Le mot de la fin

Patrimoine: 60 millions de dollars En fonction: 1933 à 1945 32ème président La richesse de Roosevelt vient principalement de ses héritages et de son mariage. Il possédait aussi plusieurs propriétés dans les états de Géorgie, du Maine et de New York.

Patrimoine: 212 millions de dollars En fonction: 1801 à 1809 3ème président Jefferson a hérité de 120 hectares et de plusieurs douzaines d'esclaves, en plus de posséder une plantation de 200 hectares en Virginie. À l'instar d'autres présidents de l'époque, il était criblé de dettes à la fin de sa vie.