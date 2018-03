Vous avez besoin d'idées de looks de maternité? Depuis que je suis enceinte, je recherche continuellement des looks simples que je peux porter sans soucis. L'idée ici n'est pas de refaire sa garde-robe au complet, mais je voulais absolument trouver des vêtements confortables qui épousent les formes de mon ventre et qui s'agencent parfaitement avec d'autres morceaux polyvalents.

Pour ce lookbook de maternité, je vous propose donc trois styles différents. Le premier se porte parfaitement durant le week-end avec ses jeans déchirés et ses Converse incontournables. Le deuxième est idéal pour le bureau. Je n'ai pu m'empêcher de proposer un look noir et blanc! Ensuite, j'enfile le troisième look pour une soirée chic avec ma robe préférée du moment.

Voyez mes looks et mes explications dans la capsule ci-dessous.

Look du week-end

1- Jean Thyme Maternité

2- T-Shirt Thyme Maternité

3- Veste Thyme Maternité

4- Chaussures Converse

Look de bureau

1- Pantalon H&M

2- T-Shirt Zara h

3- Veste longue Bestsellers

4- Chaussures vintage

Look de soirée

1- Robe ASOS

2- Bijoux vintage

3- Bottes Aldo

Quel est votre look préféré?

Suiviez-moi sur YouTube

Suivez-moi sur Instagram

Suivez-moi sur Snapchat

Suivez-moi sur Twitter

Restez en contact avec moi via mon site.