Il est temps de passer à l'action

Répondons avec la même violence à cet affront.

Attendez! Des pertes de 981 millions chez Bombardier l'an passé? En plus des suppressions de postes chez les simples travailleurs et les dirigeants s'autoaugmentent de 48%. Le PDG gagne 154 fois le salaire d'un employé de Bombardier!

Sacrament, si tu es si bon que ça comme PDG , pourquoi t'as besoin de l'argent public pour arriver dans ton année fiscale?

Comment 8 millions par année ne peuvent-ils pas suffire à ton rythme de vie déjà grossièrement élevé?

Il faut que tu t'augmentes à 14 millions? T'étais plus capable de payer ton compte d'Hydro? Ou tu n'étais plus capable de t'offrir des bouteilles de vin Petrus Grand Millésime, pour impressionner tes amis politiciens quand ils viennent souper à la maison?

Qu'est-ce qui te manque dans la vie à 8 millions par année, alors que la majorité des Québécois ont de la misère à boucler une année sans s'endetter?

Ce n'est pas de l'indécence, ce n'est pas une rémunération excessive, c'est pire que tout ça: c'est du vol organisé en système et approuvé par le parti au pouvoir.

Il va falloir une grosse révolution pour changer notre système qui est gangrené par la corruption, l'avarice sans limites de ces millionnaires engraissés par le parti.

Ça va prendre quelque chose de violent et de fort pour détrôner ce système de corruption et d'avantage bien implanté que s'est octroyé la classe politique.

Être riche n'est pas une maladie, c'est même souhaitable. Mais ce qui est une maladie et un tare c'est ce capitalisme sauvage et cette accumulation de biens à outrance, sans limites! Et ce pendant qu'une couche de la population crève de faim et on ose leur demander plus de sacrifice? De l'austérité?

Des millions avec la SIQ, des dizaines de millions détournées aux amis du parti sous le regard approbateur de Monique Jérôme Forget. Des millions de la corruption à travers les dernières années, tout ça en toute illégalité et impunité... scandale de la construction et autres. Même la police est corrompue, c'est quoi ce Québec? Une république de banane?

Non content de nous voler illégalement, et ce sans représailles, vu que L'UPAC est clairement instrumenté politiquement au bénéfice du PLQ. Non contents d'utiliser la corruption pour nous voler, ils utilisent aussi des stratagèmes légaux, qui lèvent le cœur et qui n'ont rien d'éthique.

Tant que la population ne se réveillera pas et restera soumise et abusée, témoin impuissante du vol que les élites font de notre richesse collective, nous serons obligés de subir en regardant passivement le clivage s'agrandir entre les riches et les pauvres.

Cette violence économique, ce vol est d'une telle violence, que malheureusement j'espère qu'il provoquera une réponse de la même mesure.

Ça en est assez!

Peuple levez-vous!