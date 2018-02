Diagnostic du système de santé: vos réactions

Chaque semaine apporte son lot de nouvelles pas toujours encourageantes sur le système de santé québécois. Rémunération des médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires à bout de souffle, réforme chaotique du ministre Gaétan Barrette.

Le HuffPost Québec a voulu savoir : comment vivez-vous le milieu de la santé? En tant que travailleurs dans nos hôpitaux et cliniques médicales : comment décririez-vous votre quotidien? Quels sont vos défis et vos succès?

Pour mieux vous entendre, nous lançons une initiative intitulée Diagnostic du système de santé. Dans le cadre de celle-ci, nous publierons des billets de blogues qui reflètent les réalités et les réflexions des travailleurs, présents et futurs, du réseau de la santé.

À quoi ressemble une journée type? Quelles solutions mettre en place? Quelles sont vos perspectives en tant que professionnel des soins de la santé? En tant que gestionnaire dans le réseau? En tant qu'étudiant en médecine ou en soins infirmiers?

Voici vos réactions

Des demandes irréalistes de la part des infirmières? Au contraire...

« Mon constat est que notre système de santé n'est pas malade... il est mourant! » - Mathieu Charron, Infirmier clinicien et étudiant à la maîtrise en sciences infirmières en soins de première ligne à l'Université de Sherbrooke.

« Soyons plus positives... Se prendre en mains... » : ce sont vos mots

«Je suis infirmière auxiliaire et j'ai quitté l'hôpital public parce que j'étais à bout de souffle... je n'en pouvais plus de travailler comme un robot.» - Gwendoline Duchaine, infirmière auxiliaire en périnatalité au GMF La Cigogne, auteur du livre De l'autre côté.

Appel à la mobilisation : les infirmières en mode solutions

«Il est grand temps que les infirmières et infirmiers du Québec s'unissent et parlent d'une même voix.» - Sylvain Brousseau inf., Ph.D., docteur en sciences infirmières et chercheur au département des sciences infirmières de l'UQO au campus Saint-Jérôme.

Réflexion sur la profession infirmière d'une jeune retraitée

«Soutenir les personnes qui donnent les soins devrait être une préoccupation constante pour ceux qui ont à cœur le bien des patients.» - Hélène Gousse inf., B.SC., infirmière et enseignante récemment retraitée.

La souffrance des infirmières est symptomatique de la maladie du système de santé

«Si nous voulons venir en aide aux infirmières et aux patients, nous devons prendre le temps de nous interroger sur la façon dont nous consommons les soins de santé.» - Dr. Hugo Viens, président de l'Association médicale du Québec (AMQ).