Comédie musicale en yiddish joyeuse et relevée

Avez-vous déjà assisté à un mariage juif? Pas seulement la réception (avec la cérémonie sous la houppa, le verre cassé par le marié et les danses israéliennes), mais aussi les coulisses et tout ce qui la précède pour ses nombreux préparatifs et les discussions autour de l'organisation? Que la réponse soit oui ou non, la comédie musicale en yiddish (avec de très bons surtitres en français et en anglais) offre au spectateur l'occasion de se retrouver en plein cœur de l'ambiance électrisée qui accompagne toujours ce genre d'heureux événement. Avec cette comédie joyeuse et rondement menée, le Théâtre yiddish Dora Wasserman (TYDW) - le plus ancien et important théâtre de langue yiddish au Canada - prouve à quel point la tradition du théâtre yiddish se perpétue en adaptant ses thèmes aux préoccupations contemporaines.

Avec une belle distribution de 24 artistes qui chantent, qui dansent, qui jouent la comédie It Shoulda Been You permet au spectateur - dans le rire et la bonne humeur - de tout savoir et de tout découvrir sur le mariage de Rebecca et de Bryan, des difficultés familiales aux problèmes de logistiques, en passant par mille détails comme la coiffeuse qui s'occupera de ces dames avant la réception ou de savoir s'il faut ou non une station de smokes meat pour garnir le buffet...

C'est Rebecca, la cadette, que la famille Steinberg va marier ce jour-là. L'aînée, Jenny, sa mère aimerait bien qu'elle se trouve un mari le soir de la réception, mais qui voudra danser avec une jeune fille qui ne se tient pas droite, et qui a des kilos en trop? Rebecca est mince et se marie, mais Bryan n'est pas juif. Difficile à avaler d'un côté comme de l'autre des deux familles qui ne s'aiment pas beaucoup et qui trainent derrière elles leurs névroses avec leurs enfants respectifs... À cela, s'ajoutent bien des problèmes, la tante Sheila un peu alcoolique et nymphomane, l'oncle un peu sourd et qui perd la mémoire, sans oublier les états d'âme des membres de l'entreprise chargée de planifier le mariage. Est-ce l'heure de la réception ou de la déception? Et comme s'il fallait ajouter d'autres problèmes, voilà que s'invite, sur un acte manqué de Jenny, l'ancien petit ami de sa sœur...

Vraie comédie musicale de Broadway en yiddish, les jeunes chanteurs sont extrêmement talentueux et l'intrigue fait sans arrêt rire et sourire le spectateur en allant de rebondissements en coup de théâtres toujours plus surprenants les uns que les autres. La pièce s'achève sur un beau happy ending qui met tout le monde de bonne humeur et laisse le spectateur heureux d'avoir passé un très bon moment, riche, drôle et rempli de surprises.

It Shoulda Been You est un spectacle à ne pas manquer, à la fois éternel et très actuel dans ses thèmes, et qui perpétue une belle tradition du théâtre yiddish à Montréal,

It Shoulda Been You, du 4 au 25 juin 2017, au Centre Segal à Montréal

En yiddish avec surtitres en français et en anglais

Une production du théâtre Yiddish Dora Wasserman (TYDW)

Musique et concept de Barbara Anselmi

Livret et paroles Brian Hargrove

Mise en scène et chorégraphie de Jim White

Directrice artistique du TYDW Bryna Wasserman

Informations http://www.segalcentre.org/fr/a-laffiche/a-laffiche/theatre-segal/it-shoulda-been-you/

