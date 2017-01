Vite fait, bien fait: Poulet aux graines de grenade

Salade d'hiver vitaminée et colorée, par Piroulie Ingrédients (pour 6 personnes) Salade - 3 belles carottes (200g) - 1/2 de botte de radis rouge - 1 morceau de chou rouge (200g environ) - 1 petit morceau de chou blanc (150g environ) - 1 morceau de céleri rave (200g) - 1 grosse pomme bien croquante (pink lady pour moi) - 1 grenade bien rouge - 1 poignet de cranberries Sauce - 1 grosse cuillère à soupe de mayonnaise - jus d'1 gros citron - 1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme ou de vinaigre balsamique(facultatif) - 1 cuillère à café de sucre glace ou de miel - huile d'olive ou huile de tournesol - sel et poivre Graines de sésame légèrement grillées, graines de pavot ou pignons. Réalisation Laver et éplucher les légumes et la pomme. Couper la pomme en petits cubes. Éplucher la grenade et l'égrainer. Émincer les choux à la mandoline. Couper des lamelles de carottes et de céleri rave avec un éplucheur à julienne pour obtenir de fins bâtonnets. Couper des rondelles fines de radis rouge. Mélanger délicatement tous les légumes et une partie des graines de grenade avec la sauce. Ajouter éventuellement une poignée de cranberries. Au moment de servir parsemer la salade de grains de sésame grillées (ou de pignons) et du reste des graines de grenade.

Salade de pâtes, brocolis et bacon, sur Marmiton Ingrédients (pour 4 personnes): 60 g de pâtes (variété selon vos goûts) 4 bouquets de brocolis 100 g de lardons de bacon (pas trop gras) ou de jambon cru en allumettes 3 grappes de groseilles (facultatif) mayonnaise (ou vinaigrette, selon votre goût) Préparation de la recette: Faire cuire les pâtes dans de l'eau, les passer sous l'eau tiède quand elles sont prêtes Faire cuire les brocolis (à la vapeur, c'est le mieux), en les laissant un peu croquant, les couper en petites fleurs Mélanger les pâtes encore tièdes, les brocolis, et les groseilles avec la mayonnaise (ou une vinaigrette selon les goûts) dans un grand saladier Garder au frais jusqu'au repas

Salade d’hiver: Roquette, poire, noix et fromage de chèvre, par Cuisinons en couleurs Ingrédients : (pour 4 personnes) 1 petit sachet de roquette 4 tranches de pain blanc 1 poire 1 fromage de chèvre frais Quelques cerneaux de noix 1 cs d’huile de tournesol 1 cs d’huile de noix 1 cs de vinaigre balsamique blanc Miel Sel, poivre Huile d’olive. Recette Versez un filet d’huile d’olive sur les tranches de pain et passez-les au four 5 minutes pour les griller. Lavez et séchez la roquette puis mettez-la dans les plats. Cassez les noix. Coupez le fromage de chèvre en rondelles. Sortez le pain du four, retournez-le, ajoutez une rondelle de fromage sur chacun et enfournez à nouveau 5 minutes. Coupez la poire en fines lamelles et ajoutez-les sur la roquette. Assaisonnez avec l’huile de tournesol et de noix et le vinaigre balsamique blanc. Salez puis poivrez. Sortez les tranches de pain du four et disposez-les sur les salades. Ajoutez les noix. Finissez en versant un filet de miel sur le fromage.

Salade de crabe aux fruits exotiques, par Sophie Menut Ingrédients 2 boîtes de crabes de bonne qualité avec chair et pinces 1 papaye 1 avocat 1 petit ananas victoria 150 gr de germes de soja 1 citron vert 1 citron jaune 3 brins de menthe 3 brins de coriandre 4 c. à s. d'huile d'olive sel et poivre du moulin Recette 1. Épluchez et coupez l'avocat en petit cubes. Citronnez le avec le citron jaune. 2. Découpez l'ananas et la papaye en petits cubes. 3. Ouvrez les boîtes de crabes et égouttez les bien. 4. Émincez finement la cébette. 5. Prélevez les zestes du citron vert. 6. Préparez une vinaigrette avec l'huile et le jus de citron vert. 7. Dans un grand saladier, mélangez la chair de crabe avec les fruits, le germe de soja, l'avocat. 8. Ciselez les herbes et ajoutez les à la salade. Arrosez avec la vinaigrette. Ajoutez les zestes de citron , les herbes, sel et poivre.

Salade d’hiver au fenouil, par La Table Verte Ingrédients : Pour 4 entrées 1 fenouil 1 petite pomme 1/2 oignon de Roscoff Copeaux de cantal vieux 1 poignée de noix décortiquées 1 CS de persil plat ciselé 2 CS de sirop d’érable 2 CS de vinaigre de Jeres 1 CC de moutarde de Dijon 1 CS d’huile végétale Jus de citron Sel, poivre Recette - Laver le fenouil, enlever les fils des nervures et le découper en commençant par le fond. - Détacher les couches de feuilles et les trancher en fines lanières dans le sens opposé des nervures. - Émincer l’oignon finement. - Peler la pomme, l’épépiner et la couper en fines tranches. Arroser d’un filet de citron et réserver. - Avec un éplucheur, prélever des copeaux de cantal. Réserver - Ciseler le persil plat - Pour la vinaigrette, mélanger dans l’ordre : la moutarde, le vinaigre, le sirop d’érable, l’huile, le sel et le poivre. - Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients avec les noix et servir.

Salade hivernale vitaminée aux carottes, avocat, clémentines, cranberries, Comté et graines de courge, par Papilles et Pupilles Ingrédients 4 carottes de taille moyenne 1 avocat 2 clémentines 25 dés de Comté 1 grosse cuillère à soupe de graines de courge 2 cuillères à soupe de cranberries séchées 1 cuillère à café de persil haché Pour l’assaisonnement 1 grosse pincée de sel 1 pincée de poivre 3 cuillères à soupe de jus de citron 8 cuillères à soupe d’huile, moitié olive, moitié colza Recette Préparez la sauce salade : Dans un bol, déposez la pincée de sel et celle de poivre. Arrosez avec le jus de citron puis émulsionnez légèrement avec les huiles. Réservez. Lire l'intégralité de la recette sur Papilles et Pupilles

Salade de lentilles et saumon grillé, émulsion de persil, par Sophie Menut Ingrédients 200 gr de lentilles 2 pavés de saumon 1 oignon 1 carotte 1 branche de céleri 3 clous de girofle 1 bouquet de persil plat 10 cl de crème fraîche liquide 3 cuillérées d'huile d'olive 1 trait de vinaigre de xéres Sel et poivre du moulin Préparation Faites cuire les lentilles dans une grande casserole d'eau bouillante salée avec l'oignon épluché et piqué des clous de girofle, la carotte coupée en morceaux et la branche de céleri Laissez cuire environ 20 mn jusqu'à ce que les lentilles soient tendres Égouttez-les, ajoutez l'huile d'olive et le vinaigre et laissez-les refroidir Faites chauffer la crème. Lorsqu'elle bout jetez le persil équeuté, laissez cuire encore 2 mn Arrêtez le feu. Ajoutez sel, poivre et mixez fortement afin d'obtenir une émulsion Mélangez les lentilles avec la moitié de l'émulsion au persil et versez les dans un verre ou un bol Coupez les pavés de saumon en lamelles et faites les saisir 2 mn de chaque côté à la poêle à feu très vif Versez le reste de l'émulsion sur les lentilles et disposez les lamelles de saumon par-dessus Dégustez aussitôt

Salade hivernale d'épinards aux lardons, par Pique et Croque Temps de préparation: 10 min Temps de cuisson: 13 min Difficulté: facile Ingrédients: pour 2 - tomates cerises - pousses d'épinards et feuilles d'épinard frais - pignons de pin - 2 oeufs - 1 boite de lardons nature - huile d'olive, vinaigre de noix et moutarde - sel et poivre Recette: - faire cuire les oeufs dans de l'eau bouillante pour faire des oeufs durs (12-13 min) - dans une poêle faire cuire les lardons sans matière grasse - les égoutter une fois qu'ils sont cuits. - rincer les épinards et les tomates cerises - dans des assiettes disposer les épinards, les tomates, et ajouter les lardons grillés - couper les oeufs dur et rajouter des pignons - faire une vinaigrette (huile d'olive, vinaigre de noix, moutarde, sel et poivre).

Salade de carottes à l'orange, sur Marmiton Ingrédients (pour 4 personnes): - 400 à 500 g de carottes - 2 oranges - 1 citron - 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger - sel - un filet d'huile d'olive (facultatif) - quelques brins de coriandre (facultatif) Préparation : Peler et râper finement les carottes, puis les mettre dans un saladier. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, peler à vif une des deux oranges (en enlevant toute la peau blanche) au-dessus du saladier de carottes pour récupérer le jus. Couper l'orange soit en tranches fines (en enlevant éventuellement le centre blanc et dur), soit en quartiers en enlevant toutes les membranes (c'est un peu technique mais on y arrive, le but étant d'avoir la pulpe sans la partie blanche amère). Dans un petit bol, mélanger le jus de l'autre orange et celui du citron, ainsi que la fleur d'oranger, une pincée de sel, ainsi qu'une cuillerée d'huile d'olive (facultative). Verser sur le mélange carottes-oranges et bien remuer. Parsemer éventuellement de coriandre ciselée. Servir très frais.