Reconnaitre, prévenir et intervenir sur le harcèlement au travail

L'intervention sur le harcèlement au travail fait maintenant partie des obligations des employeurs, mais également des employés. Les comportements blessants, humiliants ou nuisibles peuvent rendre la vie très difficile pour ceux qui sont visés et pour les autres qui en sont témoins. Dans ces situations, il n'est pas rare de constater des problèmes tels que l'anxiété, le sentiment d'impuissance, le manque de sommeil, la sous-performance, le départ ou diverses maladies. Cependant, bien que ce soit un ingrédient essentiel, la volonté d'intervention ne suffit pas. Il faut effectivement savoir sur quoi et de quelles manières le faire. Nous proposons donc ici diverses stratégies pour contrer le harcèlement au travail.

Reconnaitre le harcèlement pour le traiter efficacement

La prévention, l'intervention précoce ou l'intervention curative nécessitent toutes une bonne connaissance du phénomène visé. Aussi, nous pouvons décrire le harcèlement au travail par une série de conduites vexatoires (blessantes, nuisibles) envers un autre individu et portant atteinte à sa dignité, son intégrité physique ou psychologique ou rendant néfaste son climat de travail.

Il y a donc six critères nécessaires :

1. Conduites vexatoires ;

2. Conduites ciblées sur une personne ou quelques personnes ;

3. Conduites répétées ou tellement intenses qu'une seule tient lieu de répétition ;

4. Conduites qui durent dans le temps, habituellement quelques semaines ;

5. Conduites ayant des impacts négatifs significatifs sur la personne ;

6. Conduites se produisant au travail ou lors de circonstances liées au travail.

Remarquez que les intentions de harceler ou de nuire ne font pas partie des critères pertinents. En effet, ces conduites répréhensibles sont aisément reconnues comme telles par la plupart des gens. Aussi, une personne qui les utilise devrait être au fait du côté nuisible de ses actions.

Prévenir le harcèlement est très profitable dans une organisation

La prévention du harcèlement au travail nécessite des interventions sur plusieurs plans :

• Il importe d'abord de faire la promotion d'une culture de respect des personnes, des différences, des règles et des ententes.

• Il faut aussi avoir une politique claire en matière de conflit et de harcèlement au travail. Celle-ci doit :

o proscrire clairement les conduites vexatoires,

o prévoir des mécanismes de traitement des plaintes,

o inciter et former les gestionnaires à l'intervention sur les conflits,

o sensibiliser l'ensemble de l'organisation au harcèlement et à ses impacts négatifs,

o et informer les membres de l'organisation sur les processus de soutien disponibles.

• Il est finalement essentiel de nommer un ou une responsable de la politique en matière de harcèlement et de gestion des conflits.

De cette manière, il est possible de diminuer la prévalence du harcèlement au travail ainsi que ses conséquences physiques, psychologiques, organisationnelles ou budgétaires.

Intervenir précocement est préférable

L'une des approches les plus efficaces pour contrer le harcèlement au travail est l'intervention précoce et résolue sur les conflits.

• Il importe de demeurer vigilant en cette matière en n'acceptant pas l'apparition, la multiplication ou l'allongement des conflits.

• Pour y arriver, il est important de favoriser la prise de responsabilité par les parties impliquées.

• Les gestionnaires doivent prendre très au sérieux les échos de mauvais climat de travail en établissant un diagnostic et en prenant les mesures conséquentes.

• Dans les situations tendues, il est conseillé d'offrir aux cadres un accompagnement spécialisé pour des exercices rigoureux du droit de gestion, mais respectueux des droits des personnes.

Intervenir efficacement sur les plaintes ou les allégations de harcèlement

Malgré toutes les précautions et les mesures préventives, il arrive tout de même que des allégations de harcèlement soient faites. Cela ne signifie pas qu'une plainte soit fondée. Cependant, il est certain qu'elle est le signe d'un malaise important dont il convient de se préoccuper. Les interventions les plus efficaces s'ajustent adéquatement au contexte du problème. Par exemple, elles doivent faire l'objet d'une gradation dans le temps, allant des plus légères au début d'un conflit vers les plus lourdes si des actes toxiques persistent. Toutefois, il est aussi important qu'elles s'ajustent à la gravité du problème. En effet, traiter avec légèreté une situation grave contribue à son exacerbation.

Voici quelques stratégies possibles pour sortir d'une situation marquée par des allégations de harcèlement au travail.

1. Si une personne se sent harcelée, il importe qu'elle signale le plus tôt possible ses inconforts à l'auteur des conduites reprochées. Souvent, cette simple étape suffit. Il arrive que des malentendus ou des conflits d'intérêts mal gérés se règlent de cette façon.

2. Malheureusement, l'étape précédente ne suffit pas toujours. Il est important que les employés ou les cadres puissent demander de l'aide pour voir clair, s'orienter ou avoir du soutien. Voici les stratégies susceptibles d'aider quelqu'un se sentant harcelé :

a. consultation d'amis ou de collègues afin de trouver des solutions ;

b. sollicitation de conseils ou d'actions par le gestionnaire immédiat ;

c. consultation du programme d'aide aux employés (PAE) pour les personnes affectées par la situation ;

d. consultation d'un conseiller en ressources humaines ;

e. consultation du responsable de la politique en matière de harcèlement ;

f. Les gestionnaires aux prises avec des problématiques étendues devraient demander un coaching par un spécialiste du comportement organisationnel ;

3. Lorsque les efforts individuels ou de la gestion ne donnent pas les résultats espérés, il faut se tourner vers des processus d'intervention adaptés.

a. Il y a les médiations ou les autres approches alternatives de résolution de conflit ;

b. La gestion peut faire une enquête administrative pour voir plus clair sur une situation afin de prendre les mesures nécessaires ;

c. L'enquête formelle en matière de harcèlement est quelques fois indispensable lorsque toutes les autres avenues sont bloquées et que le problème semble grave ;

d. Il est souvent indiqué d'opter pour des mesures de rétablissement à l'intention des personnes affectées par le dépôt ou le traitement d'une plainte de harcèlement.

On peut constater que la gamme d'actions disponibles pour la diminution ou l'intervention à l'égard du harcèlement au travail est étendue. La santé des personnes, des groupes ou des organisations exige de fait une prise de responsabilité conséquente à tous les niveaux.

