ADVERTISEMENT

Comment porter un bandana? Comment plier un petit foulard? J'ai incorporé à mes looks d'été ce petit élément chic et je ne peux plus m'en passer. C'est mon style de l'été et c'est un look facile à recréer en quelques minutes.

On a toujours un carré de tissu qui traîne dans le fond de notre tiroir. C'est le moment de le sortir et de l'agencer à vos tenues estivales.

J'adore porter mon bandana ou mon foulard de plusieurs façons. Je le porte autour de mon cou, en choker, façon cowboy, en bracelet et même autour de ma taille. Pour ma part, j'adore le porter version cowboy, lorsque la température est plus fraîche. Sinon, je l'utilise version bracelet pour un look plus décontracté.

Je vous montre donc comment porte un bandana en cinq façons. Quel est votre style favori?

- Cowboy

- Choker

- Bracelet

- Autour de la taille

- Accessoire sac à main

Suiviez-moi sur YouTube

Suivez-moi sur Instagram

Suivez-moi sur Snapchat

Suivez-moi sur Twitter

Restez en contact avec moi via mon site.

VOIR AUSSI :