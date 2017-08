Retour à l'école: trois looks qui vont vous faire aimer la rentrée

ADVERTISEMENT

Êtes-vous prêts pour la rentrée des classes? C'est le bon moment d'organiser le retour à l'école et il faut penser à nos looks favoris! Besoin d'inspirations? Je vous ai préparé une capsule qui met en valeur trois looks que j'adore.

Le premier look met de l'avant la tendance des t-shirts rétro. Les marques sont nostalgiques et nous proposent des items mettant en vedette leurs anciens logos. De Vuarnet à Tommy Hilfiger, en passant par Levi's, c'est l'occasion parfaite pour retourner dans les années 90 avec ce style amusant. J'en ai profité pour agencer mon t-shirt rétro à une jupe plissée midi.

Mon deuxième look met de l'avant la salopette que l'on portait également dans les années 90. Je sors de mon classique noir et blanc et j'ose haut fluide jaune. Ses manches échancrées me donnent un look légèrement bohémien.

Je termine avec le troisième look qui est parfait pour un casual friday. Cet été, on a adoré les pièces remplies de broderies. Cet automne, on continue la tendance en se procurer des jeans avec des fleurs!

Dans ma capsule, je porte:

Look 1:

- Jupe midi Véro Moda

- T-Shirt Levi's

- Manteau de cuir Véro Moda:

- Sneakers Aldo

Look 2:

- Chandail Topshop

- Salopette Topshop

- Sneakers Converse

Look 3:

- T-Shirt Free People

- Chemise Topshop Moto

- Jeans Topshop Moto

- Sneakers Adidas

Regardez ma capsule pour voir mes inspirations!

