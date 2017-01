Assurer l'avenir du Canada en sortant le pays du banc des pénalités de Trudeau

ADVERTISEMENT

Le Canada est pris au piège sur le banc des pénalités dont la porte a été refermée brutalement par Justin Trudeau. Notre économie est en panne et ne progresse guère. Elle augmente péniblement à un taux de 1%.



Pour sa part, l'économie américaine est en mode de jeu de puissance. Elle croît deux fois plus rapidement que la nôtre. Le marché boursier des États-Unis atteint de nouveaux sommets et tout indique une croissance économique encore plus élevée à long terme.



En effet, leur banque centrale augmente les taux d'intérêts afin de ralentir le momentum, alors qu'au même moment notre gouverneur de la Banque du Canada nous avertit des risques économiques et d'une diminution des taux d'intérêt.



Les économistes du secteur privé au Canada ne voit aucun changement à l'horizon pour les cinq prochaines années. Le meilleur des scénarios est une croissance de 2%... peut-être. Tout un ralentissement économique. Mais comment pourrons-nous nous sortir de cette impasse?



Selon, moi, les politiques économiques du Canada sont complètement erronées. Nous avons besoin d'un nouveau plan de match. Les libéraux de Justin Trudeau augmentent les impôts et accumulent les déficits à perte de vue. Les paiements d'intérêts sur la dette du gouvernement fédéral en 2016-2017 seront de presque 26 milliards de dollars ou 2 700$ pour les familles de travailleurs à deux revenus. Et ceci ira en augmentant.



En ce qui a trait à la nouvelle administration des États-Unis, l'attitude de Justin Trudeau et de tout son entourage en est une de suffisance, ce qui nous nuira à l'ère de l'Amérique d'abord en matière de commerce et d'investissements. De plus, il n'y a aucune fin à l'utilisation de la coercition et de la règlementation pour bloquer le développement des ressources.



Nous avons besoin d'une nouvelle approche en ce qui a trait à l'économie, une qui mise sur la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises, et qui met directement de l'argent dans les poches des Canadiens. C'est pour cette raison que j'ai lancé mon plan économique et fiscal : Assurer l'avenir du Canada.



Au début, nous ramènerons l'impôt des revenues des sociétés à zéro, c'est qui aura comme effet d'attirer les capitaux au Canada et libéraliser le secteur privé afin qu'il puisse investir dans les ressources humaines et les nouvelles technologies.



Nous sabrerons dans les dépenses du gouvernement fédéral et nous augmenterons la TPS de 4 points, soit deux points pour la ramener à son niveau original et deux autres afin de balancer le budget. Ceci nous fournira une source stable de fonds afin de protéger nos programmes sociaux.



Et aujourd'hui, j'annonce à l'instant l'élément le plus important de cette politique : la diminution du taux d'imposition du revenu des particuliers à 15%. Cette politique remettra 40 milliards de dollars dans les poches des contribuables ou en 4 200$ moyenne aux familles à deux revenus, ce qui augmentera directement leur salaire net.



Chaque Canadien obtiendra le taux d'imposition le plus bas et nous donnerons de plus grandes déductions personnelles et des crédits de TPS aux Canadiens à faible revenu. Ceci mettra fin aux réductions d'impôts accordées aux riches.



Ce plan établit un taux d'imposition très bas ou même à zéro sur les emplois, sur les revenus, sur l'investissement et l'effort, ce qui est exactement la formule requise afin d'atteindre la prospérité économique.



C'est le meilleur choix que nous pouvons faire en ce qui a trait à l'ingéniosité et la vigueur des Canadiens. Ce plan est audacieux et il démontre du leadership. Et c'en est un qui pourra finalement sortir les familles canadiennes du banc des pénalités et les ramener « sur la glace », afin qu'elles puissent atteindre leur but et assurant l'avenir du Canada.

