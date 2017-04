La vie ne se passe pas toujours comme prévu, et voici pourquoi ça n'est pas grave

ADVERTISEMENT

Il y a des années, si on m'avait demandé comment je voyais ma vie à 28 ans, voilà ce que j'aurais répondu: un poste à responsabilité, un compte en banque bien rempli, mariée et un premier enfant prévu avant mes 30 ans, une maison en vue. En gros, le parcours d'une adulte qui sait ce qu'elle veut.

On ne peut pourtant pas dire que j'ai déjà planifié toute ma vie. Ces dix dernières années, j'ai changé d'idées de carrière plus souvent que de vêtements. Bon, j'exagère, en fait je n'ai changé d'avis qu'une fois et je passe par trois à six tenues différentes au moment de m'habiller. Mais, au moins, je voyais à peu près où j'en serais et ce que je voudrais à 28 ans.

Sauf qu'aujourd'hui j'ai 28 ans, et je suis à des années-lumière de ce que je m'imaginais il y a des années.

Je ne suis pas mariée. Mon salaire n'est pas énorme. J'adore toujours faire la fête (mais quand même pas autant qu'à mes 20 ans). Je suis très loin de me consacrer à un achat immobilier. Je ne pourrais certainement pas avoir un enfant pour le moment, vu que j'arrive déjà à peine à m'occuper de moi. Mais, même si je suis heureuse de vivre ma vie de la manière qui me convient aujourd'hui, une part de moi ne cesse de murmurer: "Dis donc, qu'est-ce que tu as fait de tes projets? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'argent? Pas envie d'avoir un bébé pour l'instant? C'est pas normal..."

Ces derniers temps, ces pensées ont généré énormément de stress et d'anxiété. Je me sens abattue, insatisfaite. Je n'ai envie de rien, tout en ayant envie de tout. C'est comme si j'attendais un miracle qui viendrait bouleverser ma vie et ma personnalité - me redonner les désirs, les besoins et les rêves que j'espérais avoir quand j'aurais 28 ans. Mais ça ne marche pas comme ça.

Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs la raison d'être de cet article: ce n'est pas grave si on n'a pas la vie qu'on attendait.

Après tout, ça veut dire quoi, "la vie qu'on attendait"? Quelle horreur!

Quand on est enfant, la société, le cinéma, la télévision et ceux qui nous demandent comment on s'imagine dans 5, 10 ou 20 ans nous amènent à réfléchir à l'adulte que l'on sera. On voit autour de soi, on entend parler de gens qui font ou réussissent certaines choses à un certain âge, ce qui nous amène à associer telle année à telle étape. 21 ans, c'est l'âge de la fête. 25 ans, l'âge où on commence à bien définir sa carrière et son itinéraire de vie. À 26 ans, on arrête la fiesta. À 27, on se fiance. À 28, on décroche un bon poste. À 29, on achète sa maison. À 30 (voire plus tôt), on commence à avoir des enfants.

Mais, en vieillissant, on se rend compte que cette progression par étapes, c'est n'importe quoi. Pourtant, allez savoir pourquoi, on se sent toujours obligé d'accomplir toutes ces choses, et on a toujours l'impression de décevoir les autres si on ne le fait pas.

En réalité, personne n'attend de vous que vous réalisiez quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui vous obligez à vous tenir à ces étapes, que vous à être déçue de n'avoir pas fait certaines choses. Très honnêtement, les autres se fichent que vous faisiez encore la fête tous les week-ends, même si ce n'est pas le cas de tout le monde à votre âge. Personne ne vous prend pour une ratée parce que vous n'avez pas encore trouvé le job de vos rêves et que vous avez du mal à boucler les fins de mois, même si d'autres gens de votre âge peuvent s'acheter une maison et partent sans arrêt en vacances. Personne ne vous regarde de haut parce que vous êtes encore célibataire alors que d'autres se marient. En fait, tout le monde s'en tape!

Si on progressait tous au même rythme et qu'on désirait tous les mêmes choses au même moment, on s'ennuierait ferme. Ne pas grandir, ne pas changer serait tout aussi ennuyeux.

Alors, oui, j'ai 28 ans et ma vie n'est pas "comme je me l'étais imaginée". Et c'est très bien comme ça. Ça veut dire que j'ai changé, que je n'ai plus les mêmes envies que lorsque j'étais plus jeune. Franchement, comment aurais-je pu savoir à 16 ans ce que je voudrais à 28? Je ne sais même pas encore ce que j'aurai envie de manger ce soir!

Il est temps de vous débarrasser de toutes vos jolies listes sur les futures étapes de votre vie. Prenez-la plutôt comme elle vient! Faites ce qui vous rend heureux. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, juste parce que c'est la personne que vous vouliez être il y a des années. Soyez vous-même. Et si cette personne a changé, acceptez-le.

Vous serez beaucoup plus heureux en arrêtant d'associer les âges de la vie à de grandes étapes, et en vivant. Tout simplement.

Ce blog, publié à l'origine sur Forever Twenty Somethings et repris par le Huffington Post américain, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast for Word.



Close  13 méthodes scientifiquement prouvées pour être heureux sur  

Les âmes charitables sont heureuses d'après une étude. Au lieu de dépenser votre argent pour vous, faites-le pour les autres. Peu importe ce qu'elles gagnent, les personnes les plus heureuses sont souvent les plus généreuses.

Vous avez aidé une dame à soulever sa poussette dans le bus. Vous avez eu un long fou rire au bureau et passé une agréable soirée avec votre amoureux(se). Notez-le sur une feuille de papier ce soir. Et continuez à coucher sur le papier 3 moments de bonheur que vous avez vécu chaque jour. Cela peut être des moments très simples. Un professeur de l'université de Pennsylvanie a démontré que ceux qui pratiquaient régulièrement cet exercice étaient plus heureux que la moyenne.

Ce n'est manifestement pas le plus facile des conseils à mettre en pratique. Pourtant des recherches ont démontré que sortir de sa routine rendait heureux. Partez à l'aventure, sortez des sentiers battus. C'est le meilleur moyen de faire travailler sa mémoire et stimuler son cerveau.

Réjouissez vous du week-end à venir, pensez au prochain repas de famille. Anticipez les bon moments est un bon moyen de rester positif.

Si l'artiste français Yves Klein s'est donné autant de peine pour peindre ses toiles avec la plus belle nuance de bleu, ce n'est pas par hasard. Des scientifiques de l'université de Sussex en Angleterre ont montré que s'exposer à cette couleur pouvait gonfler notre confiance en nous, réduire notre stress et contribuer à notre bonheur. De la sorte, n'oubliez pas de contempler le ciel (quand les nuages ne sont pas la).

La vie, c'est comme les échecs. Il est conseillé de se fixer des objectifs pour avancer. Cela ne contribue pas seulement à ouvrir de nouvelles perspectives mais aussi à lutter contre les pensées négatives selon le psychologue Richard Davidson.

En terme de bonheur, la Suisse a tout compris. A trop vouloir contrer les arguments de son interlocuteur et de débattre sans fin, on perd énormément d’énergie. L'écrivain et auteur Deepak Chopra conseille à ses lecteurs de rester neutre pour atteindre le bonheur. "Vous pouvez sauver 99% de votre énergie psychologique et vous sentir mieux si vous arrêtez de défendre votre point de vue" explique-il.

Oui ça peut paraître bizarre si vous n'êtes pas croyants mais vous rendre dans un sanctuaire religieux peut vous aider à méditer, selon l'Université de Melbourne.

Lors d'une étude, des adultes âgés entre 18 et 65 ans ont évalué leur niveau de bonheur sur une échelle allant de 1 à 5 selon leur temps de sommeil. Résultats de l'enquête : ceux qui dormaient au moins 6 heures et 15 minutes se sentaient le plus heureux.

Qui ne s'est jamais plaint de passer trop de temps dans les transports ? Tout le monde révérait de se rendre au travail en 5 minutes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Des scientifiques britanniques conseillent en effet de limiter le temps du chemin qui mène au travail à 20 minutes. La durée du trajet agit en effet sur la santé et le bien-être.

Les amis, ça se compte sur les doigts de la main. L'expression est bien connue mais pour des scientifiques, elle pourrait bien être un enjeu crucial pour atteindre le bonheur. Plus on a de très bons amis et plus on est heureux. Les personnes qui prétendent avoir 10 amis seraient plus heureux que les autres selon les enquêtes.

Il paraîtrait que cela fonctionne. Lorsqu'on est malheureux ou que l'on a passé une mauvaise journée, se convaincre soi-même que tout va bien aide à se sentir mieux. Et d'après un psychologue, sourire rendrait heureux.

Et le meilleur pour la fin. L'une des meilleurs solutions pour se sentir heureux reste de trouver le ou la partenaire idéale.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter