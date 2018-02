Dans le monde du dating, il y a plusieurs appellations pour distinguer les différents niveaux relationnels avant que deux personnes décident de former un couple en bonne et due forme. Pour un néophyte, ça peut sembler confus. Voici donc un petit lexique pour mieux comprendre le langage complexe des relations.

«One night»

Personne inconnue que tu vois une seule fois pour avoir une relation sexuelle. Y'aura pas de revenez-y, c'est pour une nuit et rien de plus. Y'a de fortes chances que vous ayez oublié le prénom de l'autre au matin, surtout si vous ne le saviez pas au moment de l'acte. Y'aura pas de p'tit bisou de bon matin ni de déjeuner au lit. Les chemins de vie ne se recroiseront pas, du moins c'est ce que vous espérez tous les deux le lendemain. Vient souvent avec des regrets si l'alcool a été l'influence principale de la décision.

«Fuckfriend»

Une personne que tu vois plusieurs fois sur une période indéterminée pour avoir des relations sexuelles. Bref, un «one night» régularisé. Au début, c'est toujours mutuellement sans attache. En général, ça change pour une des deux parties en cours de route et tout devient soudainement compliqué et vous fait regretter de ne pas vous être arrangés tu seuls quand vous en aviez besoin.

Ami câlin

Une personne que tu vois plus ou moins régulièrement pis vous vous collez pour avoir un peu de chaleur humaine parce que ça fait du bien. Il n'y a pas de sexe parce que vous êtes tous les deux trop brisés pour en avoir envie, mais se coller avec quelqu'un en dormant, ça te remonte ta jauge de câlin. Peut parfois aussi s'appliquer quand une personne veut se rapprocher d'une autre et pense que c'est la première étape et que ça va mener à autre chose.

Date (avec un accent anglais)

Statut d'une personne dans le ou les premiers rendez-vous. Vous ne vous connaissez pas encore, ou très peu. C'est même fort possible que vous ne vous soyez jamais vus et que vos premiers contacts aient été virtuels. Tu y vas à l'aveugle et tu espères que ce ne soit pas trop malaisant, mais, très souvent, c'est le cas.

Prospect

Une personne que tu trouves de ton goût et après une ou deux dates, t'as envie d'en savoir plus sur elle. Ta curiosité est piquée, la première impression était bonne. T'as eu un bon sentiment et t'as envie de revoir l'autre. Tu ne sais pas encore si romantiquement parlant ça peut être compatible ni même si tu as vraiment envie que ça le soit, mais t'as envie de le découvrir. C'est un potentiel.

Fréquentation

Tu as revu la personne quelques fois. Tu vois plusieurs points communs. Tu as envie de la revoir. Avec ce que tu sais, tu vois une possibilité de relation. Tu as envie de savoir si ça peut mener à quelque chose de sérieux avec cette personne-là. Vous vous donnez la chance de voir et d'essayer un modèle plus régulier de rencontres. Souvent, ça passe ou ça casse, mais ça peut aussi s'étirer à moyen, voire même, long terme sans évoluer.

Couple

Là c'est du sérieux. Tu commences à développer des sentiments pour l'autre. Tu as envie de présenter la personne comme ta moitié. Vous vous exposez en public et vous assumez tout ce qui vient avec le statut officiel d'un couple. Vous êtes bien et vous espérez tous les deux que ça tienne sur le long terme. Il y a engagement des deux côtés, vous êtes exclusifs. Après un temps, un lien fort se crée entre vous. Vous désirez bâtir quelque chose de solide. Au moins, essayer.

Évidemment, l'humain et le relationnel étant complexes, souvent il est difficile de savoir où tu te situes quand tu commences à voir quelqu'un. Les lignes sont fréquemment floues et c'est fort possible que ta relation soit un amalgame de statuts, surtout si vous n'avez pas eu de discussion claire sur le sujet. Aucune de ces relations n'est bonne ou mauvaise, l'important c'est que tu sois bien et que ça vous convienne à tous les deux.

*Ceci n'est pas un lexique scientifique