Trudeau-Trump: la réunion de deux mondes

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré le lundi 13 février, son homologue américain Donald J. Trump, pour la première fois. Cette première rencontre sur fond économique et partenariat commerciaux, survient évidemment en plein processus du décret d'interdiction du président américain sur sept pays majoritairement musulmans, pour des raisons de sécurité évoquées. Mais ce qui rend cette première réunion d'autant plus intéressante, c'est que nous avons assisté (outre ce tête-à-tête entre deux dirigeants de grandes nations) à la réunion de deux idéologies aux antipodes profondes.

D'un côté, nous avons un homme d'affaire et ancienne vedette de téléréalité américaine, «anti-politicaly correct», qui incarne le reflet de cette Amérique profonde, périphérique et rurale, qui assiste depuis quelques années à la délocalisation de ses usines pour des pays d'Amérique Latine et d'Asie. Parallèlement, cette population accepte difficilement l'immigration (légale ou illégale) de ressortissants mexicains qui se fait de plus en plus présente sur leur territoire (l'espagnol étant officiellement la deuxième langue du pays). Trump symbolise la révolte des peuples contre les élites, qu'elles soient politiques, économiques ou médiatiques. Il est un fort adhérant du capitalisme abyssal, propre au système anglo-saxon, même lorsqu'il peut être percutant, cruel et profondément inégalitaire (10% des plus riches aux États-Unis gagnent neuf fois plus que le reste du pays).

De l'autre côté, nous avons un premier ministre avec un cheminement atypique, soit un ancien instituteur scolaire du niveau secondaire, qui incarne la nouvelle gauche, celle ayant pris forme au milieu du 20e siècle, tout juste après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement dans les campus des grandes écoles américaines. Fervent adhérant du multiculturalisme, proféministe et assez distant face au protectionnisme d'état, Trudeau est un adepte de la mondialisation, de la globalisation et du droit à la différence. Son succès est particulièrement dû à son charisme et de ses grandes qualités d'humaniste. Il a longtemps été impliqué dans les associations pour jeunes avant d'embrasser le monde de la politique. Sa personnalité très expressive et émotive rappelle celle de l'ancien président américain, Barack Obama.

Il est donc facile de constater que nous assistons à une rencontre de deux utopies qui sont fondamentalement opposées et qui occupent depuis une trentaine d'années le sujet de prédilection des essayistes et des sociologues occidentaux. Cette première rencontre fut entièrement consacrée aux liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. Le premier ministre s'est montré plutôt optimiste et enthousiaste à l'issue de cette réunion, ce qui est tout à son intérêt, connaissant le rôle déterminant des États-Unis sur notre économie. Cette dernière a une telle influence, que le premier ministre canadien doit maintenir les relations avec Trump pour éviter un tournant économique désastreux pour l'avenir de notre pays en termes de rendement et d'emplois.

Il est alors pertinent de connaitre quels comportements et quelles relations Justin Trudeau aura avec Donald Trump au fur et à mesure que le temps avance et que les enjeux planétaires se feront de plus en plus importants. Défendra-t-il ses valeurs et sa conception de la politique internationale ? Tentera-t-il une approche défensive vis-à-vis la politique de nos voisins du sud ou une stratégie de conciliation et soutiens absolue comme ce fut le cas de ses prédécesseurs ? Quant à Trump, cèdera-t-il à la pression civile sur son décret anti-immigration ? Sera-t-il en mesure de faire payer le Mexique pour le fameux mur ? Une chose est certaine, les prochaines semaines risquent d'être mouvementées chez nos voisins du sud.

