Saint-Valentin technologique

Chers amoureux gourmands, il paraît que le chocolat satisferait certaines femmes autant que le sexe, alors pour ne pas manquer son coup, on prépare notre St-Valentin, en débutant par une sortie au Marché Bonsecours. Ce sera l’occasion de faire le plein de ces friandises des dieux, selon les Mayas. Organisé par les productions Anna de Shalla, de concert avec Jean-Jacques Berjot, grand promoteur du chocolat de qualité au Canada, « Je t’aime en chocolat! » est un rendez-vous avec les artisans chocolatiers qui présenteront leurs meilleurs produits, mais aussi un événement où des défilés de mode chocolatés sont au programme impliquant les meilleurs créateurs de mode du Québec. Entrée gratuite.

Quoi de plus romantique qu’un opéra italien! Imaginez en plus que le tenor est chef et séduisant, qu’il chante les airs classiques et romantiques tout en cuisinant devant vous un repas authentiquement italien! Il ne vous reste qu’à vous laisser enivrer en compagnie de votre amoureux. Il sera accompagné sur scène de Kate Puxley, hôtesse et soprano et de Manuel Blais au piano. 65 $ par personne, alcool ou autres consommations non incluses. www.theatrerialto.ca/spectacles/musique/1-119-pastaopera.html

Atelier et saveurs est un endroit charmant situé dans le Vieux-Montréal où l’on donne des cours de cuisine ou de mixologie dans une atmosphère relaxe et privilégiée. En compagnie du chef vous apprendrez à concocter des tapas que vous pourrez ensuite déguster sur place ou participer à la préparation de cocktails à base de bulles et savourer quelques bouchées du chef. Attention, les places s’envolent aussi vite que les bulles dans le champagne. 85 $ pour les tapas et 47 $ pour les bulles. www.ateliersetsaveurs.com

17 au 19 janvier, Salon de l’Amour et de la Séduction, Place Bonaventure Le plus osé des salons prend d’assaut la Place Bonaventure. Véritable vitrine sur le monde de l’érotisme et des pratiques sexuelles de tout genre. On y trouve tout ce qui peut pimenter la vie de couple et plus encore. Des objets de toutes sortes aux spectacles burlesques, aux défilés de lingeries fines ou de latex, sans oublier des séminaires donnés par des sexologues réputés. On y apprendre les secrets d’une fellation enflammée, ceux du fameux point G ou que le sexe s’améliore avec l’âge. De tout pour tous les goûts. 17,50 $ en ligne et 20 $ à la porte pour une journée. Un forfait romantique pour couple est disponible incluant 1 nuit dans une suite junior du Fairmont le Reine-Élizabeth, 1 bouteille de mousseux, des fraises enrobées dans le chocolat et 2 laissez-passer pour le week-end pour 299,00$. http://amouretseduction.com

Atelier d’éveil au tantrisme, donné par Crystal Dawn Morris. Voici une description recueillie sur le site « Le Tantra enseigne que l'énergie sexuelle est notre énergie de vie-force et nous montre l'accès à cette énergie de vie-force. Nous apprenons comment connecter avec celle-ci à travers la région à la base de notre colonne vertébrale et de le canaliser à travers les sept centres d'énergie primaire dans notre corps appelés “Chakra” ». Il n’y a aucune nudité ou activité sexuelle en classe. 400 $ + taxes, par couple, pour le week-end. http://mondeose.com/fr/Events/2014-02-08/Tantra-4-Awakening-Level-1-Weekend-workshop

Le « Mille et une nuits » est un forfait pour couple, purifiant et exfoliant issu de traditions du Moyen-Orient. Ce forfait comprend des soins du corps prodigués dans un bain de vapeur au savon noir d’eucalyptus que l’on laisse pénétrer durant 20 minutes suivi d’une exfoliation au gant de crin et d’un bon rinçage. Il comprend aussi un massage berbère à l’huile d’Argan. L’accès à la piscine intérieure et au bain-tourbillon suivi d’un vrai thé à la menthe fraîche. 245 $ par couple. http://sherazaad.com/fr/shop/mille-et-une-nuits-couple-2/

Nous sommes bien loin des fameux sex shops un peu glauques d’autrefois. Dans une boutique comme la boutique Séduction, on se croirait dans un grand magasin à rayon. Les employés sont renseignés et de bon conseil. Ils connaissent bien leurs produits, comme s’ils vendaient de la quincaillerie ou des souliers. On y trouve de la lingerie fine, des jeux, des films, des huiles à massage, des harnais de latex, des godemichets de toutes tailles, vraiment de tout pour des pratiques des plus sages aux plus bizarres. C’est une expérience en soi à vivre en couple et qui peut s’avérer très drôle. Gratuit sauf pour les achats. http://www.boutiqueseduction.ca

Ah, les bals de la Gare Windsor, ces soirs où les dames sont plus chics que jamais avec leurs robes longues de princesses, où les hommes se pavanent dans leurs smokings impeccables. Ce sont toujours des soirées hautes en couleur, où l’on mange à merveille. Il faut voir la Gare se transformer en une salle de bal grandiose; chandeliers, fleurs, orchestres, sans oublier les limousines et les voitures de luxe qui se succèdent à la queue leu leu laissant leurs illustres passagers, personnalités du monde des affaires, sur le tapis rouge. Il faut vivre un bal comme celui-là au moins une fois dans sa vie. En plus, c’est pour une bonne cause. La Fondation Québec Jeunes aide les adolescents en difficulté à développer leur plein potentiel en supportant de nombreux projets. Il ne reste que quelques tables. 10 000 $ pour 10 personnes. http://www.saint-antoine.com

Afin de séduire la splendide Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas avait fait décorer la serre du chef au Quintessence de centaines de roses pour la St-Valentin. Afin d’imiter la romantique star et vous offrir la même expérience gastronomique, intime et glamour, il suffit de débourser pour le menu dégustation 8 services à 135 $ p.p. ajouter 95 $ pour le jumelage des vins. Le hic, c’est qu’il n’y a qu’une serre, c’est vraiment unique et le prix ne comprend pas les roses. Si vous désirez rallonger l’expérience, le forfait couette et café est à environ 617 $. Il comprend une nuitée dans une suite avec bain à remous, vue sur le lac, spa incluant petit déjeuner pour deux. Idéal pour une séance intense de coucouning. http://www.hotelquintessence.com/fr/