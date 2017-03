Vite fait, bien fait: Flan aux poireaux et curry

ADVERTISEMENT

Oubliez les poireaux vinaigrette, essayez cette recette à servir aussi aux enfants qui n'aiment pas les légumes, histoire de leur faire changer d'avis.

Préparation: 15 min

Cuisson: 20 min

Ingrédients pour 4 personnes

4 poireaux

1botte de cresson

3 oeufs

15 cl de crème fraiche

1 c. à s. de curry en poudre

Sel et poivre du moulin

Préparation

Lavez les poireaux, coupez le vert et émincez-les. Lavez le cresson et coupez les tiges les plus dures

Faites fondre le beurre dans une grande casserole et ajoutez les poireaux. Laissez-les cuire à feu doux 5 min puis versez 2 verres d'eau. Continuez la cuisson encore 10 min, ajoutez les feuilles de cresson, le curry et la crème. Laissez cuire encore 5 min. Salez poivrez

Préchauffez le four à 180°c

Versez le tout dans le bol d'un blender, ajoutez les 3 œufs et faites tourner fortement l'ensemble

Versez la préparation dans un moule à soufflé beurré et faites cuire au four au bain marie environ 40 min

Servez chaud

Retrouvez Sophie Menut, ses recettes et bien plus encore sur son site www.sophie-menut.fr



À voir également:

Close  27 recettes à base de poireaux sur  

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici.(En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici.(En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais) .

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais) .

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais) .

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).

Pour décrouvrir la recette, cliquez ici. (En anglais).  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter