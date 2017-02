Ces tenues d'entraînement pour mettre en valeur vos courbes

ADVERTISEMENT

Besoin de nouveau dans vos tenues d'entraînement? Ce n'est pas toujours facile de trouver les meilleurs items qui offrent confort et style. Je vous propose huit looks pour pimper votre garde-robe.

J'essaie de changer ou de renouveler mes vêtements d'entraînement chaque saison. Ça me garde motivée et j'ai le goût de m'entraîner le matin, quand il est parfois difficile de me sortir du lit.

Mes marques favorites du moment? Je dois avouer que mon coup de coeur depuis quelques saisons est sans aucun doute IVY Park. La marque de Beyoncé met les courbes en valeur, sans être trop sexy. La qualité du tissu est superbe et résiste à tous nos mouvements brusques.

J'ai également un petit penchant pour Nike et ses soutiens-gorge sport incontournables. Ils épousent la silhouette tout en proposant un maintien incroyable. J'adore leur phrase de motivation «let's do it».

Pour les amateurs de CrossFit, il y a l'inimitable Reebok. Super résistants, leurs vêtements sont conçus avec des coutures solides comme le fer. Impossible de les déchirer! Les matériaux sont également fabriqués pour offrir une belle ventilation. Bye bye sueur intense.

Vous pouvez voir certaines de mes photos d'entraînement ici.

Découvertes

En testant mes tenues sportives, je suis également tombée sur des marques qui ont fait surface dans les derniers mois.

Le legging Rose Buddha est le parfait exemple. Il est doux, confo et fait à Montréal. Le petit plus? Il est écolo! Le tissu du legging est confectionné à base de bouteilles de plastique recyclées. Génial non?

Aussi, La vie en rose m'a surprise en proposant une nouvelle ligne sportive Body Mind Soul. La ligne minimaliste est parfaite pour celles qui veulent un style intemporel.

C'est le temps de s'entraîner!

Suivez-moi sur Instagram

Suivez-moi sur Snapchat

Suivez-moi sur Twitter

Restez en contact avec moi via mon site.

VOIR AUSSI: