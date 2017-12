Le temps des fêtes et les nombreux partys arrivent rapidement! C'est le moment de faire du shopping et trouver les tenues que l'on veut porter durant ces journées festives. J'ai donc déniché trois looks différents pour vous permettre de briller en toutes circonstances.

Cette année, retenons que le velours s'impose partout! On le retrouve dans tous les magasins. On peut se procurer des hauts, des robes, des jupes, des vestons aux multitudes de couleurs. Je préfère les teintes profondes comme le vert forêt ou les teintes nude, pour le temps des fêtes. J'ai donc choisi cette robe verte de type t-shirt, facile à porter pour un brunch entre amis.

Le kimono est également une pièce à se procurer immédiatement. Qu'il soit en velours, en satin, avec des imprimés floraux, on l'ajoute à notre garde-robe pour un look chic. Portez-le avec votre petite robe noire et le tour est joué.

J'ai également opté pour une robe chic de type cache-coeur qui convient parfaitement à de nombreuses silhouettes. Son décolleté n'est pas trop profond et il définit bien la taille.

On saute l'année avec des paillettes! Pour le troisième look, j'ai opté pour une camisole légère à paillettes en y ajoutant une veste en velours. La star du look? Les bottes scintillantes qui feront tourner bien des têtes.

Écoutez ma capsule pour voir tous mes looks!

Look #1

- Robe en velours Simons

- Kimono en velours Simons

- Chaussures à paillettes Aldo

Look #2

- Robe métallisée Zara

- Bottes Aldo

Look #3

- Camisole à paillettes Zara

- Veste en velours Zara

- Bottes Aldo

- Sac à main Aldo

