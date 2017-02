Pourquoi tu dois t'aimer pour faire de l'argent

ADVERTISEMENT

Savez-vous ce qu'il y a de super facile? C'est de suivre passivement le cycle «normal» de la vie. Concrètement, la première étape c'est l'école, ensuite c'est de se trouver un job en lien avec ce qu'on a étudié. La deuxième étape c'est la roue infernale: métro/auto, boulot, famille, dodo. Dans ce cas, on ne se dit pas «je cours tellement que c'est normal qu'on me paie pour mon travail.» Mais qu'arrive-t-il lorsque vous voulez plus que survivre? Que vous sentez qu'il y a quelque chose d'unique en vous, un don, une passion que vous voulez partager et que vous avez du fun à faire? Là, est-ce que c'est normal de faire de l'argent?

C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Aussitôt sorti de l'école, je me suis trouvé un bon emploi avec plein d'avantages sociaux. Je travaillais vraiment fort et lorsque je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi, j'ai commencé à me dire «bien au moins je peux me gâter.» Mais à un moment donner, dépenser ne pouvait plus me permettre de supprimer ma peine alors j'ai écouté mon coeur. Ce dernier me disait: «Tu sais que le monde des affaires te donnera la liberté de créer et de partager tes dons avec le monde. Vas-y, fonce!» Je l'ai donc écouté.

Cela a été un réel défi, car je me disais que puisque j'avais la chance de faire ce que j'aime, je ne devais pas trop en demander. «C'est l'un ou l'autre Stef!» Puis, ma logique était: «bien, puisque tu es douée dans ce domaine, offre tes services et les gens viendront à toi. Il y a tellement de gens en affaires, ça ne doit pas être si compliqué que ça!» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire une de ces choses?

J'ai réalisé que faire ce qu'on aime est une chose, mais que pour faire de l'argent, nous devons nous aimer encore plus.

Après un temps, mon compte de banque et moi, nous nous sommes rendu compte que cette stratégie de «Love what you do and they will come» ne fonctionnait pas. J'ai réalisé que faire ce qu'on aime est une chose, mais que pour faire de l'argent, nous devons nous aimer encore plus. Voici comment.

1- Réalisez que vous méritez le meilleur

J'ai dû faire face aux démons de mon enfance qui me rappelaient les très rares personnes de mon entourage qui faisaient un job qu'ils n'aimaient pas, mais qui travaillaient jour et nuit.

Quelles images du travail vous ont laissé les personnes qui ont pris soin de vous? Leur histoire n'est pas la vôtre. Alors, écrivez votre propre histoire d'amour et de succès? Quel genre d'entreprise dirigez-vous? Quels sont vos revenus? Combien d'heures travaillez-vous par semaine? La clarté c'est là pour voir.

2- Investissez en vous

Lorsque j'ai démarré en affaires, je me disais souvent «ne dépense pas trop au cas où...». Vous arrive-t-il d'avoir peur de mettre de l'argent afin de faire grandir votre projet de peur que ça ne fonctionne pas? Ceci vient d'un manque de confiance en vous. Je le sais, je l'ai vécu et je travaille encore dessus. Mais vous savez ce qui m'a beaucoup aidé? C'est cette phrase d'un expert en affaires "Si vous n'investissez pas en vous, pourquoi d'autres le feraient?" C'est vraiment comme en amour. Si vous ne vous aimez pas en premier, comment d'autres vous aimaient d'une manière qui vous satisfait? C'est comme demander à vos invités d'enlever leurs bottes en entrant chez vous alors que vous leur ouvrez la porte avec vos bottes pleines de boue.

3- Passez à l'action

Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre ou d'avoir pour amener votre rêve, votre entreprise, votre projet à un niveau supérieur? Est-ce de vous louer un local pour recevoir vos clients avec classe ou est-ce de travailler avec une coach cool comme moi afin de vous aider à développer vos muscles d'affaires? Do it now!

4- Devenez votre cheerleader

Lorsque vous commencez à vivre votre mission de vie, vous entendez souvent une petite voix méchante vous dire "ça ne va pas assez vite." Je le sais, elle vient souvent me rendre visite.

La meilleure chose à faire pour lui faire fermer le clapet c'est de focaliser sur les petits pas à faire aujourd'hui pour progresser vers votre but. Chaque fois que vous franchissez une étape, célébrez-vous! Comment? En vous donnant un câlin, en allant prendre un bon thé chaud, en allant marcher dans une belle forêt, en régalant votre dessert favori, etc. Oui c'est du renforcement positif 101 et ça marche.

5- Entourez-vous des meilleurs.

Lorsque j'étais dans un job que je n'aimais pas, j'étais entourée de personnes comme moi: des chialeurs.

Mais avec le courage que j'ai eu de faire ce que mon ami, mon coeur me demandait en vivant ma mission de vie, ces gens fatalistes commençaient réellement à m'énerver. Alors, je m'en suis cherché une autre et je l'ai trouvé! Alors, chercher à passer plus de temps avec des gens motivés, positifs. Même s'ils sont plus loin que vous, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez vous aussi à condition que vous vous aimiez assez!

Comment vous démontrez-vous que vous vous aimez au quotidien? Lorsque vous regardez votre cheminement personnel, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les périodes où vous avez fait plus d'argent?