Les pages de calendrier s'envolent

ADVERTISEMENT

Douze pages de calendrier, enfant, c'est l'équivalent de jamais. Trop loin, trop vague, comme une étoile dans le ciel quand on ne sait même pas ce qu'est un kilomètre. Quand on se fait dire que ça prendra plusieurs années, quand on sera grand comme papa, c'est une sentence, un refus, un objectif inatteignable. C'est la méthode que les adultes ont élaborée pour nous faire baisser les bras, pour nous faire taire, pour tuer notre rêve, Disneyland. Les salauds!

Une journée, c'est déjà long. Il faut se brosser les dents, apprendre à compter, copier les lettres qui forment les mots comme : demain, prochain, peut-être... Puis il faut jouer aussi. Aux camions, aux voleurs, à voler, mais, surtout, à faire comme les grands. Réparer les camions, attraper les voleurs, piloter les avions. Toutes ces choses qui nous sont interdites selon la Loi des adultes, celle qui dit qu'il faut encore attendre un an, peut-être même plus. Après les leçons, c'est le dodo. Quand le sommeil ne vient pas, ça aussi c'est long. Quand dix minutes, seul avec son petit soi, se ressentent comme la semaine où papa et maman ont visité le bout du monde, sans nous, à Cuba. Et ils osent nous dire que ça viendra bien assez vite... Les salauds!

En se réveillant, vers midi à peu près, on est adolescent. Les journées sont longues, faut faire de l'algèbre, copier en retenue parce qu'on s'est fait prendre à fumer un joint au cours d'éducation physique et il faut jouer. Jouer de la musique avec les chums pour devenir une rock star, jouer avec les émotions de maman, essayer de jouer aux fesses avec Sophie. Et encore cette foutue Loi des adultes qui nous empêche de rentrer dans les bars avant encore deux ans. Et cette année scolaire interminable, la dernière du secondaire, qui se dresse entre nous et notre liberté. Avec Carl, on s'en parle tous les jours, pendant des heures, au milieu de la nuit, rêvant de visiter le bout du monde, Vancouver, sans parents pour nous surveiller. Ça ne passera jamais assez vite. Ils nous empêchent de vivre, les salauds!

Quand le réveil sonne, parce qu'il faut retourner travailler, le poids de la journée qui vient écrase nos paupières. On aurait dû se coucher plus tôt, mais pour une fois qu'on avait le temps de voir notre ami Carl. Pas assez de temps aujourd'hui pour remettre le budget final ni d'écrire un post-mortem. Ça ira à demain, au mieux. Puis il faut bien jouer. Jouer du coude dans le métro ou dans le trafic. Jouer l'employé modèle, jouer au 6/49 pour payer les cartes trop loadées et peut-être même, ce soir, jouer carte sur table avec Sophie. L'amour n'est plus là, on a fait notre temps et on se le fait perdre. Elle a l'horloge biologique qui crie comme un poupon assoiffé et nous, on a peine à sortir de l'adulescence, à 37 ans.

Parce que tout a passé trop vite. Quelque part entre jadis et maintenant, les années nous on fuit comme de l'eau dans une passoire temporelle. On a oublié ses rêves ou on y a carrément renoncé. On n'a pas trouvé le temps de pratiquer la guitare ou d'apprendre le mandarin, mais on a joué à Angry Birds et avalé les saisons de Walking Dead. Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas soupé avec Carl. En fait, on ne s'était même pas appelés pour nos anniversaires respectifs. « Est-ce qu'on a le temps de changer de carrière, de changer de vie? », qu'on se demandait. Après combien d'années on est trop vieux pour faire du couch-surfing en Europe? Et les factures qui rentrent chaque mois pour que ça soit moins douloureux qu'annuellement. Hydro, Vidéotron, Volkswagen et toutes les autres sangsues qui grugent nos 40 000 dollars. Zéro intérêt sur 7 ans et plan de recouvrement sur 12 mois. Vendredi, c'est jour de poubelles 52 semaines sur 52 qui s'empileront et se composteront dans mille ans, si on est chanceux... On pense aux générations futures et à nos voisins stellaires, loin, à des années-lumière, qui trouveront nos iPhones, nos capotes et le reste de nos cochonneries - en tapon, pèle mêles - et qui chercheront un sens à tout ça. Et nos enfants qui veulent grandir trop vite et nos ados qui nous détestent parce qu'on ne veut pas signer leurs permis de conduire avant 18 ans. « Quels salauds! » disent-ils.

Demain, à l'automne de notre vie, quand nos jours seront comptés, quand notre testament sera notarié et signé en trois copies, les années seront des secondes et elles passeront comme ça. « Snap! » Maman et papa seront partis, on les aura vus à chaque jour de l'an, au moins. Nos enfants seront occupés à jouer du coude, eux aussi, dans un monde qui va maintenant trop vite pour nous, remplis de gadgets qu'on ne comprend plus et de voitures qui se conduisent trop rapidement. On repensera à Carl et Sophie, souvent, mais on ne cherchera plus de sens à tout ça. On laissera ça aux archéologues et aux enfants qu'on aurait peut-être dû avoir. On aura peut-être trouvé Dieu, mais on l'haïra un peu pour ce ridicule nombre d'années qu'il nous a donné ici-bas.

Et si, par malheur, la maladie d'Alzheimer nous frappe, chaque page de notre calendrier s'envolera avant notre temps. Nous n'aurons même pas le luxe de nous remémorer les bons moments en attendant notre dernière heure. Quelle... salope.

Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Pour plus d'informations et/ou pour faire un don, c'est par ici.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  8 faits sur la maladie d'Alzheimer sur  

Les femmes sont plus touchées que les hommes. Leur risque relatif s’établit entre 1,5 et 2 cas (pour 1 cas masculin). Source : Inserm, valable pour l'ensemble du diaporama.

Outre les problèmes de mémoire, la maladie se caractérise par des troubles progressifs du langage (aphasie), de l’écriture (dysorthographie), du mouvement (apraxie), de l’humeur (anxiété, dépression irritabilité) et du sommeil (insomnie). Le diagnostic de certitude repose sur l’analyse histologique des lésions cérébrales après le décès du patient : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires.

Le risque de la contracter est en effet multiplié par trois si un apparenté au premier degré est touché, par sept si deux ou plus le sont. Les études de jumeaux confirment cette agrégation familiale. Trois gènes sont impliqués dans les formes familiales précoces, associées à une transmission autosomique dominante (APP, préséniline 1, préséniline 2). Plusieurs associations génétiques ont été décrites dans les formes tardives. L’allèle APOEe4, présent chez 10 à 20 % de la population, multiplie par exemple le risque de maladie d’Azheimer par deux. Trois nouveaux gènes ont été récemment impliqués dans ces formes tardives, la clusterine, le récepteur du complément et picalm qui expliquent à eux trois environ 20 % des cas.

Parmi les facteurs de risque ayant été cités dans la littérature, mais toujours débattus, on peut citer le (faible) niveau de revenus et d’instruction, l’exposition à l’aluminium et aux solvants organiques, les microtraumatismes crâniens à répétition ou une moindre stimulation intellectuelle. Les facteurs protecteurs comme la consommation régulière de vin rouge en petites quantités, les traitements anti-inflammatoires à base de substances non stéroïdiennes, le traitement hormonal de substitution ou la consommation régulière d’anti-oxydants sont tout aussi discutés.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est porté par le clinicien avec une forte probabilité à partir de tests standardisés permettant de caractériser les déficits mnésiques chez le patient, et il est renforcé par l’imagerie cérébrale et l’évolution du patient au fil des consultations.

Les symptômes de déficit mnésique apparaissent en général dès le début de la maladie et peuvent être identifiés par l’entourage du patient, même si une confusion avec d’autres troubles est toujours possible.

Elle tend à augmenter depuis quelques années, en raison de l’efficacité du diagnostic et de l’amélioration des traitements. Actuellement, un patient atteint de maladie d’Alzheimer meurt en moyenne dix ans après le diagnostic. Dans cette période, très pénible pour le malade et ses proches, le sujet perd peu à peu son autonomie. On distingue quatre phases de gravité croissante (de légère à sévère) selon l’altération des capacités intellectuelles et physiques du malade. Il est à noter que la maladie d’Alzheimer ne doit pas être confondue avec d’autres démences aux symptômes parfois proches et dont les causes sont dégénératives (maladie à corps de Lewy, démences frontotemporales, par exemple), transmissibles (syphilis, démence liée au sida, maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple) et vasculaires (démence par infarctus multiples, maladie de Binswanger).

Le volet recherche de cette maladie s’appuie sur une Fondation nationale de coopération scientifique hébergée à l’Inserm. La mission de cette structure souple et dynamique est de développer les forces de recherche en France, attirer de nouvelles équipes et de jeunes chercheurs, renforcer les centres cliniques les plus performants et développer les interactions avec l’industrie pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie. Enfin, la Fondation a lancé sous l’impulsion de la présidence française de l’Union européenne une vaste initiative de programmation conjointe de la recherche sur les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d’Alzheimer regroupant 20 pays. En 2008, pour mobiliser l’effort national contre ce problème de santé publique majeur, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de lancer le 1er février 2008, un plan national sur 5 ans sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, avec 3 axes majeurs : améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, comprendre pour pouvoir agir, mobiliser pour un enjeu de société.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter