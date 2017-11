À toi qui viens d'être élu dans mon village/quartier/district/arrondissement/mairie,

Je suis la famille québécoise. J'espère que tu t'es bien remis de tes émotions de la semaine dernière. Maintenant que tu es officiellement assermenté (ou que tu t'apprêtes à l'être), je voulais te souhaiter la bienvenue et, aussi, te dire que je suis très enthousiaste de te voir te mettre au travail.

Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais un vent de changement souffle sur la politique québécoise. Et ce vent de changement, je sens que c'est sur ton terrain, celui de nos municipalités, celui de nos communautés, qu'il souffle le plus fort.

D'abord, il y a un renouveau évident. À l'échelle du Québec, près de 42% des personnes qui ont été élues la semaine dernière accédaient à un poste électif pour la première fois, tel que rapporté par l'Union des municipalités du Québec. La présence des femmes est aussi en augmentation, représentant maintenant près du tiers des élus.

Les villes se repositionnent. Autrefois perçues principalement comme des centres de prospérité économique regroupant les industries et les services, elles se définissent aujourd'hui de plus en plus comme des milieux de vie, comme des quartiers conçus pour permettre à ceux qui les habitent – les familles, en grande partie – de vivre heureux, en santé.

C'est l'équipe qui a proposé une approche axée sur la mise en valeur des quartiers et sur la participation des citoyens à la vie de la communauté qui l'a emporté, causant la surprise à plusieurs.

L'élection de Montréal illustre bien cette tendance de fond. C'est l'équipe qui a proposé une approche axée sur la mise en valeur des quartiers et sur la participation des citoyens à la vie de la communauté qui l'a emporté, causant la surprise à plusieurs.

Mais il n'y a pas qu'à Montréal que l'on sent ce regain d'intérêt pour tout ce qui concerne les services de proximité et la dynamisation des communautés. Partout, les citoyens et les familles souhaitent des espaces publics et collectifs de qualité, des centres-villes à échelle humaine où ils peuvent consommer localement, des services de transports collectifs ou en libre-service adaptés à leurs nouvelles réalités, etc.

Dans ce contexte, ce sont vous, les élus municipaux, qui êtes le plus à même d'intervenir sur ce qui compte vraiment, sur ce qui fait une différence concrète dans notre vie de tous les jours. Vous êtes porteurs d'un mouvement de redéfinition du pouvoir politique dans lequel les municipalités, en devenant de véritables gouvernements de proximité, ont la capacité d'influencer durablement notre société.

Pour moi, ce sont des changements qui peuvent redonner le goût de croire en la politique.