux hommes d'appuyer inconditionnellement la cause. À condition de ne pas dire un mot, juste brandir des pancartes en signe d'appui. Très peu de chroniqueurs ou de commentateurs publics en parlent : ils ne veulent pas s'aliéner une partie de leur lectorat. Car si tu hésites une fraction de seconde avant d'affirmer que tu es féministe, tu es suspect. Si tu remets en cause le moindre petit travers, tu es un traître (ou un con, un épais, un masculiniste, l'épithète varie d'un fil à l'autre). Si tu évoques la nouvelle que des folles enragées ont traité de nazis ceux qui faisaient la file pour voir le documentaire « The Red Pill » à Ottawa le mois dernier, là c'est le déni - ça n'a pas rapport, tu es contre la cause, fin de la discussion. Also Sprach Frauen.

Paradoxalement, ce sont des femmes (Lise Ravary, Sophie Durocher, Lysiane Gagnon parfois) qui soulignent les fulminants excès du dogmatisme. Évidemment, la petite gauche branchée préfère déféquer sur ces journalistes professionnelles en ricanant. C'est tellement de bon ton que de les ridiculiser - sans même lire leurs papiers.

Je pense qu'une majorité d'hommes appuie les principes d'égalité salariale, de parité, d'équivalence et j'en fais partie. Mais si la frange radicale, qui est toujours sur le sentier de la guerre, ne nous consent pas le droit de participer aux discussions, juste pour dialoguer, pour mieux se comprendre, ça sert à quoi ?

Pour paraphraser Safia Nolin, j'ai envie de dire que moi aussi j'ai le droit de m'exprimer parce que j'ai un pénis. On va me crucifier, bien sûr : les féministes radicales n'ont aucun sens de l'humour, un symptôme bien connu de l'endoctrinement. Elles balaient aussi sous le tapis toute statistique, événement ou fait avéré qui pourrait nuire à la cause.

On m'a vilipendé lorsque j'ai cité Marguerite Yourcenar qui déplorait une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, en disant «je voudrais voir les femmes penser à une espèce de fraternité au lieu de s'opposer d'un groupe à un autre».

Car pendant ce temps, nous, les hommes, nous taisons nos maux, nos problématiques masculines ; c'est tabou, c'est sale, c'est peut-être tout ce qu'on mérite. Les radicales ne vont quand même pas nous offrir une miette de compassion puisqu'on doit encore payer pour les millénaires d'oppression dont les femmes ont été victimes, nous laisse-t-on entendre régulièrement.

Elles ne vont aussi surtout pas accepter qu'on discute de l'omniprésence actuelle de l'homme-objet, ou du fait que la représentation des hommes à la télé, au cinéma et dans les pubs, les confine dans le rôle du tata, du lâche, du sans-dessein. De mémoire, seul Luc Picard avait déploré cette tendance... il y a 20 ans. Aucune amélioration de l'image masculine depuis. Si les hommes vont mal, ce n'est pas le problème des femmes, m'a répondu une amie féministe.

Au final, quel est le but avoué des radicales ? Museler les hommes ? Se réjouir de notre déconfiture collective, de notre taux de suicide parmi les plus élevés en Occident, du décrochage des garçons, tout en trippant sur les calendriers de pompiers ?

C'est quoi le projet ? Bâtir une république de femmes avec une clôture autour ?

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Principales pionnières féministes du Québec

En 1893, elle est l'une des seules femmes francophones à militer au sein du Montreal Local Council of Women (MLCW), comité majoritairement anglophone et qui est l'un des premiers groupes féministes du Québec. Elle s'en dissocie en 1907 pour co-fonder la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), qui s'adresse aux Canadiennes françaises catholiques. Elles militent contre l'alcoolisme, la violence domestique et l'abandon. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie y occupera les fonctions de secrétaire (1907-1913) et de présidente (1913-1933). En 1902, elle publie le Traité de droit usuel à la suite de nombreuses lectures sur la situation juridique de la femme mariée au Québec. L'ouvrage devient une référence pour le militantisme féministe. Sa fille, Marie, a été la première bachelière du Québec.

Professeure, actrice, écrivaine et politicienne, Idola Saint-Jean s'implique auprès du Comité du suffrage provincial du suffrage féminin dès ses premiers moments pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Elle fonde, en 1927, l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, qui mise davantage sur les femmes de la classe ouvrière. Elle multiple les écrits dans les journaux et déclarations pour que le gouvernement provincial accorde le droit de vote aux femmes. Elle ira même jusqu'à envoyer une pétition de 10 000 signatures au roi George V pour faire valoir sa cause.

Grande humaniste, politicienne et fervente défenderesse de la justice sociale, Thérèse Casgrain milite pour le droit des femmes dès les années 1920. Par la suite, elle est présidente de la Ligue pour les droits de la femme jusqu'en 1942, année où elle se présentera en tant que candidate «indépendante-libérale» à une élection fédérale partielle. Adversaire politique de Maurice Duplessis, elle est la première femme à être chef d'un parti politique quand elle dirige le Parti social-démocratique (PSD) du Québec de 1951 à 1957, l'ancêtre du Nouveau Parti démocratique du Québec (NPQD). Ce n'est toutefois qu'en 1966 qu'elle fonde la Fédération des femmes du Québec (FFQ), figure toujours proéminente dans les droits des femmes d'aujourd'hui. Thérèse Casgrain devient ensuite sénatrice, est nommée officier de l'Ordre du Canada et obtient le Prix du Gouverneur général, en plus de recevoir des doctorats honorifiques en droit de douze universités canadiennes. Ouf!

Avocate de formation, Marie-Claire Kirkland-Casgrain s'illustre comme une pionnière en politique. Après s'être activement impliquée dans les formations libérales jeunesse, elle est élue à l'élection partielle de 1961. Première - et seule - femme de l'Assemblée nationale, elle occupe plusieurs ministères. Elle améliore grandement la situation des femmes du Québec en faisant adopter, notamment, en 1964, le projet de loi 16 sur la capacité juridique de la femme mariée et la loi établissant le Conseil du statut de la femme. Elle quitte la scène politique en 1973 pour devenir juge de la cour provinciale et présidente de la Commission du salaire minimum. Par la suite, elle est nommée par l'Ordre du Canada et reçoit le Prix du Gouverneur général.

D'abord animatrice à la radio et à la télévision, elle fait sa marque à Radio-Canada avec l'émission Appelez-moi Lise, qui fait d'elle une porte-parole du mouvement féministe québécois. Élue en 1976 sous le gouvernement de René Lévesque, elle occupera trois ministères, dont celui de la Condition féminine. Lise Payette sera d'ailleurs la première femme à s'appeler «la» ministre. Elle réussit à obtenir de meilleurs services de garde pour les enfants, la création de centres d'aide pour femmes et des fonds accrus pour les femmes monoparentales. De plus, Lise Payette réussit à imposer des bureaux de la condition féminine dans pas moins que douze ministères. À la suite du référendum de 1980, elle décide de ne pas se représenter en 1981 et devient auteure et productrice pour la télévision. Elle a été chroniqueuse au journal Le Devoir.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

