Pas de symbole, pas d'opinion, pas de valeur?

ADVERTISEMENT

L'absence de symboles n'implique pas une absence d'opinions ou de valeurs.

Je porte depuis un certain temps un anneau sur l'annulaire de ma main gauche. Celui-ci ne m'engage à rien. Il ne m'implique dans aucune obligation morale. Quoi que cet anneau puisse laisser sous-entendre sur ma vie privée, elle ne définit pas mon état civil. Pareillement, enlever cette bague ne changera pas mon attachement à ma conjointe, mes idéaux par rapport aux couples, mes désirs, mes rêves, ni mes valeurs ou mes croyances.

Les cinéphiles se souviendront qu'avant l'arrivée de Darth Vader sur le grand-écran, George Lucas nous offrait l'univers de « THX 1138 ». Cette histoire met en vedette une société souterraine du futur aux allures du roman de George Orwell, 1984. Ladite société vie en toute sérénité. Les citoyens sont maintenus dans un état quasi-comatique grâce à la consommation journalière d'opiats variés; l'un pour la nutrition physique, l'autre pour la nutrition psychologique. La loi et l'ordre, ainsi que chaque parcelle de l'existence humaine, sont soutenus par un gouvernement d'automates. Ces androïdes furent dans un passé lointain programmés aux valeurs du jour par le gouvernement du temps. La paix règne, certes, mais celle-ci est gardée par une main de fer dans un gant de velours. Il n'y a plus de guerres ou de conflits. Il n'y a plus d'opinions ou de découvertes. Il n'y a plus d'humour ou d'art. Il n'y a plus de sexualité. Il n'y a plus de Mike Ward ou de Brad Pitt. Il n'y a plus de Martin Luther King ou de Donald Trump. Il n'y a plus de Jésus Christ de Nazareth et il n'y a plus de Marie Curie ou d'Albert Einstein. Il n'y a plus de Mozart ou Les Trois Accords. Il n'y a plus d'holocauste et il n'y a plus de Nations-Unis. Les scandales politiques sont chose du passé. Plus d'opposition, plus d'élections, plus de débats, plus de référendum. Il n'y a ni couleur ni symboles.

L'absence de symboles ne créera probablement pas l'univers cauchemardesque que nous ont pondu Orwell ou Lucas. L'absence de symboles ne créera pas non plus le monde « imaginé » par John Lennon. Les lois ne changent pas les cœurs. Dire que votre valeur est bonne ne convaincra personne que la sienne est mauvaise. Encore dire qu'une valeur est mauvaise aura encore moins d'effet persuasif indiquant que la vôtre est bonne.

Toutes les opinions et croyances sont bonnes si nous acceptons de dire qu'elles sont toutes égales.

Enlever les symboles ne créera pas la neutralité (souvent appelé laïcité). Cela établira simplement la nouvelle religion moderne du non sacré. Toutes les opinions et croyances sont bonnes si nous acceptons de dire qu'elles sont toutes égales. Cependant, la nouvelle religion relativiste dictera que ces opinions et croyances ne peuvent être influencées par des opinions et croyances dites religieuses préexistantes. Si cela vous semble être une contradiction, vous avez raison.

Certains répondront peut-être qu'il est impossible pour quelqu'un ayant des croyances religieuses d'être neutre. Je suis prêt à leur donner raison à condition qu'ils avouent que tous ont des croyances, qu'on les appelle religieuses ou autrement, et qu'une neutralité complète est impossible. La capacité décisionnelle de chacun est sous l'influence de nos connaissances et nos croyances qui sont la somme de nos expériences. La neutralité pratique est cependant possible. Nous y croyons, sinon à chaque élection gouvernementale avec laquelle nous sommes en désaccord, nous nous cacherions et prendrions armes de peur que nous soyons sujets au peloton de tire. Nous croyons à la neutralité pratique et nous espérons en cette capacité des politiciens d'agir selon le bien du groupe, emportant sur le bien de leur individu.

Un homme ou une femme sans affiliations visibles a tout de même des croyances et des valeurs. La valeur établie en est simplement une sans symboles. Dans notre ère « poste-vérité » et relativiste, personne n'est neutre. Qui est capable de faire fi de préférence? Tout le monde. Qui est capable de faire fi de valeur? Personne! L'homme ou la femme qui croit qu'il n'y a pas de dieu a autant une opinion que l'homme ou la femme qui croit qu'il y en a un. Celui ou celle qui choisit de ne pas porter de symboles est motivé par ses valeurs autant que celui ou celle qui choisit de porter des symboles.

Demandez à un fanatique religieux d'enlever tous ses symboles visibles. Frottez assez fort et vous réussirez peut-être même à faire partir certains tatouages. Enlevez-lui ses lieux de culte, ses objets sacrés, ses dirigeants, ses sources d'espérances... Enlevez-lui tout... Cela ne changera pas ce qu'il est et ce qu'il pense. Demandez-le aux fans des Nordiques!

Un athée, un catholique et un bouddhiste entrent dans un bar. Ils boivent un pichet de bière rousse, ont une conversation passionnante sur leurs opinions politiques, divisent la facture en trois et se disent à la prochaine. Non, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. C'est le genre de monde dans lequel je désire vivre, tous partageant librement des opinions différentes construites par leurs expériences, leur éducation, leur entourage, leurs valeurs et leurs croyances.

Placer là notre espérance dans l'absence de quelque chose est d'après moi une plus grande folie que de chercher un lieu où la placer.

P.S. Je ne suis pas marié, mais la bague sur mon annulaire gauche crée tout de même de bonnes conversations!

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST