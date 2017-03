Voyager: 10 bienfaits pour les enfants

ADVERTISEMENT

Voyager ou simplement sortir de la maison, passer du temps avec ses enfants, faire des activités avec eux, les inclure dans notre vie est plus qu'enrichissant et a un impact positif indéniable sur les enfants. Nous avons listé quelques bienfaits (parmi tant d'autres) du voyage chez l'enfant.

Il apprend et s'enrichit de cette différence. Il apprend le respect et la tolérance face à celle-ci et il en a moins peur. C'est souvent la peur, celle de l'inconnu ou de l'autre, qui crée les préjugés. Ainsi, peut-être deviendra-t-il un meilleur citoyen, voisin, collègue, ami, père ou mère plus tard? Qui sait!

Voyager ouvre en quelque sorte l'esprit de l'enfant sur le monde. Il comprend que son mode de vie n'est pas unique ni limité à sa ville/sa région et que partout ailleurs des gens vivent, mais de manières différentes.

2. Il apprend la patience

En voyage, l'enfant apprend (et pratique) la patience. Car il en faut pour rester des heures dans un avion, pour attendre son repas à la table d'un restaurant, pour faire de longs trajets en voiture, pour attendre ses valises ou attendre son tour, etc.

3. Il s'ouvre à l'autre

Voyager favorise les contacts et l'enfant apprend à aller vers l'autre, à tisser des liens et à se faire des amis. Il apprend aussi à créer des ponts et communiquer, même si on ne parle pas la même langue. Il apprend aussi à accepter que les gens puissent faire des choses différemment (et que cela soit correct aussi).

4. Il éveille sa curiosité

Voyager éveille la curiosité, l'envie de découvertes et stimule l'éveil des sens. Vouloir goûter de nouveaux plats, sentir de nouvelles fleurs et découvrir de nouvelles façons de faire favorise l'apprentissage en stimulant les tout-petits et en les intéressant à une variété de sujets pour lesquels ils n'auraient pas nécessairement eu d'intérêt si nous n'étions pas partis.

5. Il façonne sa culture générale

Parler de Gaudi à 3 ans à Barcelone, participer à une cérémonie balinaise, visiter des sites historiques et des musées: ces activités contribuent indéniablement à la culture générale d'un enfant. À priori, même si des lieux semblent ne pas être « faits pour les enfants », il faut oser et piquer leur curiosité. Chaque fois, on est surpris de l'intérêt qu'ils y trouvent, même en très bas âge.

De plus en plus de musées ont dans leur boutique une section pour enfants, où sont offerts des livres. Ainsi, au retour, on peut continuer l'apprentissage à l'heure de l'histoire.

6. Il stimule sa créativité

Voyager est un incubateur de créativité. Même de retour à la maison, l'enfant se crée des mondes et des histoires en référence à ce qu'il a vu ailleurs.

7. Il tisse des liens forts

Voyager en famille, c'est s'offrir des moments privilégiés hors de la routine habituelle, de la folie du bureau, de la garderie ou de l'école. C'est le moment de retrouver une complicité entre frères et sœurs et entre parents. C'est aussi l'occasion de tisser des liens avec la famille élargie qui est si importante : tantes, oncles, grands-parents. C'est le moment de communiquer et de s'amuser loin de la technologie et des obligations.

8. Il augmente sa confiance en soi

Apprendre à se surpasser, à gérer des situations imprévues, à prendre des décisions : voyager est un terrain propice pour tester ses limites et les dépasser. L'enfant a confiance en lui. La fierté qui vient avec n'a pas de prix et restera pour la vie.

9. Il apprend la débrouillardise

En voyage, nous n'avons pas toujours tout à portée de main comme à la maison. On apprend à se débrouiller et à faire les choses autrement. L'enfant développe de nouveaux réflexes, axés sur les solutions, qui lui seront utiles au quotidien.

10. Il augmente sa capacité d'adaptation

Sortir de la routine, dormir dans un autre lit, faire une sieste sur un lit improvisé ou dans une poussette, rencontrer de nouveaux visages; c'est un bagage enrichissant et un trait de personnalité recherché quand petit enfant sera grand!